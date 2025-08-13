Trumpo ir Putino susitikimas Aliaskoje – kas slepiasi už uždarų durų?

Apie tai, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala ir buvęs užsienio reikalų ministras, Lietuvos ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius.
Pone Linkevičiau, kaip jūs galvojate dėl Trumpo, ar galime mes čia dar tikėtis įvairių nenuspėjamų momentų, žinant išties, koks jis yra ir kokia jo asmenybė?
L. Linkevičius: Visko gali būti. Žinot, dabar man dar iškilo irgi toks momentas, tas bjaurastis Putino charakterio, vis tiek ima viršų ir racionaliai paaiškinti sudėtinga, bet Vitkofo vizito metu čia buvo informuota, jis perdavė per Vitkofą Lenino ordiną CŽA darbuotojo sūnui, kuris žuvo, neva tai, kovodamas už Rusiją.
Na, tai taip pasityčioti iš CŽA yra sudėtinga surasti kitokį momentą, negu, kad šį. Tai čia toks labiau Peterburgo gaujų santykių aiškinimosi dvasioje, sakysim, toks žingsnis, parodant toks „patrolinimas“, nelietuviškai kalbant.
Tai čia irgi gali suerzinti ne tik CŽA, bet ir, tiesą sakant, ir Trampui nelabai gali patikti. Tai va tokių netikėtumų, jų gali būti. Kita vertus, jeigu mes kalbam apie tiesioginį kontaktą, koks tas kontaktas? Aš girdėjau, J. D. Vance sakė, kad jie ruošia tą galimą susitikimą sekmadienį.
Va čia penktadienį, žodžiu, bendrauja Trampas su Putinu, tai blogiausias atvejis būtų, jeigu čia kažką sutartų ir paskui dviese spaustų dėl to Zelenskį, jeigu jis tarkime, atvažiuotų, bet jeigu įvyktų susitikimas gyvas, apskritai, na, toks pasikeitimas nuomonėm, pasiaiškinimas, tai Putinas, manau, net ir bijotų Zelenskio susitikime tiesiogiai, nes jis, vis tiek, yra greitesnės orientacijos, jis pagaliau, aktorius yra, ar ne?
Jis žodžio kišenėj neieško ir čia Putinas gali atsidurti nelabai tokioje komfortiškoje situacijoje tiesioginiuose mainuose minčių kartu su Zelenskiu. Tai čia galėtų ir dėl to dar bijoti to tiesioginio susitikimo, nes principe nelabai ką iš jo gali išpešti.
Taip, kad šitų prielaidų yra labai daug ir dabar vargu ar verta čia apie jas visas taip jau detaliai nagrinėti, nes mes, kaip sakau, nežinom nei konteksto, nei kas yra paruošta, nei konkrečiai kas bus siūloma, bet, kadangi čia visi samprotauja, tai ir mes galim su savo tokiu indėliu prisidėti prie tų samprotavimų.
Jūs anksčiau užsiminėte ir apie branduolinę programą. Ko čia gali reikalauti Putinas ar prašyti, ko jam dar gali reikėti?
L. Linkevičius: Ne, tai Putinas, kaip sakiau, jis nori išplėsti klausimų ratą. Jis gi turi kaip, čia jis dabar tuo tokiu atvažiavimu parodys, kad štai, izoliacija pasibaigė. Yra didžioji Rusija, kalbasi su didžiąja Amerika apie pasaulio reikalus, ne tik apie Ukrainą, nes Ukraina, tiesą sakant, matyt, tas konfliktas, nepaisant visų norų gauti Nobelio premiją, nėra pats svarbiausias klausimas ir tam pačiam Trampui, o štai branduolinės ginkluotės, strateginės ginkluotės apribojimo sutartis baigs galioti šiais metais, reikės, vis tiek, kalbėtis.
Čia gali atsirasti kažkokių tai lūkesčių. Galbūt, kaip sakau, ir verslo kažkokie tai projektai gali iškilti, kurie irgi yra, gal gali pasirodyti svarbūs, ir tas konfliktas, jis išliks, žinoma, darbotvarkėje, bet klausimų ratas gali būti išplėstas.
Gal, mes, beje, ne viską ir žinom apie ką buvo kalbama, nes tas toks netikėtai pasibaigęs ultimatumas, jis kelia klausimų. Kas čia tokio atsitiko, kad vietoj to, kad įvesti sankcijas ir pagrįsti tuo pareiškimu, kad Trumpas gi sakė dar išvakarėse, kad labai nusivylęs yra Putinu ir čia nuo jo priklauso, ką čia mes penktadienį darysim, ir staiga, vietoj papildomų sankcijų atsiranda apdovanojimas kažkokiu tai summit‘u Aliaskoje ir samprotavimai apie tą teritorijų pasikeitimą.
Tai matyt, kad dar kažkas buvo kalbama. Galima daryti tokias prielaidas, ko mes, galbūt, nebūtinai žinom. Kas yra apskritai, reikia susitaikyti su ta mintimi, kad tokio lygio susitikimai, kai vyksta, tai nereikia manyti, kad vieši pareiškimai apie tuos susitikimus ir ataskaitos, jos atspindi būtent tą tikrovę, kokia buvo iš tikrųjų.
Dažniausiai tai yra visiškai, gal ne priešingai, bet tikrai taip nėra. Tai čia irgi galima patikinti, čia tokia jau praktika seniai yra, taip, kad mes ne viską žinom, ką jie ten iš anksto buvo apsitarę. Labai svarbu, kad Zelenskis vis tik dalyvautų kaip lygiavertis dalyvis šituose pokalbiuose, kad už jo nugaros niekas nesusitartų prieš jo valią ir po to, kad nenukreiptų į jį to spaudimo prieš tai susitarę dėl kažkokių tai sąlygų, kurios akivaizdžiai nepriimtinos.
Tiesą sakant, ne tik Ukrainai, bet ir Linas teisingai paminėjo, čia ir Europa dalyvauja su savo pozicija ir Europai taip pat ir Ukraina čia nėra viena ginanti savo pozicijas. Taip, kad reikia vėlgi palūkėti, kuo čia viskas, į ką visa tai išsivers, bet prielaidų, kad bus proveržis, pasikartosiu, kol kas bent tikrai nesimato.
Analitikai teigia, kad Maskva dabar stengiasi parodyti, kad Ukraina ir Europa tarsi yra kliūtis taikai. Ką tai rodo? Ką tai sako?
L. Kojala: Tai rodo, kad Rusija supranta, jog Europa turi svertų. Didžioji dalis sankcijų, kurios yra taikomos Rusijai, kurios yra efektyvios, jos yra taikomos būtent Europos Sąjungos šalių. Jeigu staiga Jungtinės Valstijos nuspręstų atpalaiduoti visas savo taikomas spaudimo priemones Rusijai, be abejo, tai būtų labai blogai, bet, pavyzdžiui, keli šimtai milijardų eurų vertės Rusijos turtų, kurie yra įšaldyti Europoje, Jungtinės Valstijos to paveikti negali.
Lygiai taip pat, kaip ir to fakto, kad Europos šalių prekybinė ir energetinė priklausomybė visą laiką nuo Rusijos buvo kur kas didesnė negu Jungtinių Amerikos Valstijų. Tai šia prasme, Europa tikrai turi nemažai svertų ir manau, kad tą vėlgi suvokia ir Vašingtonas, o beje, dar dėl trišalio susitikimo, manau, kad yra įvairių priežasčių, kodėl Putinas jo bijotų, bet turėkime omeny, Zelenskis jau visai neblogai kalba angliškai, jau ta dinamika su Donaldu Trampu gali būti tiesioginė.
Vladimiras Putinas yra daug lėtesnis, turėtų kalbėti per vertėją, tai net ir tame kontekste, suprantant jų tarpusavio pokalbio dinamiką, Putinui būtų gana sudėtinga, jau nekalbant apie jo pozicijas, kurios galbūt nėra kai kuriais atvejais tokios stiprios, kaip, kad bando Kremliaus propaganda pateikti.
Tai ne veltui, ko gero, Putinas visais įmanomais būdais ir bando išvengti tokio formato ir tikrai nenorėtų, kad jis nutiktų Aliaskoje.
Visą pokalbį kviečiame pamatyti teksto pradžioje.
