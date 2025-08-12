Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karo analitikai: Aliaskoje tikėtis stebuklo neverta

2025-08-12 08:08 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 08:08

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas kol kas nerodo jokio noro siekti kompromiso, kad Ukrainoje įsivyrautų taika, todėl JAV ir Rusijos vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas Aliaskoje vargu ar pakeis šią padėtį.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
17

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas kol kas nerodo jokio noro siekti kompromiso, kad Ukrainoje įsivyrautų taika, todėl JAV ir Rusijos vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas Aliaskoje vargu ar pakeis šią padėtį.

REKLAMA
1

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Tokią nuomonę išskirtiniame komentare naujienų agentūrai „Ukrinform“ Vašingtone išsakė Karo tyrimų instituto (ISW) Rusijos grupės ir geopolitinės žvalgybos grupės vadovas Rusijos ir Ukrainos klausimais George‘as Barrosas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Putinas nėra pareiškęs jokio noro daryti atsisakyti savo karo tikslų. Nemanau, kad penktadienį vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime tai pasikeis“, – kalbėjo ISW atstovas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis komentavo lūkesčius dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo ir V. Putino aukščiausiojo lygio susitikimo, kuris įvyks rugpjūčio 15 d., ir naujausią ISW išvadą, kad Kremlius bando pasinaudoti šiuo susitikimu, siekdamas įvaryti pleištą tarp JAV ir Europos.

REKLAMA

Kartu ekspertas pabrėžė, kad Jungtinės Valstijos turi didžiulę galią ir svertus bei gali pasiekti rezultatų, jei jais visapusiškai pasinaudos.

„Kol kas JAV vyriausybė atsisako panaudoti visais savo pajėgumais, kad priverstų V. Putiną sėsti prie derybų stalo“, – paaiškino G. Barrosas.

Trumpo ir Putino susitikimas

Kaip pranešė „Ukrinform“, JAV prezidentas D. Trumpas rugpjūčio 15 d. Aliaskoje ketina susitikti su Vladimiru Putinu. Pirmadienį Baltųjų rūmų vadovas sakė, kad susitikimo tikslas bus suprasti vienas kito pozicijas. Be to, jis tvirtino, kad ragins V. Putiną nutraukti karą Ukrainoje.

Tuo tarpu prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad V. Putinas nori mainais į pertrauką kare įteisinti dalies Ukrainos teritorijos okupaciją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas, Pete'as Hegsethas (nuotr. SCANPIX)
„Bus nuolaidų, kurios niekam nepatiks“: Pentagono vadovas apie Trumpo ir Putino derybas (1)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Prieš Trumpo ir Putino susitikimą – ES „staigmena“ Maskvai
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje. Kyjivas svarsto karo pabaigą mainais į okupuotų teritorijų pripažinimą – „The Telegraph“ (22)
Trumpui nepavyko tapti „taikos prezidentu“ Ukrainoje – „The Wall Street Journal“ (nuotr. SCANPIX)
„Politico“: prieš susitikimą su Putinu Trumpas kalbėsis su Zelenskiu ir Europos lyderiais (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų