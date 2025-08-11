Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Politico“: prieš susitikimą su Putinu Trumpas kalbėsis su Zelenskiu ir Europos lyderiais

2025-08-11 23:29
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-11 23:29

Trečiadienį Donaldas Trumpas virtualiai kalbėsis su Europos lyderiais ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, skelbia „Politico“.

Trumpui nepavyko tapti „taikos prezidentu“ Ukrainoje – „The Wall Street Journal“ (nuotr. SCANPIX)

Trečiadienį Donaldas Trumpas virtualiai kalbėsis su Europos lyderiais ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, skelbia „Politico“.

0

Pokalbį organizuoja Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.

Sudarytas pokalbių tvarkaraštis

Pokalbis vyks prieš D. Trumpo susitikimą su Vladimiru Putinu. Jis numatytas penktadienį Aliaskoje.

Anot leidinio šaltinių, pokalbyje daugiausia dėmesio bus skiriama spaudimo Rusijai galimybėms, klausimams dėl Rusijos užgrobtų Ukrainos teritorijų, saugumo garantijoms Kyjivui ir galimų taikos derybų tvarkai.

Šaltinių teigimu, F. Merzo komanda pastarosiomis dienomis intensyviai kalbėjosi su kitų šalių sostinėmis dėl pokalbio. F. Merzas taip pat telefonu kalbėjosi su D. Trumpu.

Planuojama, kad pokalbiai prasidės trečiadienį apie 14 val. vietos laiku. Turėtų vykti valandos trukmės diskusija, kurioje dalyvaus Vokietijos, Suomijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos ir Lenkijos vadovai, taip pat Europos Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkai, V. Zelenskis ir NATO vadovas Markas Rutte.

Po to tvarkaraštyje nuo 15 val. numatyta valandos diskusija tarp Europos vadovų ir V. Zelenskio, kurioje dalyvaus D. Trumpas ir jo pavaduotojas J. D. Vance'as.

Galiausiai vadinamoji norinčiųjų koalicija nuo 16:30 susijungs į bendrą pokalbį, kurį surengs Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija.

