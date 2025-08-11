Zelenskis: „Rusai tiesiog nori laimėti laiko, o ne užbaigti karą“

Apie tai jis pakomentavo pirmadienį po pokalbio su Kanados premjeru Marku Carney, rašo „Sky news“.
Zelenskis: rusai nori laimėti laiko
„Mes matome tą patį, ir akivaizdu, kad rusai tiesiog nori laimėti laiko, o ne užbaigti karą“, – sako jis.
„Padėtis mūšio lauke ir piktybiški Rusijos smūgiai civilinei infrastruktūrai ir paprastiems žmonėms tai aiškiai įrodo“, – priduria V. Zelenskis.
Anot jo, jis su Kanados premjeru sutarė, kad „jokie sprendimai, susiję su Ukrainos ateitimi ir mūsų žmonių saugumu, negali būti priimami nedalyvaujant Ukrainai“.
Tokį pareiškimą V. Zelenskis padarė netrukus po Donaldo Trumpo spaudos konferencijos, kurioje be kita ko jis kalbėjo ir apie karo Ukrainoje klausimus. Penktadienį D. Trumpas Aliaskoje susitinka su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu. Susitikime V. Zelenskis nedalyvaus.
„Sakyčiau, kad jis galėtų vykti, bet jis jau yra dalyvavęs daugelyje susitikimų“, – pirmadienį sakė D. Trumpas.
„Jis ten buvo trejus su puse metų, ir nieko neįvyko“, – pridūrė jis.
