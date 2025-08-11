Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Mįslingas Trumpo pareiškimas: „Aš vyksiu į Rusiją“

2025-08-11 18:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 18:23

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį mįslingai pareiškė, kad penktadienį vyks į Rusiją.

Mįslingas Trumpo pareiškimas: „Aš vyksiu į Rusiją“ (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį mįslingai pareiškė, kad penktadienį vyks į Rusiją.

11

Apie tai jis kalbėjo spaudos konferencijoje pirmadienį, kurios metu jis pranešė Vašingtone dislokuojantis nacionalinę gvardiją.

Trumpo pareiškimas: klaida ar naujas planas?

Nors spaudos konferencija buvo ne apie karą Ukrainoje, D. Trumpas šį klausimą trumpai paminėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš susitiksiu su Putinu. Aš vyksiu į Rusiją penktadienį“, – trumpai nurodė jis.

Toks netikėtas pareiškimas jau sukėlė audrą „Telegram“ kanaluose. D. Trumpo žodžiai neaiškūs dėl to, nes apie jo vykimą į Rusiją kol kas nebuvo kalbama.

Iki šiol buvo skelbta, kad D. Trumpas penktadienį susitiks su V. Putinu Aliaskoje.

Oranžinei makakai
Oranžinei makakai
2025-08-11 18:33
Alzheimeris ir Parkinsonas vienu metu.
Atsakyti
Tai jau atidavė
Tai jau atidavė
2025-08-11 18:50
Aliaską putleriui dar net nesusitikęs kad ten rusija?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
