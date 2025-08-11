Mįslingas Trumpo pareiškimas: „Aš vyksiu į Rusiją“

Apie tai jis kalbėjo spaudos konferencijoje pirmadienį, kurios metu jis pranešė Vašingtone dislokuojantis nacionalinę gvardiją.
Trumpo pareiškimas: klaida ar naujas planas?
Nors spaudos konferencija buvo ne apie karą Ukrainoje, D. Trumpas šį klausimą trumpai paminėjo.
„Aš susitiksiu su Putinu. Aš vyksiu į Rusiją penktadienį“, – trumpai nurodė jis.
Toks netikėtas pareiškimas jau sukėlė audrą „Telegram“ kanaluose. D. Trumpo žodžiai neaiškūs dėl to, nes apie jo vykimą į Rusiją kol kas nebuvo kalbama.
Iki šiol buvo skelbta, kad D. Trumpas penktadienį susitiks su V. Putinu Aliaskoje.
