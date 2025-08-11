Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Prieš pat istorinį Trumpo ir Putino susitikimą: Ukrainą talžo Rusijos dronų atakos

2025-08-11 16:10
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-11 16:10

Rusijos pajėgos per savaitę smogė Ukrainai daugiau kaip tūkstančiu bombų ir beveik pusantro tūkstančio dronų, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šis pareiškimas nuskambėjo vos kelioms dienoms likus iki planuojamo JAV ir Rusijos lyderių susitikimo, kuris gali tapti lūžio tašku karo eigoje.

Prieš pat istorinį Trumpo ir Putino susitikimą: Ukrainą talžo Rusijos dronų atakos (nuotr. SCANPIX)
17

Rusijos pajėgos per savaitę smogė Ukrainai daugiau kaip tūkstančiu bombų ir beveik pusantro tūkstančio dronų, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šis pareiškimas nuskambėjo vos kelioms dienoms likus iki planuojamo JAV ir Rusijos lyderių susitikimo, kuris gali tapti lūžio tašku karo eigoje.

2

Rusijos pajėgos per pastarąją savaitę paleido daugiau kaip 1 tūkst. bombų ir 1,4 tūkst. smogiamųjų dronų prieš Ukrainą, rugpjūčio 11 d. pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, likus vos kelioms dienoms iki numatomo JAV ir Rusijos viršūnių susitikimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Manoma, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu rugpjūčio 15 d. Aliaskoje. Tai bus pirmasis jų susitikimas nuo D. Trumpo grįžimo į prezidento postą, kai Vašingtonas siekia tarpininkauti, bandydamas užbaigti karą Ukrainoje.

„Dar viena savaitė praėjo be jokių Rusijos pastangų atsižvelgti į daugybę pasaulio reikalavimų ir nutraukti žudynes“, – socialiniame tinkle „X“ rašė V. Zelenskis.

Pasak Ukrainos prezidento, Maskva toliau daro spaudimą fronto linijoje – vien Pokrovsko sektoriuje Ukrainos 32-oji brigada „likvidavo“ 209 Rusijos karius.

„Mes giname savo žmonių gyvybes ir stipriname oro gynybą“, – pridūrė V. Zelenskis.

Rusija negali būti apdovanota prieš savo agresiją

Rusijos atakos prieš Ukrainą per pastarąją parą nusinešė mažiausiai septynių žmonių gyvybes ir sužeidė beveik 50 asmenų, rugpjūčio 11 d. ryte pranešė regioninės valdžios institucijos.

Apkaltinęs Maskvą vilkinant karą prieš Ukrainą, V. Zelenskis pabrėžė, kad Rusija negali būti apdovanota už savo agresiją.

„Nuolaidos žudiko neįtikina. Tik stipri gyvybės apsauga sustabdo žudikus“, – teigė Ukrainos prezidentas.

Maskva nuosekliai atmetė JAV pasiūlymą dėl besąlygiško ugnies nutraukimo, kurį remia Kyjivas ir Europos šalys, ir visą vasarą intensyvino dronų bei raketų atakas prieš Ukrainą.

Po kelis mėnesius trukusios aklavietės taikos pastangos, regis, įgavo pagreitį praėjusią savaitę, kai rugpjūčio 6 d. JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas susitiko su V. Putinu Maskvoje.

Vėliau D. Trumpas paskelbė apie planuojamą susitikimą su V. Putinu ir, kaip pranešama, Ukrainos bei Europos lyderiams sakė, kad Kremlius esą yra atviras deryboms, jei susitarime būtų numatyti „žemės mainai“.

Nors lieka neaišku, ką tokia sutartis reikštų, Ukrainos prezidentūros šaltinis leidiniui „Kyiv Independent“ sakė, kad Maskva siekia, jog Kyjivas visiškai pasitrauktų iš dalinai okupuotų Donecko ir Luhansko sričių rytuose, o mainais siūlytų išvesti savo pajėgas iš ribotų teritorijų šiaurės rytuose – Sumų ir Charkivo srityse.

