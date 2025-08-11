Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ekspertas perspėja – štai kokie tikrieji Putino derybų tikslai: žvelgia ne tik į Ukrainą, bet ir Europą

2025-08-11 15:55
Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 15:55

Artėjantis JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimas Aliaskoje, vertinamas kaip itin reikšmingas ir galintis tapti „istoriniu“, kelia daug klausimų dėl galimų susitarimų karo Ukrainoje ir Europos saugumo klausimais. Ekspertai įspėja, kad jų pasekmės gali tiesiogiai paveikti ir Lietuvos saugumą.

Artėjantis JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimas Aliaskoje, vertinamas kaip itin reikšmingas ir galintis tapti „istoriniu“, kelia daug klausimų dėl galimų susitarimų karo Ukrainoje ir Europos saugumo klausimais. Ekspertai įspėja, kad jų pasekmės gali tiesiogiai paveikti ir Lietuvos saugumą.

Politologas Tomas Janeliūnas teigia, kad artėjantis JAV ir Rusijos prezidentų susitikimas Aliaskoje yra itin reikšmingas ir retas įvykis, ypatingai atsižvelgiant į V. Putino izoliaciją, karą Ukrainoje bei oficialų tikslą pakeisti karo eigą, todėl jį jau dabar galima laikyti istoriniu.

„Be jokios abejonės [šį susitikimą galima vadinti istoriniu]. Tokie tiesioginiai dvišaliai JAV ir Rusijos prezidentų susitikimai yra ganėtinai reti.

Ir, turint galvoje visą kontekstą – V. Putino izoliaciją, karą Ukrainoje ir bent jau oficialų tikslą, kad šis susitikimas turėtų pakeisti karo eigą – tai, be abejo, yra labai reikšmingas įvykis“, – pateikė savo atsakymą jis.

Trumpo tikslas – kuo greičiau užbaigti karą

Ekspertas aiškino, kad pagrindinis D. Trumpo tikslas susitikime – kuo greičiau sustabdyti karą Ukrainoje ir pašalinti šį klausimą iš JAV (administracijos) darbotvarkės, nes amerikiečiai laiko jį Europos karu ir siekia pasitraukti iš jo tiek finansiškai, tiek politiškai, siūlydami sąlygas, kurios leistų pasiekti bent paliaubas.

„D. Trumpo tikslai yra gana aiškūs – kuo greičiau sustabdyti karą Ukrainoje ir kuo greičiau pašalinti šį klausimą iš savo darbotvarkės. Tą nuolat kartojo ir D. Trumpo administracijos atstovai, pavyzdžiui, JAV viceprezidentas J. D. Vance'as ir kiti pareigūnai.

Amerikiečių požiūriu, tai yra Europos karas, o JAV turėtų kiek įmanoma greičiau pasitraukti iš jo – tiek finansiškai, tiek politiškai. Sąlygos, kurias amerikiečiai siūlo tiek Ukrainai, tiek Rusijai, nukreiptos į tai, kad abi pusės pasiektų bent jau paliaubų susitarimą“, – kalbėjo jis.

Pasak politologo, kai Rusijos ir Ukrainos interesai taip stipriai skiriasi ir yra tiek daug nesuderinamų pozicijų, net karo sustabdymas paliaubomis, kol kas, atrodo mažai tikėtinas.

D. Trumpo viltys, T. Janeliūno teigimu, greičiausiai, yra susijusios su bandymu įtikinti V. Putiną nutraukti karo veiksmus, galbūt pažadant jam ką nors mainais.

Iš to, neva, kyla pagrindinis klausimas, kokie tie pažadai gali būti ir ko V. Putinas lauks kaip nuolaidų ar dovanų vien už karinių veiksmų stabdymą.

Putinas, galimai, sieks Trumpą įtikinti priimti tam tikras sąlygas 

Pašnekovas teigė, kad V. Putinas, veikiausiai, sieks priversti D. Trumpą priimti seniai keliamas Rusijos sąlygas dėl Ukrainos ir Europos saugumo, pasinaudodamas galimybe gauti tiesioginius JAV prezidento pažadus.

Tie pažadai, tiesa, gali apimti tiek leidimą Rusijai kontroliuoti ginčijamas teritorijas, tiek platesnius strateginius tikslus.

„Bet kuriuo atveju, V. Putinas, manau, bandys spausti D. Trumpą priimti sąlygas, kurias Rusija kelia jau seniai – ne tik dėl Ukrainos, bet ir dėl visos Europos saugumo. Tokie susitikimai yra unikali proga V. Putinui tiesiogiai manipuliuoti JAV prezidentu ir gauti pažadus, kuriuos gali duoti tik jis pats, o ne patarėjai ar pasiuntiniai.

Tie pažadai gali būti susiję tiek su Ukraina, pavyzdžiui, leidimas Rusijai kontroliuoti pagrindines teritorijas, dėl kurių vyksta karas, galbūt net teritorijų apsikeitimas, kad Donecko sritis būtų perduota Rusijai – tiek su platesniais tikslais“, – komentavo jis.

Anot T. Janeliūno, tokiu atveju, V. Putinas galėtų skelbti dalinę pergalę, sakydamas, kad kontroliuoja Luhansko ir Donecko sritis. Bet dar svarbesnis tikslas – ilgalaikis Ukrainos neutralizavimas: pažadas, kad Ukraina niekada nebus NATO narė ir galbūt nebebus remiama karinėmis priemonėmis, paliekant Rusijai laisvę ateityje daryti įtaką Ukrainai politiniu lygmeniu.

Taip pat politologas akcentavo, kad gali būti kalbama ir apie platesnius klausimus – Europos saugumo architektūrą, Amerikos [red. pastaba – JAV] vaidmenį joje, Rusijos interesų zonas ir kaimyninių šalių kontrolę. O mainais V. Putinas, neva, gali siūlyti „strateginį stabilumą“ Europoje, leisdamas JAV koncentruotis į Kinijos, Indijos ir Ramiojo vandenyno regioną.

Lietuvai vertėtų nerimauti dėl Trumpo ir Putino susitikimo

Ekspertas taip pat pabrėžia, kad Lietuvai vertėtų nerimauti, nes galimi slapti JAV ir Rusijos susitarimai dėl Europos saugumo galėtų reikšti JAV pasitraukimą iš regiono, o tai padidintų riziką patekti į Rusijos įtakos sferą ir neigiamai pakeistų šalies saugumo situaciją.

Ukraina dronais atakavo Volgogradą: kilo gaisras geležinkelio stotyje
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ukraina dronais atakavo Volgogradą: kilo gaisras geležinkelio stotyje

„Be abejo, kai yra kalbama apie Europos saugumą be pačių europiečių žinios, tai primena neviešus sandėrius, kuriuose prekiaujama suverenių valstybių saugumu.

Tokie susitarimai gali reikšti rimtus geopolitinius perskirstymus – bent jau politinį JAV pasitraukimą iš Europos, po kurio galėtų sekti ir fizinis pajėgų perkėlimas į kitus regionus.

Tai tiesiogiai yra susiję su mūsų saugumu, nes esame padidintos rizikos zonoje – patenkame į Rusijos interesų sferas.

Net jei tai nebūtų tiesioginė okupacija, Rusija galėtų siekti politinės ir ekonominės įtakos. Tokie susitarimai gali labai stipriai pakeisti mūsų saugumo aplinką“, – pasidalino mintimis T. Janeliūnas.

Trumpas siektų taikos savo sąlygomis

Politologas Alvydas Medalinskas TV3 Žinių laidoje „Dienos komentaras“ įspėjo, kad JAV prezidentas gali siekti taikos savo sąlygomis, spaudžiant Kyjivą karinės pagalbos srauto mažinimu.

Tokia diplomatija, pasak jo, labiau primena amerikietiškus kalnelius nei stabilų taikos procesą.

Jis teigė, kad, iš principo, viskas ir juda ta linkme, kad bus sutarimas, kur Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas bus advokatas kažkokios pozicijos. Ji gali būti įvertinus prezidento V. Zelenskio poziciją arba JAV interesus, arba asmeninį interesą, kad pasiektų taiką dėl Nobelio taikos premijos, o kiti dalykai – mažiau svarbūs, tada bus pakalbėta tokiu klausimu.

Tada jau, anot eksperto, kaip matome, fiksuojamas ir klausimas, kaip vyks susitikimas su prezidentu V. Zelenskiu. Ar tai bus trijų prezidentų sutikimas, ar pats D. Trumpas vykdys tokią diplomatiją – iš pradžių kalbės su V. Putinu, vėliau su prezidentu V. Zelenskiu.

Kremlius bando pasinaudoti JAV ir Rusijos susitikimu Aliaskoje

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt taip pat skelbė, kad Kremlius bando pasinaudoti JAV ir Rusijos prezidentų susitikimu Aliaskoje ne tam, kad vestų konstruktyvias taikos derybas, o tam, kad suskaldytų Jungtines Valstijas ir Europą.

Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi JAV Karo studijų instituto (ISW) ataskaita.

Pagrindinis Putino tikslas Aliaskoje

Rusijos politologas Sergejus Markovas rugpjūčio 10 d. leidiniui „The Washington Post“ pranešė, kad pagrindinis V. Putino interesas viršūnių susitikime Aliaskoje – pavaizduoti Ukrainą ir Europą kaip kliūtį kelyje taikos link.

Pasak jo, Rusija atsisako žengti bet kokius žingsnius atgal, ir vienintelis kompromisas, kurį ji yra pasirengusi svarstyti, yra karo veiksmų nutraukimas Odesos ir Charkivo srityse, taip pat Chersone ir Zaporižioje.

S. Markovas išreiškė viltį, kad D. Trumpas supras, jog pagrindinė karo priežastis yra Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, o antroji priežastis – Europos lyderiai, bet ne Rusija.

Rusijos ir JAV viršūnių susitikimas Aliaskoje

JAV prezidentas D. Trumpas planuoja susitikti su Rusijos diktatoriumi V. Putinu rugpjūčio 15 d. Aliaskoje, kad aptartų karo Ukrainoje pabaigos ir ilgalaikės taikos galimybes. JAV lyderis neatmetė galimybės, kad derybų rezultatuose šalys greičiausiai turės atsisakyti dalies savo teritorijų.

Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmetė galimybę oficialiai perduoti Ukrainos teritorijas agresoriaus kontrolei.

