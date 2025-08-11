Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

J. D. Vance`as apie derybas Aliaskoje: niekas labai laimingas nebus

2025-08-11 11:50 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 11:50

Jungtinės Valstijos stengiasi „suplanuoti“ Donaldo Trumpo susitikimą su jo kolegomis iš Rusijos ir Ukrainos, sekmadienį pasakė viceprezidentas J. D. Vance‘as, Ukrainos sąjungininkėms Europoje siekiant, kad Kyjivas dalyvautų šią savaitę Aliaskoje įvyksiančiame JAV ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime.

Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
17

Jungtinės Valstijos stengiasi „suplanuoti“ Donaldo Trumpo susitikimą su jo kolegomis iš Rusijos ir Ukrainos, sekmadienį pasakė viceprezidentas J. D. Vance‘as, Ukrainos sąjungininkėms Europoje siekiant, kad Kyjivas dalyvautų šią savaitę Aliaskoje įvyksiančiame JAV ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikime.

REKLAMA
2

„Viena iš didžiausių kliūčių yra ta, kad Vladimiras Putinas sakė niekada nesėsiąs prie vieno stalo su Ukrainos vadovu (Volodymyru) Zelenskiu, ir dabar prezidentui reikia pamėginti tai pasikeisti“, – duodamas interviu televizijos kanalo „Fox News“ laidai „Sunday Morning Futures“ sakė J. D. Vance‘as.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tiesą sakant, dabar bandome išsiaiškinti, kada šie trys lyderiai galėtų susėsti ir aptarti šio konflikto užbaigimą“, – pasakė J. D. Vance‘as, paklaustas apie savo lūkesčius dėl rugpjūčio 15 d. Aliaskoje vyksiančio viršūnių susitikimo.

REKLAMA
REKLAMA

„Niekas greičiausiai labai laimingas nebus“

JAV viceprezidentas teigė, kad Jungtinės Valstijos „stengsis derybų keliu rasti kokį nors susitarimą, kuris tiktų ir ukrainiečiams, ir rusams“.

REKLAMA

J. D. Vance‘as pridūrė: „Niekas greičiausiai labai laimingas nebus, turbūt galiausiai tiek rusai, tiek ukrainiečiai liks juo nepatenkinti“.

Planuojamas JAV ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas Aliaskoje, į kurį V. Zelenskis pakviestas nebuvo, sukėlė nuogąstavimų, kad viena iš susitarimo sąlygų gali būti tokia, jog Kijevui teks atiduoti dalį savo teritorijos, o Europos Sąjunga tam prieštarauja.

REKLAMA
REKLAMA

Televizijos kanalo CNN kalbintas JAV ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris užsiminė, kad viršūnių susitikime galėtų dalyvauti ir V. Zelenskis.

Pokalbio metu jam buvo užduotas klausimas, ar V. Zelenskis penktadienį galėtų prisijungti prie D. Trumpo ir V. Putino.

„Taip, tikrai manau, kad tai įmanoma, – pasakė jis. – Žinoma, negali būti tokio susitarimo, kuriam nepritartų visi suinteresuotieji asmenys. Akivaizdu, kad svarbiausia yra užbaigti šį karą.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

 

Skubiai imdamasis diplomatinių veiksmų, V. Zelenskis per tris dienas kalbėjosi su kolegomis iš 13 šalių, įskaitant pagrindines Kyjivo rėmėjas Vokietiją, Didžiąją Britaniją ir Prancūziją.

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį pareiškė, kad tikisi ir mano, jog V. Zelenskis dalyvaus aukščiausiojo lygio susitikime.

REKLAMA

Pasak M. Whitakerio, tokį sprendimą galiausiai priims D. Trumpas.

„Jei jis manys, kad pakviesti Zelenskį – geriausias scenarijus, jis taip ir padarys“, – pasakė jis, pridurdamas, kad „kol kas joks sprendimas nepriimtas“.

Nuo tada, kai 2022 m. vasarį Rusija Ukrainoje pradėjo plataus masto invaziją, žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dronai vėl atakavo Rostovą: geležinkelio stotyje kilo gaisras (nuotr. Telegram)
Ukrainos smūgiai rusų geležinkeliams griauna Maskvos planus dėl naujo puolimo (1)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Skaldyk ir valdyk: ką iš tikrųjų Aliaskoje planuoja Putinas (20)
NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis siekia vietos prie derybų stalo su Trumpu ir Putinu (8)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Perspėja apie Europos galimybių ribas remiant Kyjivą: „Ji neturi pakankamai jėgų“ (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų