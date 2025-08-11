J. D. Vance`as apie derybas Aliaskoje: niekas labai laimingas nebus

„Viena iš didžiausių kliūčių yra ta, kad Vladimiras Putinas sakė niekada nesėsiąs prie vieno stalo su Ukrainos vadovu (Volodymyru) Zelenskiu, ir dabar prezidentui reikia pamėginti tai pasikeisti“, – duodamas interviu televizijos kanalo „Fox News“ laidai „Sunday Morning Futures“ sakė J. D. Vance‘as.
„Tiesą sakant, dabar bandome išsiaiškinti, kada šie trys lyderiai galėtų susėsti ir aptarti šio konflikto užbaigimą“, – pasakė J. D. Vance‘as, paklaustas apie savo lūkesčius dėl rugpjūčio 15 d. Aliaskoje vyksiančio viršūnių susitikimo.
„Niekas greičiausiai labai laimingas nebus“
JAV viceprezidentas teigė, kad Jungtinės Valstijos „stengsis derybų keliu rasti kokį nors susitarimą, kuris tiktų ir ukrainiečiams, ir rusams“.
J. D. Vance‘as pridūrė: „Niekas greičiausiai labai laimingas nebus, turbūt galiausiai tiek rusai, tiek ukrainiečiai liks juo nepatenkinti“.
Planuojamas JAV ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas Aliaskoje, į kurį V. Zelenskis pakviestas nebuvo, sukėlė nuogąstavimų, kad viena iš susitarimo sąlygų gali būti tokia, jog Kijevui teks atiduoti dalį savo teritorijos, o Europos Sąjunga tam prieštarauja.
Televizijos kanalo CNN kalbintas JAV ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris užsiminė, kad viršūnių susitikime galėtų dalyvauti ir V. Zelenskis.
Pokalbio metu jam buvo užduotas klausimas, ar V. Zelenskis penktadienį galėtų prisijungti prie D. Trumpo ir V. Putino.
„Taip, tikrai manau, kad tai įmanoma, – pasakė jis. – Žinoma, negali būti tokio susitarimo, kuriam nepritartų visi suinteresuotieji asmenys. Akivaizdu, kad svarbiausia yra užbaigti šį karą.“
Skubiai imdamasis diplomatinių veiksmų, V. Zelenskis per tris dienas kalbėjosi su kolegomis iš 13 šalių, įskaitant pagrindines Kyjivo rėmėjas Vokietiją, Didžiąją Britaniją ir Prancūziją.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį pareiškė, kad tikisi ir mano, jog V. Zelenskis dalyvaus aukščiausiojo lygio susitikime.
Pasak M. Whitakerio, tokį sprendimą galiausiai priims D. Trumpas.
„Jei jis manys, kad pakviesti Zelenskį – geriausias scenarijus, jis taip ir padarys“, – pasakė jis, pridurdamas, kad „kol kas joks sprendimas nepriimtas“.
Nuo tada, kai 2022 m. vasarį Rusija Ukrainoje pradėjo plataus masto invaziją, žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus.
