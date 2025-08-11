„Jis yra žvėris su aštriais dantimis“: įvardijo, kaip Trumpui elgtis derybose su Putinu

Leidinys pažymi, kad jei D. Trumpas laikysis pastaruoju metu matomos linijos ir išliks skeptiškas dėl V. Putino galutinių ketinimų, netgi taika, numatanti teritorines nuolaidas, gali pasirodyti įmanoma.
Zelenskis siekia vietos prie derybų stalo su Trumpu ir Putinu
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sulaukė diplomatinės paramos iš Europos Sąjungos ir NATO prieš rugpjūčio 15 d. numatytą JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą Aliaskoje.
Kyjive baiminamasi, kad susitikimas gali įvykti be Ukrainos dalyvavimo, o jo rezultatai gali kelti grėsmę nacionaliniams interesams, rašo „Reuters“.
Nors Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad D. Trumpas neatmeta V. Zelenskio dalyvavimo galimybės, šiuo metu rengiamos tik dvišalės derybos.
Perspėja apie Europos galimybių ribas remiant Kyjivą: „Ji neturi pakankamai jėgų“
Prieš JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimą Europos lyderiai vėl bando apsaugoti Ukrainą ir kompensuoti JAV paramą, tačiau, atrodo, jų pastangų nepakaks realiems rezultatams pasiekti, rašo leidinys „The Times“.
Sekmadienį JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as pareiškė, kad Europa turi „aktyviau veikti ir prisiimti svarbesnį vaidmenį“ remiant Ukrainą šiai besiginant nuo okupantų agresijos.
JAV ambasadorius: Zelenskis galėtų dalyvauti susitikime su JAV ir rusų prezidentais
JAV ambasadorius prie NATO sekmadienį pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis galėtų dalyvauti penktadienį Aliaskoje numatytame Maskvos ir Vašingtono aukščiausiojo lygio susitikime.
Ambasadorius Matthew Whitakeris televizijai CNN sakė, kad V. Zelenskis galės prisijungti prie penktadienį vyksiančio JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino susitikimo.
„Taip, tikrai manau, kad tai įmanoma, – sakė jis. – Žinoma, negali būti tokio susitarimo, kuriam nepritartų visi jo dalyviai. Akivaizdu, kad svarbiausia yra užbaigti šį karą.“
JAV ir Rusijos susitikimo be V. Zelenskio idėja sukėlė susirūpinimą, kad Kyjivui reikės atiduoti ištisas teritorijas. Europos Sąjunga (ES) tai atmeta, reikalaudama, kad būtų įtraukta į bet kokį susitarimą.
V. Zelenskis per tris dienas surengė diplomatinius pokalbius su 13 kolegų, įskaitant pagrindines Kyjivo rėmėjas Vokietiją, JK ir Prancūziją.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį interviu transliuotojui ARD sakė, kad tikisi ir mano, jog V. Zelenskis dalyvaus lyderių susitikime, ir pridūrė, kad Berlynas glaudžiai bendradarbiauja su Vašingtonu, siekdamas užtikrinti V. Zelenskio dalyvavimą derybose.
„Jokiu būdu negalime sutikti, kad teritoriniai klausimai tarp Rusijos ir Amerikos būtų svarstomi ar net sprendžiami virš europiečių ir ukrainiečių galvų, – teigė jis. – Darau prielaidą, kad amerikiečių vyriausybė į tai žiūri taip pat“.
Vyriausioji ES diplomatė Kaja Kallas sakė, kad bet koks Jungtinių Valstijų ir Rusijos susitarimas dėl karo Ukrainoje užbaigimo turi apimti Kyjivą ir bloką.
Pirmadienį ES užsienio reikalų ministrai, prie kurių prisijungs ir ministras iš Ukrainos, vaizdo ryšiu aptars tolesnius veiksmus prieš derybas.
Zelenskis įspėja apie Maskvos planus derybose su Trumpu: „Mes to neleisime“
Likus kelioms dienoms iki planuojamo JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo Aliaskoje, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Maskvą bandymu suklaidinti Vašingtoną.
„Mes suprantame Rusijos ketinimus bandyti apgauti Ameriką ir mes to neleisime“, – vakarinėje sekmadienio vaizdo žinutėje sakė V. Zelenskis.
Abu prezidentai penktadienį susitiks Aliaskoje, kad aptartų galimybę užbaigti jau daugiau nei trejus metus Ukrainoje vykstantį karą. V. Zelenskis į šį susitikimą nebuvo pakviestas.
JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris sekmadienį televizijos kanalui CNN sakė, kad neatmeta galimybės pakviesti V. Zelenskį į JAV ir Rusijos derybas, tačiau pridūrė, kad „sprendimą priims prezidentas Trumpas“.
Savo kalboje V. Zelenskis teigė vertinantis D. Trumpo ryžtą nutraukti karą, tačiau pridūrė, kad vienintelė besitęsiančių žudynių Ukrainoje priežastis yra V. Putino noras kariauti ir „manipuliuoti visais, su kuriais tik susiduria“.
V. Zelenskis pareiškė, kad atmes bet kokį taikos susitarimą, kuriame būtų reikalaujama, kad jo šalis atsisakytų savo teritorijų, pabrėždamas: „Mes tikrai ginsime savo valstybę ir nepriklausomybę“.
„Daugelis aiškiai pritaria principui, kad viskas, kas susiję su Ukraina, turi būti sprendžiama dalyvaujant Ukrainai“, – pridūrė jis.
Europos lyderiai skuba tartis su Trumpu prieš jo pokalbį su Putinu
Europos lyderiai nori surengti derybas su Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu prieš jam susitinkant su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu Aliaskoje.
Apie tai rašo „Bloomberg“, remdamasis su šiuo klausimu susipažinusiais šaltiniais. Pažymima, kad šios derybos prasidės po intensyvių diplomatinių susitikimų tarp JAV, Ukrainos ir Europos atstovų.
Pasak leidinio, apie derybas Europos Sąjungos ambasadoriai buvo informuoti sekmadienį. O jau šiandien, rugpjūčio 11 d., ES užsienio reikalų ministrai turi surengti virtualų susitikimą. Europos Sąjungos atstovas pažymėjo, kad JAV aktyviai dalyvauja diplomatinėse derybose ir rodo susidomėjimą bendradarbiavimu su Europa.
Trumpo ir Putino susitikimas Aliaskoje
Kaip žinoma, rugpjūčio 15 d. Aliaskoje vyks JAV prezidento ir Kremliaus vadovo derybos. Tai bus pirmasis dviejų šalių lyderių susitikimas per visą plataus masto invaziją Ukrainoje.
Ekspertai mano, kad vieta susitikimui pasirinkta dėl jos strateginės reikšmės ir artumo prie Rusijos sienų. Aliaska taip pat yra JAV teritorija, kuri nepatenka į Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikciją, todėl galima išvengti V. Putino arešto rizikos.
Pagrindinė derybų tema bus karas Ukrainoje. Trumpas pareiškė ketinimą pasiekti ugnies nutraukimą, ypač dėl galimų „teritorijų mainų“, o tai sukėlė susirūpinimą Kyjive ir tarp Europos sąjungininkų, kurie pabrėžia Ukrainos dalyvavimo bet kokiose derybose būtinybę.
Šiuo metu Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio dalyvavimas viršūnių susitikime nėra patvirtintas. Europos lyderiai ir NATO pabrėžia, kad bet koks taikus sprendimas turi atsižvelgti į Ukrainos suverenitetą.
„Jis yra žvėris su aštriais dantimis“: įvardijo, kaip Trumpui elgtis derybose su Putinu
Prezidentų Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas nebūtinai bus nesėkmingas ir gali baigtis taikos susitarimu, net ir atsižvelgiant į teritorines nuolaidas, tačiau tam D. Trumpas turi V. Putinui nustatyti aiškias sąlygas, rašo „The Washington Post“ (WP).
Leidinys pažymi, kad jei D. Trumpas laikysis pastaruoju metu matomos linijos ir išliks skeptiškas dėl V. Putino galutinių ketinimų, netgi galutinė taika, numatanti teritorines nuolaidas, gali pasirodyti įmanoma.
„Tačiau kiekvienas kitas žingsnis turi būti daromas atsargiai. Putinas yra žvėris su aštriais dantimis ir nagais, ir su juo reikia elgtis atitinkamai“, – pabrėžiama straipsnyje.
Trumpas susitikime turi elgtis atsargiai ir metodiškai
Kaip rašo WP, penktadienio derybų atspirties taškas bus V. Putino reikalavimas, kad Ukraina vienašališkai pasitrauktų iš tų Donecko rajonų, kuriuos ji dar kontroliuoja, mainais už ugnies nutraukimą.
„D. Trumpas gali ramiai atsakyti Europos sąjungininkų pasiūlymu: pirmiausia Rusija turi sutikti nutraukti ugnį kaip išankstinę sąlygą bet kokiam abipusiam teritorijų mainui. Tokiomis sąlygomis likusios Donecko dalies mainai į teritorijas Zaporižios ir Chersono srityse, kurios šiuo metu yra okupuotos Rusijos, gali būti priimtini“, – pažymi leidinys.
Saugumo garantijos taip pat turi būti aptartos. Kaip pabrėžiama straipsnyje, Ukrainos narystė NATO nebus svarstoma, bent jau tol, kol D. Trumpas ir viceprezidentas J. D. Vance‘as bus valdžioje Baltuosiuose rūmuose.
Todėl geriausia paskatinti Rusiją priimti, kad Ukraina taps nuolatine karine valstybe Europos rytiniame flange. Kaip metaforinis ežys, Ukraina turi būti iki dantų ginkluota vakarietiškais ginklais ir pajėgi sulaikyti visą bet kokios būsimos Rusijos agresijos jėgą.
„Realistiškai kalbant, klausimas ne tas, ar Rusija grasins nauju puolimu, o kada tai įvyks“, – nurodoma leidinyje.
Tuo pačiu, pabrėžia „The Washington Post“, kad bet koks susitarimas būtų įgyvendintas, būtina užsitikrinti ukrainiečių paramą. Idealiu atveju, nors tai atrodo mažai tikėtina, Volodymyras Zelenskis vis dar gali gauti kvietimą į viršūnių susitikimą Aliaskoje.
Trumpo ir Putino susitikimas
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte mano, kad D. Trumpo ir V. Putino susitikimas bus savotiškas Rusijos lyderio ketinimų rimtumo ir jo pasirengimo užbaigti karą testas.
Savo ruožtu Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė, kad nepriimtina aptarti teritorinius klausimus neįtraukiant Europos ir Ukrainos, ir pabrėžė, kad V. Zelenskis turi dalyvauti susitikime Aliaskoje.
Tuo tarpu „The Times“ išreiškė poziciją, kad net jei Europa liks tvirta savo diplomatinėje paramos Ukrainai pozicijoje, ji neturi pakankamai jėgų, kad paremtų Kyjivą derybose dėl palankių būsimo taikos susitarimo sąlygų arba užtikrintų ugnies nutraukimo režimo laikymąsi.