TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis siekia vietos prie derybų stalo su Trumpu ir Putinu

2025-08-11 09:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 09:29

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sulaukė diplomatinės paramos iš Europos Sąjungos ir NATO prieš rugpjūčio 15 d. numatytą JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą Aliaskoje.

17

Kyjive baiminamasi, kad susitikimas gali įvykti be Ukrainos dalyvavimo, o jo rezultatai gali kelti grėsmę nacionaliniams interesams, rašo „Reuters“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad D. Trumpas neatmeta V. Zelenskio dalyvavimo galimybės, šiuo metu rengiamos tik dvišalės derybos.

Prieš tai Rusijos aviacija surengė antskrydžius Ukrainos Zaporižios srityje, per kuriuos sužeista mažiausiai 12 žmonių, o tai, pasak V. Zelenskio, patvirtina būtinybę taikyti naujas sankcijas Rusijai.

Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Suomijos ir Europos Komisijos lyderiai pabrėžė, kad bet kokiame taikos susitarime turi būti atsižvelgta į Ukrainos ir Europos saugumo interesus.

ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pabrėžė, kad bet koks JAV ir Rusijos susitarimas turi būti priimtas su Kyjivu ir ES.

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, kad viršūnių susitikimas bus „bus apie išbandymas Putinui apie tai, kiek jis rimtai nusiteikęs užbaigti šį baisų karą“ ir pabrėžė, kad Ukraina turi teisę pati spręsti savo geopolitinę ateitį. Tuo pačiu jis atmetė galimybę teisiškai pripažinti Rusijos kontrolę okupuotose Ukrainos teritorijose.

Įtemptos atmosferos fone skamba aštrios Maskvos pareiškimai – Dmitrijus Medvedevas ir Marija Zacharova sekmadienį paskelbė įžeidžiančius komentarus apie Europą ir Ukrainą, o Kremliui palankūs komentatoriai prognozuoja bandymus įtvirtinti Rusijos kontrolę papildomose teritorijose.

Tuo tarpu Vakarų ekspertai įspėja: galimas susitarimas tarp D. Trumpo ir V. Putino be Ukrainos gali tapti katastrofa Kyjivui ir jo sąjungininkams.

Susitikimas Aliaskoje

Rugpjūčio 15 d. Aliaskoje planuojamas JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimas. Tai bus jų pirmasis oficialus susitikimas po D. Trumpo grįžimo į Baltuosius rūmus. Derybos paskelbtos dvišalėmis, be Ukrainos ar ES dalyvavimo, o tai sukėlė susirūpinimą Kyjive ir Europos sostinėse.

D. Trumpas pareiškė, kad potencialus taikos susitarimas dėl karo Ukrainoje gali apimti „tam tikrus teritorijų mainus abiejų šalių naudai“.

Tuo tarpu Kremlius toliau vengia prezidentinio lygio Rusijos ir Ukrainos derybų bei tvirtina, kad sąlygos asmeniniam V. Putino ir V. Zelensio susitikimui „dar toli gražu nėra įvykdytos“.

