Zelenskis įspėja apie Maskvos planus derybose su Trumpu: „Mes to neleisime“

„Mes suprantame Rusijos ketinimus bandyti apgauti Ameriką ir mes to neleisime“, – vakarinėje sekmadienio vaizdo žinutėje sakė V. Zelenskis.
Abu prezidentai penktadienį susitiks Aliaskoje, kad aptartų galimybę užbaigti jau daugiau nei trejus metus Ukrainoje vykstantį karą. V. Zelenskis į šį susitikimą nebuvo pakviestas.
JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris sekmadienį televizijos kanalui CNN sakė, kad neatmeta galimybės pakviesti V. Zelenskį į JAV ir Rusijos derybas, tačiau pridūrė, kad „sprendimą priims prezidentas Trumpas“.
Savo kalboje V. Zelenskis teigė vertinantis D. Trumpo ryžtą nutraukti karą, tačiau pridūrė, kad vienintelė besitęsiančių žudynių Ukrainoje priežastis yra V. Putino noras kariauti ir „manipuliuoti visais, su kuriais tik susiduria“.
V. Zelenskis pareiškė, kad atmes bet kokį taikos susitarimą, kuriame būtų reikalaujama, kad jo šalis atsisakytų savo teritorijų, pabrėždamas: „Mes tikrai ginsime savo valstybę ir nepriklausomybę“.
„Daugelis aiškiai pritaria principui, kad viskas, kas susiję su Ukraina, turi būti sprendžiama dalyvaujant Ukrainai“, – pridūrė jis.
Trumpo ir Putino susitikimas Aliaskoje
Rugpjūčio 15 d. Aliaskoje vyks JAV prezidento ir Kremliaus vadovo derybos. Tai bus pirmasis dviejų šalių lyderių susitikimas per visą plataus masto invaziją Ukrainoje.
Ekspertai mano, kad vieta susitikimui pasirinkta dėl jos strateginės reikšmės ir artumo prie Rusijos sienų. Aliaska taip pat yra JAV teritorija, kuri nepatenka į Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikciją, todėl galima išvengti V. Putino arešto rizikos.
Pagrindinė derybų tema bus karas Ukrainoje. Trumpas pareiškė ketinimą pasiekti ugnies nutraukimą, ypač dėl galimų „teritorijų mainų“, o tai sukėlė susirūpinimą Kyjive ir tarp Europos sąjungininkų, kurie pabrėžia Ukrainos dalyvavimo bet kokiose derybose būtinybę.
Šiuo metu Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio dalyvavimas viršūnių susitikime nėra patvirtintas. Europos lyderiai ir NATO pabrėžia, kad bet koks taikus sprendimas turi atsižvelgti į Ukrainos suverenitetą.
