Europos lyderiai skuba tartis su Trumpu prieš jo pokalbį su Putinu

JAV ambasadorius: Zelenskis galėtų dalyvauti susitikime su JAV ir rusų prezidentais
JAV ambasadorius prie NATO sekmadienį pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis galėtų dalyvauti penktadienį Aliaskoje numatytame Maskvos ir Vašingtono aukščiausiojo lygio susitikime.
Ambasadorius Matthew Whitakeris televizijai CNN sakė, kad V. Zelenskis galės prisijungti prie penktadienį vyksiančio JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino susitikimo.
„Taip, tikrai manau, kad tai įmanoma, – sakė jis. – Žinoma, negali būti tokio susitarimo, kuriam nepritartų visi jo dalyviai. Akivaizdu, kad svarbiausia yra užbaigti šį karą.“
JAV ir Rusijos susitikimo be V. Zelenskio idėja sukėlė susirūpinimą, kad Kyjivui reikės atiduoti ištisas teritorijas. Europos Sąjunga (ES) tai atmeta, reikalaudama, kad būtų įtraukta į bet kokį susitarimą.
V. Zelenskis per tris dienas surengė diplomatinius pokalbius su 13 kolegų, įskaitant pagrindines Kyjivo rėmėjas Vokietiją, JK ir Prancūziją.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį interviu transliuotojui ARD sakė, kad tikisi ir mano, jog V. Zelenskis dalyvaus lyderių susitikime, ir pridūrė, kad Berlynas glaudžiai bendradarbiauja su Vašingtonu, siekdamas užtikrinti V. Zelenskio dalyvavimą derybose.
„Jokiu būdu negalime sutikti, kad teritoriniai klausimai tarp Rusijos ir Amerikos būtų svarstomi ar net sprendžiami virš europiečių ir ukrainiečių galvų, – teigė jis. – Darau prielaidą, kad amerikiečių vyriausybė į tai žiūri taip pat“.
Vyriausioji ES diplomatė Kaja Kallas sakė, kad bet koks Jungtinių Valstijų ir Rusijos susitarimas dėl karo Ukrainoje užbaigimo turi apimti Kyjivą ir bloką.
Pirmadienį ES užsienio reikalų ministrai, prie kurių prisijungs ir ministras iš Ukrainos, vaizdo ryšiu aptars tolesnius veiksmus prieš derybas.
Zelenskis įspėja apie Maskvos planus derybose su Trumpu: „Mes to neleisime“
Likus kelioms dienoms iki planuojamo JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo Aliaskoje, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Maskvą bandymu suklaidinti Vašingtoną.
„Mes suprantame Rusijos ketinimus bandyti apgauti Ameriką ir mes to neleisime“, – vakarinėje sekmadienio vaizdo žinutėje sakė V. Zelenskis.
Abu prezidentai penktadienį susitiks Aliaskoje, kad aptartų galimybę užbaigti jau daugiau nei trejus metus Ukrainoje vykstantį karą. V. Zelenskis į šį susitikimą nebuvo pakviestas.
JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris sekmadienį televizijos kanalui CNN sakė, kad neatmeta galimybės pakviesti V. Zelenskį į JAV ir Rusijos derybas, tačiau pridūrė, kad „sprendimą priims prezidentas Trumpas“.
Savo kalboje V. Zelenskis teigė vertinantis D. Trumpo ryžtą nutraukti karą, tačiau pridūrė, kad vienintelė besitęsiančių žudynių Ukrainoje priežastis yra V. Putino noras kariauti ir „manipuliuoti visais, su kuriais tik susiduria“.
V. Zelenskis pareiškė, kad atmes bet kokį taikos susitarimą, kuriame būtų reikalaujama, kad jo šalis atsisakytų savo teritorijų, pabrėždamas: „Mes tikrai ginsime savo valstybę ir nepriklausomybę“.
„Daugelis aiškiai pritaria principui, kad viskas, kas susiję su Ukraina, turi būti sprendžiama dalyvaujant Ukrainai“, – pridūrė jis.
Europos lyderiai skuba tartis su Trumpu prieš jo pokalbį su Putinu
Europos lyderiai nori surengti derybas su Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu prieš jam susitinkant su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu Aliaskoje.
Apie tai rašo „Bloomberg“, remdamasis su šiuo klausimu susipažinusiais šaltiniais. Pažymima, kad šios derybos prasidės po intensyvių diplomatinių susitikimų tarp JAV, Ukrainos ir Europos atstovų.
Pasak leidinio, apie derybas Europos Sąjungos ambasadoriai buvo informuoti sekmadienį. O jau šiandien, rugpjūčio 11 d., ES užsienio reikalų ministrai turi surengti virtualų susitikimą. Europos Sąjungos atstovas pažymėjo, kad JAV aktyviai dalyvauja diplomatinėse derybose ir rodo susidomėjimą bendradarbiavimu su Europa.
Trumpo ir Putino susitikimas Aliaskoje
Kaip žinoma, rugpjūčio 15 d. Aliaskoje vyks JAV prezidento ir Kremliaus vadovo derybos. Tai bus pirmasis dviejų šalių lyderių susitikimas per visą plataus masto invaziją Ukrainoje.
Ekspertai mano, kad vieta susitikimui pasirinkta dėl jos strateginės reikšmės ir artumo prie Rusijos sienų. Aliaska taip pat yra JAV teritorija, kuri nepatenka į Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikciją, todėl galima išvengti V. Putino arešto rizikos.
Pagrindinė derybų tema bus karas Ukrainoje. Trumpas pareiškė ketinimą pasiekti ugnies nutraukimą, ypač dėl galimų „teritorijų mainų“, o tai sukėlė susirūpinimą Kyjive ir tarp Europos sąjungininkų, kurie pabrėžia Ukrainos dalyvavimo bet kokiose derybose būtinybę.
Šiuo metu Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio dalyvavimas viršūnių susitikime nėra patvirtintas. Europos lyderiai ir NATO pabrėžia, kad bet koks taikus sprendimas turi atsižvelgti į Ukrainos suverenitetą.