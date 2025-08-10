JAV lyderio siekį užbaigti karą sveikinantis NB8 pabrėžia, kad sprendimuose turi dalyvauti Ukraina

„Ukrainos žmonės privalo būti laisvi spręsti dėl savo ateities. Kelio į taiką neįmanoma nubrėžti be Ukrainos balso. Jokių sprendimų dėl Ukrainos be Ukrainos ir jokių sprendimų dėl Europos be Europos“, – nurodė NB8 valstybių lyderiai, tarp jų – Gitanas Nausėda, pareiškime, apie kurį sekmadienį pranešė Prezidentūra.
Pasak NB8 vadovų, diplomatinis sprendimas dėl karo užbaigimo turi apsaugoti tiek Ukrainos, tiek Europos gyvybiškai svarbius saugumo interesus.
„Šie interesai apima tvirtas ir patikimas saugumo garantijas, leidžiančias Ukrainai veiksmingai ginti savo suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Mes dar kartą patvirtiname principą, kad tarptautinės sienos negali būti keičiamos jėga“, – pažymima pareiškime.
NB8 taip pat pabrėžė, kad taikos derybos gali vykti tik paliaubų sąlygomis.
„Esame pasirengę prisidėti prie šio proceso diplomatinėmis priemonėmis, kartu tęsdami reikšmingą karinę ir finansinę paramą Ukrainai. Toliau laikysimės ir taikysime ribojamąsias priemones Rusijai. Taika bus pasiekta tik per ryžtingą diplomatiją, tvirtą paramą Ukrainai ir nuoseklų spaudimą Rusijai nutraukti neteisėtą karą“, – teigiama pareiškime.
Savo ruožtu, G. Nausėda socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad „taikai pasiekti reikia stiprios diplomatijos, tvirtos paramos Ukrainai ir spaudimo Rusijai“.
Kaip rašė BNS, D. Trumpas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kitą penktadienį susitiks JAV Aliaskos valstijoje siekdami susitarti dėl karo Ukrainoje pabaigos.
JAV ir Rusijos susitikimo be Volodymyro Zelenskio idėja sukėlė susirūpinimą, kad Kyjivui reikės atiduoti ištisas teritorijas. Europos Sąjunga (ES) tai atmeta, reikalaudama, kad būtų įtraukta į bet kokį susitarimą.
Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen), Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Suomijos lyderiai naktį iš šeštadienio į sekmadienį taip pat išplatino pareiškimą, kuriuo deklaravo, kad „kelias į taiką Ukrainoje negali būti nulemtas be Ukrainos“.
Vyriausioji ES diplomatė Kaja Kallas (Kaja Kalas) sakė, kad bet koks susitarimas dėl karo užbaigimo turi apimti tiek Kyjivą, tiek Bendriją. Dėl to pirmadienį ji šaukia neeilinį užsienio reikalų ministrų susitikimą, kuriame vaizdo ryšiu bus aptarti tolesni veiksmai prieš derybas, jame dalyvaus ir ukrainiečių kolega Andrijus Sybiha.
NB8 šalių grupė yra viena didžiausių Ukrainos rėmėjų Europoje.
Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys liepos viduryje sakė, kad šiemet NB8 valstybių numatoma skirti 25 mlrd. eurų vertės parama Ukrainai sudaro didžiąją dalį ES drauge su Norvegija žadamo 32 mlrd. eurų finansavimo kariaujančiai šaliai.
Dėl to ministras ragino ženkliau prisidėti kitas Bendrijos nares, ypač Pietų Europos valstybes.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!