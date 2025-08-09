JAV viceprezidentas: JK neturėtų sekti Bideno „tamsiu keliu“

JAV viceprezidentas apkaltino buvusio prezidento Joe Bideno administraciją, esą vedusią Ameriką „labai tamsiu keliu“, kurio, pasak jo, kitos šalys turėtų vengti.
Respublikonas susitiko su Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministru Davidu Lammy „Chevening House“ dvare Kente, kur šiedu žvejojo karpius.
„Aš išreiškiau susirūpinimą dėl žodžio laisvės Jungtinėse Amerikos Valstijose“, – sakė JAV viceprezidentas, žurnalistų paklaustas, ar Jungtinės Karalystės užsienio ministrui turi „žinutę“ apie žodžio laisvę.
„Manau, kad visas Vakarų pasaulis, transatlantiniai santykiai, mūsų NATO sąjungininkai ir, žinoma, Bideno administracijos valdytos Jungtinės Valstijos pernelyg priprato prie cenzūros, užuot įvairiapusiškai aptarę įvairias nuomones. Tai yra mano nuomonė“, – žurnalistams aiškino J. D. Vance'as
„Žinoma, aš išreiškiau tam tikrą kritiką ir susirūpinimą dėl mūsų draugų šioje Atlanto pusėje, bet tai, ką sakau Anglijos žmonėms, ar bet kam kitam, ar Davidui, yra tai, kad daugelis dalykų, dėl kurių labiausiai nerimavau, vyko Jungtinėse Valstijose nuo 2020 iki 2024 metų. Aš tiesiog nenoriu, kad kitos šalys sektų mumis tuo, mano manymu, labai tamsiu keliu, kuriuo ėjo Bideno administracija“, – pridūrė jis.
J. D. Vance'as anksčiau yra kritikavęs tai, ką pats apibūdino kaip „sąžinės laisvės silpnėjimą“ Jungtinėje Karalystėje.
Vasario mėnesį Miuncheno saugumo konferencijoje jis minėjo prie abortų klinikų nustatytas buferines zonas, kuriose draudžiami tam tikri protestai.
„Bijau, kad Jungtinėje Karalystėje ir visoje Europoje laisvė žodžio silpnėja“, – tuomet sakė JAV viceprezidentas.
Anksčiau šiais metais Baltuosiuose rūmuose J. D. Vance'as aiškino esąs informuotas apie „žodžio laisvės pažeidimus, kurie iš tiesų turi padarinių ne tik britams“, bet ir JAV technologijų įmonėms, „o kartu ir JAV piliečiams“.
Šalia jo tuomet sėdėjęs Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris atsakė, kad Londonas „nenorėtų kištis į JAV piliečių reikalus“.
„Jungtinėje Karalystėje žodžio laisvė egzistuoja labai, labai ilgai ir ji išliks labai, labai ilgai“, – tąkart pabrėžė K. Starmeris.
Per pokalbį Kente D. Lammy teigė turįs „bendrų bruožų“ su J. D. Vance'u.
„Man įdomi politinė kova, ir tiesa yra ta, kad man pasisekė studijuoti Harvarde, o viceprezidentas, manau, studijavo ne tokiame gerame universitete, Jeilyje“, – juokavo D. Britanijos užsienio reikalų ministras.
„Taigi mums ypač patinka politinės diskusijos ir debatai. Bet, žinote, yra sričių, kuriose iš tikrųjų turime bendrų interesų. Mums abiem rūpi dirbančių žmonių ateities, tokia yra tiesa“, – sakė D. Lammy.
„Yra bendrumų ir yra skirtumų, ir tai yra gyvenimo tokiose demokratijose kaip mūsų džiaugsmas“, – vėliau pridūrė ministras.
J. D. Vance'as Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministro rezidencijoje lankėsi atostogų D. Britanijoje metu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!