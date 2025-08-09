Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

JAV šaulys nužudė policininką

2025-08-09 11:50 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-09 11:50

Netoli JAV Atlantoje esančios Ligų kontrolės centrų (CDC) būstinės, penktadienį šaulys nužudė policininką, o pats vėliau buvo rastas negyvas, pranešė pareigūnai.

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)

Netoli JAV Atlantoje esančios Ligų kontrolės centrų (CDC) būstinės, penktadienį šaulys nužudė policininką, o pats vėliau buvo rastas negyvas, pranešė pareigūnai.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Policijos teigimu, per šaudymą, kurio metu CDC teritorijoje buvo paleista keletas šūvių, niekas kitas nebuvo nužudytas ar sužeistas.

REKLAMA

„Atvykę pareigūnai rado sunkiai sužeistą DeKalbo apygardos policijos pareigūną“, – spaudos konferencijoje sakė Atlantos policijos viršininkas Darinas Schierbaumas.

Šaulio tapatybė neatskleista

Vėliau šis policijos pareigūnas buvo identifikuotas kaip 33 metų Davidas Rose'as iš DeKalbo apygardos policijos departamento. Jis turėjo nėščią žmoną ir du vaikus, nurodė departamentas savo pareiškime.

REKLAMA
REKLAMA

Šaulio tapatybė nebuvo atskleista.

D. Schierbaumas sakė, kad dar per anksti komentuoti CNN ir „The New York Times“ paskelbtus pranešimus, kad šaulys kaltino vakciną nuo koronaviruso dėl kažkokios ligos, kuria jis galėjo sirgti.

Spaudos pranešimuose teigiama, kad šio vyro tėvas penktadienį pranešė pareigūnams, kad jis turi suicidinių minčių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šaudymas prasidėjo prieš 17 val. vietos (vidurnaktį Lietuvos) laiku netoli CDC būstinės ir vaistinės, sakė D. Schierbaumas.

Įtariamasis, kuris, policijos manymu, veikė vienas, buvo rastas negyvas antrajame vaistinės aukšte su šautine žaizda, kuri galėjo būti padaryta jo paties.

REKLAMA

„Šaulys yra miręs, ir mes nežinome apie jokius civilius, kurie būtų buvę sužeisti per šį aktyvaus šaulio incidentą“, – žurnalistams sakė Atlantos meras Andre Dickensas.

Kone 100 vaikų iš CDC darželio buvo saugiai evakuoti.

CDC direktorė Susan Monarez socialiniame tinkle „X“ sakė, kad bendruomenė sukrėsta dėl incidento ir gyrė policininko, kuris žuvo, drąsą.

REKLAMA

Džordžijos gubernatorius Brianas Kempas taip pat pagerbė tuos, kurie „atsiliepia į kvietimą tarnauti ir gina savo bendrapiliečius“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų