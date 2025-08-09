JAV šaulys nužudė policininką

Policijos teigimu, per šaudymą, kurio metu CDC teritorijoje buvo paleista keletas šūvių, niekas kitas nebuvo nužudytas ar sužeistas.
„Atvykę pareigūnai rado sunkiai sužeistą DeKalbo apygardos policijos pareigūną“, – spaudos konferencijoje sakė Atlantos policijos viršininkas Darinas Schierbaumas.
Šaulio tapatybė neatskleista
Vėliau šis policijos pareigūnas buvo identifikuotas kaip 33 metų Davidas Rose'as iš DeKalbo apygardos policijos departamento. Jis turėjo nėščią žmoną ir du vaikus, nurodė departamentas savo pareiškime.
D. Schierbaumas sakė, kad dar per anksti komentuoti CNN ir „The New York Times“ paskelbtus pranešimus, kad šaulys kaltino vakciną nuo koronaviruso dėl kažkokios ligos, kuria jis galėjo sirgti.
Spaudos pranešimuose teigiama, kad šio vyro tėvas penktadienį pranešė pareigūnams, kad jis turi suicidinių minčių.
Šaudymas prasidėjo prieš 17 val. vietos (vidurnaktį Lietuvos) laiku netoli CDC būstinės ir vaistinės, sakė D. Schierbaumas.
Įtariamasis, kuris, policijos manymu, veikė vienas, buvo rastas negyvas antrajame vaistinės aukšte su šautine žaizda, kuri galėjo būti padaryta jo paties.
„Šaulys yra miręs, ir mes nežinome apie jokius civilius, kurie būtų buvę sužeisti per šį aktyvaus šaulio incidentą“, – žurnalistams sakė Atlantos meras Andre Dickensas.
Kone 100 vaikų iš CDC darželio buvo saugiai evakuoti.
CDC direktorė Susan Monarez socialiniame tinkle „X“ sakė, kad bendruomenė sukrėsta dėl incidento ir gyrė policininko, kuris žuvo, drąsą.
Džordžijos gubernatorius Brianas Kempas taip pat pagerbė tuos, kurie „atsiliepia į kvietimą tarnauti ir gina savo bendrapiliečius“.
