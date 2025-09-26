Kalendorius
Adomavičiui tapus ministru, „Kosmos Theatre“ stabdo bendradarbiavimą su Nausėdos kanceliarija

2025-09-26 08:38 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 08:38

 „Nemuno aušros" atstovui Ignotui Adomavičiui tapus kultūros ministru, vizualinis teatras „Kosmos Theatre" pranešė stabdantis bendradarbiavimą su šalies vadovo Gitano Nausėdos kanceliarija. 

Ignotas Adomavičius (nuotr. BNS)

 „Nemuno aušros“ atstovui Ignotui Adomavičiui tapus kultūros ministru, vizualinis teatras „Kosmos Theatre“ pranešė stabdantis bendradarbiavimą su šalies vadovo Gitano Nausėdos kanceliarija. 

„Nuo šių metų balandžio „Kosmos Theatre“ kūrybinė komanda aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarija, kuriant interaktyvią intermedialią parodą „Kosmosas ir jo istorija“, kuri turėjo būti pristatyta šių metų pabaigoje Valstybės pažinimo centre. Tai daug laiko ir jėgų pareikalavęs projektas, skirtas istorinės atminties ir šiuolaikinės Lietuvos mokslo pasiekimų populiarinimui, kurio rezultato labai laukėme“, – rašoma teatro socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pranešame, kad sustabdome projekto įgyvendinimą ir savo bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Nepaisant nuostabių Valstybės pažinimo centro darbuotojų, kurti Lietuvos Respublikos Prezidentūros reprezentacinės funkcijos parodą šiuo metu atrodo lyg tapyti freskas senovės Romos Aukso rūmuose“, – akcentuoja organizacija. 

Pagrindinė tokio sprendimo priežastis, pasak teatro atstovų – tarp valdančiųjų vykę mainai, kurių metu Kultūros ministerija buvo patikėta Remigijaus Žemaitaičio vedamiems „aušriečiams“, o šios ministerijos vadovu paskirtas partijos atstovas I. Adomavičius. 

„Tikime Lietuva, kurioje gerbiama kultūra ir kultūros žmonės, atsižvelgiama į jų nuomonę, o Lietuvos kultūros politikai vadovauja kompetentingas asmuo. Tikime Lietuva, kurioje nėra normalizuojamas politinis įžūlumas, nepagrįsti ultimatumai ir kaltinimai, tyčinis netinkamų kandidatų į ministrus siūlymas, nepagarba sau ir kitiems bei kitos Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio asmenį nuolat lydinčios ydos“, – akcentuojama teatro įraše. 

„Tikime Lietuvos prezidentu, kuris dar gali užkirsti tam kelią“, – pažymi organizacija. 

Kaip skelbta anksčiau, protestuojant prieš sprendimą, kad Kultūros ministerijai vadovaus „Nemuno aušros“ atstovas, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ ketvirtadienį pareiškė atsisakantys prezidento G. Nausėdos globos.

ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.

Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.

