Vaizdai iš protesto prieš naująjį kultūros ministrą: „Čiurlionis vartosi grabe!“

Protestas surengtas prezidentui Gitanui Nausėdai ketvirtadienį dekretu patvirtinus visos sudėties ministrų kabinetą, kuris popiet prisieks Seime.
„Didžioji dalis kultūros bendruomenės yra labai išsigandusi, kad tai yra realybė, kad mums iš tikrųjų skirtas ministras, kuriam reikės pagalbos“, – BNS sakė mitinge dalyvaujanti atlikėja Raminta Naujanytė-Bjelle.
„Iš susidariusio įspūdžio, jo žinių bagažo, jo patirties ir iš to, kaip jis kalba ir viešai kalbėjo konferencijos metu, tai akivaizdžiai parodomas pavyzdys, kad apie kultūrą suvokiama itin nedaug, kad jo pačio lyderystės savybės yra abejotinos, kad kultūros sektorius jam yra apie rajonus ir mėgėjus“, – kalbėjo atlikėja.
Susirinkusieji aikštėje laikė plakatus su užrašais „VDA bendruomenė gedi“, „Čiurlionis vartosi grabe!“, „Chaltūros ministerija“, „Kultūra yra gyva“, „Prie ko čia M.K. Čiurlionis!?!“.
Žmonės į akciją ketvirtadienį ryte toliau renkasi. Kaip BNS informavo savivaldybė, išduotas leidimas mitingui iki 2 tūkst. žmonių.
Pats I. Adomavičius ketvirtadienį ryte teigė dar nežinantis, ar pavyks jam susitikti su akcijos dalyviais, nes Seime numatytos jo ir kitų ministrų priesaikos.
BNS rašė, kad kultūrininkai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į ministrus. Ją pasirašė daugiau nei 50 tūkst. žmonių.
Pats I. Adomavičius yra sakęs, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.
BNS rašė, kad darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einantį I. Adomavičių pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
Prezidentas G. Nausėda anksčiau teigė, jog netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragina kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.
I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.
