Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
19
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaizdai iš protesto prieš naująjį kultūros ministrą: „Čiurlionis vartosi grabe!“

2025-09-25 10:07 / šaltinis: BNS
2025-09-25 10:07

Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros, ketvirtadienį keli šimtai žmonių susirinko į kultūros bendruomenės atstovų organizuojamą protestą prieš „Nemuno aušros“ atstovo Ignoto Adomavičiaus paskyrimą į kultūros ministrus.

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)
11

Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros, ketvirtadienį keli šimtai žmonių susirinko į kultūros bendruomenės atstovų organizuojamą protestą prieš „Nemuno aušros“ atstovo Ignoto Adomavičiaus paskyrimą į kultūros ministrus.

REKLAMA
19

Protestas surengtas prezidentui Gitanui Nausėdai ketvirtadienį dekretu patvirtinus visos sudėties ministrų kabinetą, kuris popiet prisieks Seime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Didžioji dalis kultūros bendruomenės yra labai išsigandusi, kad tai yra realybė, kad mums iš tikrųjų skirtas ministras, kuriam reikės pagalbos“, – BNS sakė mitinge dalyvaujanti atlikėja Raminta Naujanytė-Bjelle.

REKLAMA
REKLAMA

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus

„Iš susidariusio įspūdžio, jo žinių bagažo, jo patirties ir iš to, kaip jis kalba ir viešai kalbėjo konferencijos metu, tai akivaizdžiai parodomas pavyzdys, kad apie kultūrą suvokiama itin nedaug, kad jo pačio lyderystės savybės yra abejotinos, kad kultūros sektorius jam yra apie rajonus ir mėgėjus“, – kalbėjo atlikėja.

REKLAMA

Susirinkusieji aikštėje laikė plakatus su užrašais „VDA bendruomenė gedi“, „Čiurlionis vartosi grabe!“, „Chaltūros ministerija“, „Kultūra yra gyva“, „Prie ko čia M.K. Čiurlionis!?!“.

Žmonės į akciją ketvirtadienį ryte toliau renkasi. Kaip BNS informavo savivaldybė, išduotas leidimas mitingui iki 2 tūkst. žmonių.

Pats I. Adomavičius ketvirtadienį ryte teigė dar nežinantis, ar pavyks jam susitikti su akcijos dalyviais, nes Seime numatytos jo ir kitų ministrų priesaikos. 

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad kultūrininkai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į ministrus. Ją pasirašė daugiau nei 50 tūkst. žmonių.

Pats I. Adomavičius yra sakęs, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.

BNS rašė, kad darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einantį I. Adomavičių pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas G. Nausėda anksčiau teigė, jog netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragina kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.

I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignotas Adomavičius (nuotr. Roberto Riabovo)
Narušytė: patvirtinę Adomavičių, Nausėda ir Ruginienė pažemino kultūros bendruomenę (6)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Roberto Riabovo)
Adomavičius neatsako, ar atvyks į kultūros bendruomenės protestą (6)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)
Kultūros bendruomenė protestuos dėl Adomavičiaus paskyrimo ministru (8)
Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda Adomavičiui prašo duoti šansą: „Žmogus turi potencialą tobulėti“ (30)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
2025-09-25 10:13
Kam nepatinka ši valdžia, po 3 metų galėsit išsirinkti kitą, o dabar pakluskit didžiajai tautos valiai.
Atsakyti
nemeluokite, sukos sovietinės
nemeluokite, sukos sovietinės
2025-09-25 10:16
Čiurlionis nebuvo šlykšti leftistinė-teroristinė davatka
Atsakyti
etatiniai
etatiniai
2025-09-25 10:18
lgbt+ maršų dalyviai. šiandien vyrai, rytoj moterys, poryt chameleonai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų