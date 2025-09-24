Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Adomavičius ramina protestuoti pasirengusius kultūrininkus: „Dėsiu visas pastangas, kad su visais susitikčiau“

2025-09-24 10:34 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 10:34

Ketvirtadienį daliai kultūrininkų ketinant rinktis į protestą dėl sprendimo Kultūros ministeriją patikėti „Nemuno aušrai“, šios partijos deleguotas kandidatas į ministrus Ignotas Adomavičius sako, jog dės visas pastangas atrasti konsensusą su bendruomene. 

Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)

Ketvirtadienį daliai kultūrininkų ketinant rinktis į protestą dėl sprendimo Kultūros ministeriją patikėti „Nemuno aušrai“, šios partijos deleguotas kandidatas į ministrus Ignotas Adomavičius sako, jog dės visas pastangas atrasti konsensusą su bendruomene. 

REKLAMA
6

„Dėsiu visas pastangas, kad su visais susitikčiau, kad atrastume bendrą konsensusą ir kalbėtumės su visais. Maksimaliai dėsiu pastangas“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė I. Adomavičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prasidėjus darbui, aš dirbsiu iki 10 val. vakaro, priimsiu visus, kurie nori pasikalbėti taikiai. Kažkas vakar sakė eis su pagaliais, tai pagalius padėsime į šoną, prie durų, užeisime ir kalbėsime“, – akcentavo jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Politikas sako, jog „aušriečiams“ jis jau anksčiau yra pabrėžęs kultūros svarbą. 

„Noriu nuraminti bendruomenę, kuri tikrai pergyvena, nuogąstauja, kad (ministerija atiteko – ELTA) „Nemuno aušrai“. Ne „Nemuno aušrai“, aš esu paskirtas „Nemuno aušros“ ministras, kuris galbūt būdavo vienas iš tų, kuris sakydavo: pasiimkime Kultūros ministeriją“, – dėstė I. Adomavičius. 

REKLAMA

„Nemuno aušrai“ iš socialdemokratų perėmus Kultūros ministeriją ir kandidatu pasiūlius partietį I. Adomavičių, sprendimu pasipiktinę kultūros srities atstovai bei jų palaikytojai ketvirtadienį rinksis į protestą prie Prezidentūros.

Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys I. Adomavičius viešai kritikuojamas, nes jis esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų