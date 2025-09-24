Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sprendimą dėl Adomavičiaus tinkamumo eiti ministro pareigas prezidentas priims artimiausiu metu

2025-09-24 09:54 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 09:54

Vėlų antradienio vakarą nuotoliniu būdu su kandidatu į kultūros ministrus Ignotu Adomavičiumi bendravęs prezidentas Gitanas Nausėda dėl pretendento galimybių dirbti Vyriausybėje apsispręs artimiausiu metu, sako šalies vadovo patarėjas Mindaugas Bundza.

Ignotas Adomavičius (nuotr. facebook.com)

Vėlų antradienio vakarą nuotoliniu būdu su kandidatu į kultūros ministrus Ignotu Adomavičiumi bendravęs prezidentas Gitanas Nausėda dėl pretendento galimybių dirbti Vyriausybėje apsispręs artimiausiu metu, sako šalies vadovo patarėjas Mindaugas Bundza.

8

„Įvertinęs atsakymus į klausimus ir kitas svarias aplinkybes, prezidentas sprendimą dėl kandidato tinkamumo eiti ministro pareigas priims artimiausiu metu“, – trečiadienio rytą Prezidentūroje žurnalistams sakė šalies vadovo patarėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak M. Bundzos, šalies vadovas girdi ir supranta kultūros srities atstovų reiškiamą rūpestį dėl susiklosčiusios situacijos ir „aušriečių“ teikiamo kandidato.

„Kadangi prezidentas vertina šį bendruomenės nerimą, šalies vadovui buvo svarbu išgirsti kandidato siekį būti atviru dialogui su kultūros bendruomene, įgyti jos pasitikėjimą. Taip pat kandidato pasiryžimą, jeigu būtų patvirtintas, kartu su ja kurti Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planą“, – dėstė jis.

M. Bundzos teigimu, šalies vadovas įvardijo kandidatui į kultūros ministrus svarbiausius būsimojo meto veiklos prioritetus.

„Prezidentas išgirdo ir paskirtosios premjerės pažadą kandidatui padėti. Kandidatas pristatė norą vykdyti buvusios Vyriausybės kultūros programos tęstinumą. Pokalbių metu kandidatas taip pat pasirodė besigilinantis į procedūrinius kultūros srities administravimo principus“, – aiškino patarėjas.

siaubas-pasitikėjimo jis neįgis,nesvajok
siaubas-pasitikėjimo jis neįgis,nesvajok
2025-09-24 09:58
sprendimas aiškus...kaip sakė Š.Birutis-sąmokslas prezidentūroje...klausiau konferenciją dabar,įdomu kodėl tv3 to nedaro, tai siaubas,tai ne kultūros žmogus,o...ai nesakysiu geriau,trūksta žodžių,kaip jis atsakinėjo į klausimus
Atsakyti
Aišku,kad paskirs
Aišku,kad paskirs
2025-09-24 10:00
Kitaip ir negali būt,net visą valstybės griuvimą ir paskutinių bomželių skyrimą į valdžios postus pradėjo pats AIG nuo savęs
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
