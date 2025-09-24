Sprendimą dėl Adomavičiaus tinkamumo eiti ministro pareigas prezidentas priims artimiausiu metu

„Įvertinęs atsakymus į klausimus ir kitas svarias aplinkybes, prezidentas sprendimą dėl kandidato tinkamumo eiti ministro pareigas priims artimiausiu metu“, – trečiadienio rytą Prezidentūroje žurnalistams sakė šalies vadovo patarėjas.
Pasak M. Bundzos, šalies vadovas girdi ir supranta kultūros srities atstovų reiškiamą rūpestį dėl susiklosčiusios situacijos ir „aušriečių“ teikiamo kandidato.
„Kadangi prezidentas vertina šį bendruomenės nerimą, šalies vadovui buvo svarbu išgirsti kandidato siekį būti atviru dialogui su kultūros bendruomene, įgyti jos pasitikėjimą. Taip pat kandidato pasiryžimą, jeigu būtų patvirtintas, kartu su ja kurti Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planą“, – dėstė jis.
M. Bundzos teigimu, šalies vadovas įvardijo kandidatui į kultūros ministrus svarbiausius būsimojo meto veiklos prioritetus.
„Prezidentas išgirdo ir paskirtosios premjerės pažadą kandidatui padėti. Kandidatas pristatė norą vykdyti buvusios Vyriausybės kultūros programos tęstinumą. Pokalbių metu kandidatas taip pat pasirodė besigilinantis į procedūrinius kultūros srities administravimo principus“, – aiškino patarėjas.
