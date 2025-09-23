Žemaitaitis: kandidatas į kultūros ministrus su prezidentu kalbės antradienį

„Šiandieną pokalbis su prezidentu bus nuotoliniu būdu, turi labai aiškiai sudėlioti savo prioritetus, principus, pagalvoti apie komandą“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis.
„Ruošiasi, su prezidentu pokalbis ne kasdien būna. Jam didelis iššūkis“, – paklaustas, kodėl I. Adomavičiaus nėra Seime, atsakė politikas.
Pats šalies vadovas anksčiau sakė, kad jam bus svarbiausia suprasti, ar siūlomas kandidatas „savyje turi kultūros geną“.
Socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys I. Adomavičius. Ši kandidatūra buvo viešai kritikuojama, nes politikas esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijų.
ELTA primena, kad prezidentas G. Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
