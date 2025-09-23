Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis: kandidatas į kultūros ministrus su prezidentu kalbės antradienį

2025-09-23 11:26 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 11:26

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia, kad jų siūlomas kandidatas į kultūros ministrus Ignotas Adomavičius antradienį kalbės su prezidentu Gitanu Nausėda. 

Remigijus Žemaitaitis (Lukas Balandis/BNS)

6

„Šiandieną pokalbis su prezidentu bus nuotoliniu būdu, turi labai aiškiai sudėlioti savo prioritetus, principus, pagalvoti apie komandą“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis. 

„Ruošiasi, su prezidentu pokalbis ne kasdien būna. Jam didelis iššūkis“, – paklaustas, kodėl I. Adomavičiaus nėra Seime, atsakė politikas.

Pats šalies vadovas anksčiau sakė, kad jam bus svarbiausia suprasti, ar siūlomas kandidatas „savyje turi kultūros geną“.

Socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys I. Adomavičius. Ši kandidatūra buvo viešai kritikuojama, nes politikas esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijų.

ELTA primena, kad prezidentas G. Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.

