Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: Palestinos pripažinimas šiandien mums neatrodo kaip taikos užtikrinimo garantija

2025-09-23 08:59 / šaltinis: BNS
2025-09-23 08:59

Daliai Vakarų valstybių pripažįstant Palestinos valstybę, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad toks veiksmas Lietuvai šiuo metu neatrodo kaip užtikrinantis taiką regione.

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

Daliai Vakarų valstybių pripažįstant Palestinos valstybę, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad toks veiksmas Lietuvai šiuo metu neatrodo kaip užtikrinantis taiką regione.

REKLAMA
4

„Mes matome, kad Izraelis priešinasi tam, kad Izraeliui šita alternatyva šiandien netinka. Ar tiks rytoj, yra didelis klausimas. Tai spręsti šį klausimą tokiu, kaip čia pasakyti, ultimatyviu arba forsuotu Palestinos valstybės pripažinimu galima, bet taikos į regioną tai veikiausiai iš karto neatneš“, – Prezidentūros antradienį išplatintame komentare teigė Niujorke viešintis G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Štai kodėl Lietuva tikrai sąžiningai teigia, kad tai, kas vyksta Gazoje, yra nepriimtina, kad dėl to didelė atsakomybės našta tenka pačiam Izraeliui, bet pripažinimas šiandien mums neatrodo taikos užtikrinimo garantija“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak prezidento, dauguma valstybių sutaria, kad ilgesniuoju laikotarpiu dviejų valstybių alternatyva yra turbūt vienintelė galima.

REKLAMA

„Žinoma, tiktai su abiejų valstybių pripažinimu viena kitos, gerbimu viena kitos suvereniteto. Šiandien, deja, tai nėra realybė“, – kalbėjo šalies vadovas.

Nepaisant to, G. Nausėda pažymi, kad mato Izraelio atsakomybę už „baisią humanitarinę situaciją“ Gazos Ruože.

„To negalima neigti ir negalima užmerkti akių į tai, kas vyksta. Kaip ir negalima užmerkti akių į kitas veiklas, kurios yra susijusios su sparčiu nausėdijų kūrimu ir mėginimu įsitvirtinti Vakarų krante“, – teigė prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) pirmadienį Jungtinėse Tautose oficialiai pripažino Palestinos valstybę.

Kalbėdamas viršūnių susitikime, kuriame nedalyvavo Izraelis ir JAV, E. Macronas paragino nutraukti karą ir užtikrinti taiką Gazos Ruože.

Pirmadienį Palestinos valstybę iš JT Generalinės Asamblėjos tribūnos taip pat pripažino Monakas, Belgija, Andora, Malta ir Liuksemburgas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sekmadienį Palestiną pripažino Jungtinė Karalystė (JK), Kanada, Australija ir Portugalija, o tai kelia diplomatinį spaudimą Izraeliui, tęsiančiam karą Gazos Ruože.

Šiuo metu bendras JT šalių, kurios pripažįsta Palestinos valstybę, skaičius siekia tris ketvirtadalius.

Pernai gegužę Palestinos valstybę pripažino Ispanija, Airija ir Norvegija, o Švedija tai padarė prieš daugiau nei dešimtmetį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų