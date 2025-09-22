Prancūzija ketina pripažinti Palestinos valstybingumą: ant rotušių plevėsavo vėliavos

Prancūzijos socialistų lyderis Olivier‘is Faure, parėmęs šį gestą, dalyvavo ceremonijoje Paryžiaus Sen Deni priemiestyje, per kurią, aidint plojimams, ant rotušės tarp Prancūzijos ir ES vėliavų suplevėsavo Palestinos vėliava. Vidaus reikalų ministras konservatorius Bruno Retailleau pagrasino sankcijomis merams, kurie dalyvaus akcijoje.
Raginimas iškelti Palestinos vėliavas Prancūzijoje sukėlė audringus debatus. Valdančioji stovykla ir dešinieji populistai kritikavo iniciatyvą. Vidaus reikalų ministras atkreipė dėmesį į valdžios sektoriaus neutralumą ir nurodė prefektams imtis teisinių žingsnių pažeidimų atveju. Esą kyla rizika, kad Prancūzijoje kils tarptautinis konfliktas.
Vienos Pietvakarių Prancūzijos vietovės meras, kuris jau šeštadienį prie rotušės iškėlė Palestinos vėliavą, ją vėl nuėmė, kai prefektas kreipėsi į teisėsaugą.
Virtinė merų iš kairiųjų ir žaliųjų stovyklos, nepaisydami gresiančių teisinių padarinių, pirmadienį ketino iškelti palestiniečių vėliavas.
„Tai ne tik stiprus gestas, turint omenyje visus, kurie siekia, kad Izraelio ir palestiniečių konfliktas būtų išspręstas, tačiau jis atitinka ir Prancūzijos poziciją“, – atvirame laiške prezidentui Emmanueliui Macronui pabrėžė socialistų lyderis O. Faure. Jis paprašė prezidento oficialiai suteikti leidimą akcijai. Eliziejaus rūmai atsisakė tai komentuoti.
Socialistų frakcijos lyderis Borisas Vallaud‘as atkreipė dėmesį į tai, kad po brutalaus „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. ant kai kurių rotušių suplevėsavo Izraelio vėliavos. Be to, kai kur kabėjo ir Ukrainos vėliavos.
E. Macronas pirmadienio vakarą Jungtinėse Tautose Niujorke ketina oficialiai paskelbti apie Palestinos valstybės pripažinimą. Anot Paryžiaus, tai žingsnis, skirtas izoliuoti „Hamas“ ir priartėti prie dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo.
Sekmadienį apie Palestinos pripažinimą jau paskelbė Didžioji Britanija, Kanada, Australija ir Portugalija.
