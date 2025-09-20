Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ grasina pradanginti likusius įkaitus

2025-09-20 19:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-20 19:47

Izraeliui stiprinant puolimą Gazos mieste, Palestinos teroristinė organizacija „Hamas" grasina pradanginti likusius įkaitus.

„Hamas“

Izraeliui stiprinant puolimą Gazos mieste, Palestinos teroristinė organizacija „Hamas“ grasina pradanginti likusius įkaitus.

0

Šeštadienį grupuotė paskelbė fotomontažą ir 47 įkaitų nuotraukas su antrašte „Ron Arad“.

R. Aradas buvo Izraelio karys, paimtas į nelaisvę po to, kai 1986 m. Libane sudužo jo karinis lėktuvas. Iki šiol spėliojama, koks buvo jo likimas, nes jo palaikai nebuvo rasti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugeliui izraeliečių dėl religinių ir socialinių priežasčių labai svarbu surengti orias laidotuves.

Tai ypač aktualu žuvusiems kareiviams. Izraelio kariuomenė vadovaujasi kodeksu, numatančiu, kad kareiviai „nebus palikti“, nei gyvi, nei mirę.

Izraeliui nusprendus užimti Gazos miestą nepaisant perspėjimų apie humanitarinę katastrofą, „Hamas“ pažadėjo, kad nė vienas įkaitų negrįš į Izraelį gyvas.

Prieš Izraeliui antradienį anksti ryte pradedant visapusišką operaciją Gazos mieste, manyta, kad apie 20 iš 47 įkaitų buvo gyvi. Įkaitų šeimos įspėjo apie šio puolimo pasekmes.

Pranešama, kad kai kurie įkaitai buvo išvežti iš tunelių ir išskirstyti keliose miesto dalyse, siekiant sulėtinti Izraelio pajėgų puolimą.

Fotomontaže „Hamas“ apkaltino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanjahu nesutikus su ugnies nutraukimu ir įkaitų išlaisvinimu.

Jame taip pat smerkiamas Izraelio kariuomenės vadas Ejalas Zamiras už tai, kad vykdė įsakymą užimti Gazos miestą, nors šiam įsakymui ir nepritarė.

