TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Portugalija sekmadienį oficialiai pripažins Palestinos valstybę

2025-09-20 11:22 / šaltinis: BNS
2025-09-20 11:22

Portugalija sekmadienį oficialiai pripažins Palestinos valstybę, penktadienį pranešė portugalų Užsienio reikalų ministerija prieš Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos posėdį, kuriame maždaug 10 kitų šalių ketina pasekti Lisabonos pavyzdžiu.

Portugalija sekmadienį oficialiai pripažins Palestinos valstybę (asoc. nuotr. Dainiaus Labučio)

Portugalija sekmadienį oficialiai pripažins Palestinos valstybę, penktadienį pranešė portugalų Užsienio reikalų ministerija prieš Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos posėdį, kuriame maždaug 10 kitų šalių ketina pasekti Lisabonos pavyzdžiu.

Jungtinė Karalystė (JK), Kanada ir Prancūzija yra tarp Vakarų valstybių, planuojančių pripažinti Palestinos valstybę per Generalinę Asamblėją, kuri vyksta Izraeliui tęsiant kampaniją prieš islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože.

Lisabona jau liepą paskelbė, kad ketina tai padaryti atsižvelgdama į „itin nerimą keliančią konflikto raidą“, humanitarinę krizę ir nuolatinius Izraelio grasinimus aneksuoti palestiniečių žemes.

„Užsienio reikalų ministerija patvirtina, kad Portugalija pripažins Palestinos valstybę (...), oficiali pripažinimo deklaracija bus paskelbta sekmadienį, rugsėjo 21 dieną“, – sakoma ministerijos interneto svetainėje paskelbtame pareiškime.

Izraelis griežtai kritikavo valstybes, besiruošusias pripažinti Palestinos valstybę, argumentuodamas, kad tai bus dovana grupuotei „Hamas“ už 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolį, sukėlusį karą Gazos Ruože.

JT įspėjo, kad Gazos mieste gali kilti badas, o siaučianti humanitarinė krizė įtikino net kai kuriuos ilgamečius Izraelio sąjungininkus pripažinti Palestinos valstybę.

Anksčiau penktadienį Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono (Emaniuelio Makrono) patarėjas teigė, kad Andora, Australija, Belgija, Liuksemburgas, Malta ir San Marinas taip pat planuoja pripažinti Palestinos valstybę.

Kitą savaitę Niujorke prasidėsiančioje JT Generalinėje Asamblėjoje nuo pirmadienio dėmesio centre bus klausimas dėl vadinamojo dviejų valstybių sprendimo Izraelio ir palestiniečių konflikte.

Maždaug trys ketvirtadaliai iš 193 JT narių jau pripažįsta Palestinos valstybę.

