  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Siaubas vidury jūros: orkos nuskandino turistų jachtą

2025-09-17 10:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-17 10:49

Portugalijoje nuskendo turistinė jachta, kai į ją trenkėsi būrys orkų. Jachtoje buvę 5 žmonės buvo išgelbėti, rašo „The Independent“.

Portugalijoje nuskendo turistinė jachta, kai į ją trenkėsi būrys orkų. Jachtoje buvę 5 žmonės buvo išgelbėti, rašo „The Independent".

1

Internete plintančiuose vaizdo įrašuose matyti, kad orkos kelis kartus trenkėsi į jachtą, kol ši pradėjo siūbuoti ir grimzti.

Visi penki laive buvę asmenys buvo išgelbėti prieš pat laivui nuskęstant.

Tai nebuvo vienintelis orkų išpuolis. Antrasis susidūrimas su gyvūnais tą pačią dieną užfiksuotas netoli Kaskaiso įlankos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Portugalijos Nacionalinė jūrų administracija pranešė, kad 12.30 gavo pranešimą apie „susidurimą su orkomis“. Teigiama, jog gavus pranešimą „iš karto buvo mobilizuotos Kaskaiso gelbėtojų stoties ir Lisabonos uosto kapitonų brigados.“

„Atvykus į vietą, paaiškėjo, kad visi įgulos nariai yra fiziškai sveiki ir medicininės pagalbos jiems nereikia, nes jie buvo išgelbėti netoliese buvusio turistinio laivo“,- teigė gelbėtojai. 

Kai kurie įvykio liudininkai teigė matę keturias orkas.

 

 

 

 

 

