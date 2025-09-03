Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tragedija Portugalijoje: per istorinio funikulieriaus avariją žuvo mažiausiai 15 žmonių

Atnaujina 22:48
2025-09-03 21:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 21:55

Mažiausiai penkiolika žmonių žuvo ir dar 18 buvo sužeisti, kai trečiadienio vakarą Lisabonoje iš bėgių nuvažiavo garsusis „Elevador da Gloria“ funikulierius, praneša „Daily Mail“.

Tragedija Portugalijoje: per istorinio funikulieriaus avariją žuvo mažiausiai 15 žmonių (nuotr. SCANPIX)
16

5

Lisabonoje nuo trasos nulėkė funikulierius
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lisabonoje nuo trasos nulėkė funikulierius

Anot pranešimų, tragedija įvyko, kai vienas iš kabelių atsikabino nuo geležinkelio trasos, dėl to funikulierius prarado kontrolę ir atsitrenkė į netoliese esantį pastatą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš įvykio vietos gautame vaizdo įraše matyti, kad tramvajaus tipo funikulierius, kuris veža žmones į viršų ir žemyn Portugalijos sostinės kalno šlaitu, yra praktiškai sunaikintas, o gelbėtojai iš po nuolaužų traukia žmones.

„Susilankstė kaip kartoninė dėžė“

Liudytoja Teresė Portugalijos televizijai pasakojo: „Jis su didžiule jėga rėžėsi į pastatą ir susilankstė kaip kartoninė dėžė. Jis rėžėsi su milžiniška jėga. Jis neturėjo jokių stabdžių.“

Portugalijos policija patvirtino, kad žuvusiųjų skaičius siekia „mažiausiai 15“, nors anksčiau buvo pranešta, kad įvykio metu žuvo trys žmonės.

Medikai žurnalistams patvirtino, kad iš viso yra 18 sužeistųjų, iš kurių penkių sužalojimai yra sunkūs, o 13 – lengvi (tarp jų yra ir vaikas).

Į įvykio vietą skubėjo policija, greitosios pagalbos medikai ir ugniagesiai. Iš karto nebuvo aišku, kas sukėlė avariją.

Funikulieriaus geležinkelio linija yra viena iš trijų tokio tipo linijų Lisabonoje ir yra labai populiari turistų tarpe.

Ji buvo atidaryta 1885 m. kaip antroji tokio tipo linija mieste. Nors elektrifikuota ji buvo tik 1915 m., ji vis dar išlaikė savo pirmines savybes.

Drv
Drv
2025-09-03 22:07
Labai gaila žmonių,bet susidurti su pastatu neįmanoma,nes jis nejuda.Galima į jį tik atsitrenkti.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
