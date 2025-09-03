Tragedija Portugalijoje: per istorinio funikulieriaus avariją žuvo mažiausiai 15 žmonių

Anot pranešimų, tragedija įvyko, kai vienas iš kabelių atsikabino nuo geležinkelio trasos, dėl to funikulierius prarado kontrolę ir atsitrenkė į netoliese esantį pastatą.
Iš įvykio vietos gautame vaizdo įraše matyti, kad tramvajaus tipo funikulierius, kuris veža žmones į viršų ir žemyn Portugalijos sostinės kalno šlaitu, yra praktiškai sunaikintas, o gelbėtojai iš po nuolaužų traukia žmones.
„Susilankstė kaip kartoninė dėžė“
Liudytoja Teresė Portugalijos televizijai pasakojo: „Jis su didžiule jėga rėžėsi į pastatą ir susilankstė kaip kartoninė dėžė. Jis rėžėsi su milžiniška jėga. Jis neturėjo jokių stabdžių.“
Portugalijos policija patvirtino, kad žuvusiųjų skaičius siekia „mažiausiai 15“, nors anksčiau buvo pranešta, kad įvykio metu žuvo trys žmonės.
Medikai žurnalistams patvirtino, kad iš viso yra 18 sužeistųjų, iš kurių penkių sužalojimai yra sunkūs, o 13 – lengvi (tarp jų yra ir vaikas).
Į įvykio vietą skubėjo policija, greitosios pagalbos medikai ir ugniagesiai. Iš karto nebuvo aišku, kas sukėlė avariją.
Funikulieriaus geležinkelio linija yra viena iš trijų tokio tipo linijų Lisabonoje ir yra labai populiari turistų tarpe.
Ji buvo atidaryta 1885 m. kaip antroji tokio tipo linija mieste. Nors elektrifikuota ji buvo tik 1915 m., ji vis dar išlaikė savo pirmines savybes.
