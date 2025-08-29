Honkonge baigta nagrinėti žiniasklaidos magnato byla

77-erių J. Lai, įkūręs demokratinius principus ginantį bulvarinį leidinį „Apple Daily“, ginčijo jam pateiktus kaltinimus dėl sąmokslo su užsienio valstybėmis. Valdžios institucijos vyrą kaltina naudojus įvairias platformas lobizmui, siekiant, kad Vakarų šalys įvestų sankcijas Kinijai ir Honkongui.
J. Lai buvo kaltinamas dviem „sąmokslo su užsienio jėgomis“ veikomis pagal miesto nacionalinio saugumo įstatymą. Šį įstatymą Pekinas įvedė po 2019 m. Honkongo finansų įstaigų rajone vykusių didžiulių demokratijos šalininkų protestų, kuriuose kartais neišvengta ir smurto protrūkių.
Teisėjai ketvirtadienį baigė nagrinėti abiejų šalių pateiktus įrodymus ir teisinius argumentus – tai svarbus etapas ilgai trunkančiame procese, prasidėjusiame 2023 m. gruodį.
„(Apie nuosprendžio skelbimo datą – ELTA) šalis informuosime, kai tam ateis laikas“, – ketvirtadienį pareiškė teisėja Esther Toh.
Be kaltinimo sąmokslu, už kurį jam gali grėsti kalėjimas iki gyvos galvos, žiniasklaidos magnatui taip pat pateikti kaltinimai dėl esą „maištingo leidinio“, minint 161 leidinyje pasirodžiusį straipsnį, be kita ko ir jo paties vardu paskelbtus autorinius straipsnius.
Advokatai savo baigiamąsias kalbas išdėstė po dviejų nesėkmingų bandymų per 10 dienų trukusį bylos nagrinėjimą: pirmą kartą to nepavyko padaryti dėl blogų oro sąlygų, o antrą – dėl J. Lai sveikatos problemų.
Atsakovo advokatai teigė, kad vyras patyrė širdies „širdies permušimus“ ir jautėsi netrukus nualpsiantis.
Po to, kai jam buvo išrašyta vaistų ir įrengtas širdies ritmo matuoklis, žiniasklaidos magnatas toliau lankė posėdžius be pastebimo diskomforto.
