Pietų Korėjos specialieji prokurorai pateikė kaltinimus buvusiai pirmajai poniai ir ekspremjerui

Kaltinimai buvusiai pirmajai poniai Kim Keon-hee ir Han Duck-soo yra trijų specialiųjų prokurorų tyrimų, pradėtų valdant liberaliam prezidentui Lee Jae-myungui, dalis.
Tyrimai nukreipti į konservatoriaus Yoon Suk-yeolo, kuris buvo nušalintas iš pareigų balandį ir suimtas praėjusį mėnesį dėl pernai paskelbtos karo padėties, prezidentavimą.
Pietų Korėjos prokurorai praėjusią savaitę išdavė Han Duck-soo arešto orderį, apkaltindami jį padėjus Yoon Suk-yeolui paskelbti karo padėtį.
Yoon Suk-yeolo gynybos ministras, saugumo ministras ir daugelis kitų vyresniųjų karinių vadų bei policijos pareigūnų jau sulaikyti dėl dalyvavimo įvedant karo padėtį.
Kim Keo-hee buvo sulaikyta anksčiau šį mėnesį dėl kaltinimų kapitalo rinkos ir finansinių investicijų įstatymų, taip pat politinių lėšų įstatymų pažeidimais.
Tai vainikavo dramatišką buvusios pirmosios poros nuosmukį po netikėto buvusio prezidento Yoon Suk-yeolo sprendimo gruodžio 3 dieną paskelbti karo padėtį, kai į parlamentą buvo pasiųsti kariai, tačiau opozicijos parlamento nariai greitai ją atmetė.
Buvęs vyriausiasis prokuroras Yoon Suk-yeolas dėl karo padėties paskelbimo sulaukė apkaltos ir buvo pašalintas iš pareigų, todėl Pietų Korėja birželį surengė pirmalaikius prezidento rinkimus.
Jis yra suimtas nuo liepos 10 dienos.
Kim Keon-hee jau seniai supa kontroversijos, kyla klausimų dėl jos įtariamo vaidmens manipuliuojant akcijomis.
Vieša kritika įgavo naują pagreitį 2022 metais, kai vienas kairiųjų pažiūrų pastorius nufilmavo, kaip įteikia jai „Dior“ rankinę, kurią moteris, regis, priėmė.
Ji taip pat kaltinama kišimusi į Yoon Suk-yeolo partijos parlamento narių skyrimo procesą – tai rinkimų įstatymų pažeidimas.
Būdamas prezidentu, Yoon Suk-yeolas vetavo tris opozicijos kontroliuojamo parlamento priimtus specialiųjų tyrimų įstatymus, kuriais siekta ištirti jo žmonai mestus kaltinimus. Paskutinįjį veto jis paskelbė lapkričio pabaigoje.
Po savaitės Yoon Suk-yeolas paskelbė karo padėtį.
