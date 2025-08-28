Seserų drama – viena suviliojo kitos vyrą, o trečia dingo užsienyje: „Nežinau, ar ji gyva, ar mirusi“

Virginija (vardas pakeistas) „TV Pagalbos“ komandos paprašė padėti surasti jos seserį, nes ji – kone vienintelis likęs artimas žmogus. Juodvi išsiskyrė ir viena nieko apie kitą nėra girdėjusios beveik 10 metų. Seseriai dar reikia pasakyti, kad mirė jų tėvai.
„Ji gyvena užsienyje ir aš tikrai jos pasiilgau. Buvome vienas kumštis. O dabar nežinau, ar ji gyva, ar mirusi. Ji mano širdyje“, – pasakojo Virginija.
Moteris esą išvažiavo į užsienį ir su artimaisiais nutraukė visus ryšius, bet Virginija netiki, kad sesuo dėl ko nors galėjo ant jos supykti. Vos prieš kelias dienas ji netikėtai sužinojo, kad sesuo pasikeitė savo pavardę ir tai be galo pradžiugino – juk pavardė yra šioks toks siūlo galas ir lieka viltis, kad sesuo dar yra gyva.
„Turėjau du vyrus ir abu iš manęs atėmė“
Virginija papasakojo ir apie antrą savo seserį, kuri gyvena mažame Žemaitijos miestelyje. Su šia seserimi ji nepalaiko jokio ryšio.
„Ji nenori su manimi kalbėti, nes ji gyvena su mano vaiko tėvu“, – šokiruojančią informaciją atskleidė moteris.
Ir tai – ne pirmas, o jau antras vyras, kurį vyresnė sesuo „pasisavino“ iš jaunėlės.
„Per gyvenimą turėjau du vyrus ir abu iš manęs atėmė mano sesuo“, – sunkiai įtikėtiną gyvenimo istoriją pasakojo Virginija.
Pirmojo vyro romaną su seserimi ji labai skaudžiai išgyveno, nes tada dar buvo santuokoje. Moteris papasakojo apie sutuoktinio išdavystę, kai sesuo tapo jos sutuoktinio meiluže ir net nuo jo pastojo. Pirmą vyrą Virginija paliko nedelsiant, tačiau panašų smūgį reikėjo išgyventi ir antrą kartą. Moteris negalėjo patikėti savo „sėkme“, kai sesuo susidėjo ir su antru jos vyru.
Tuo metu su antru sutuoktiniu Virginija jau buvo išsiskyrus, nes jis, kol ji buvo nėščia, ją stipriai sumušė. Per jį Virginija vos nepatyrė persileidimo ir nemažai laiko praleido krizių centre. Kai su smurtaujančiu vyru išsiskyrė, po kurio laiko iš dukterėčios sužinojo, kad jis pradėjo susitikinėti su Virginijos seserimi. Moteris sako, kad į antrąjį sesers romaną jau nebereagavo.
Sesių susitikimas
Gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė susisiekė su Virginijos seserimi, dabar gyvenančia su jos buvusiu vyru. Ji papasakojo savo istorijos pusę ir atskleidė, po kokio įvykio sesės susipyko ir dėl ko ji niekada nebeatleis Virginijai.
Visgi prakalbus apie trečiąją dingusią seserį abiejų akyse sužibo viltis – sesės su trečiąją seserimi matėsi tik prieš 10 metų ir dega noru vėl ją pamatyti.
T. Arcišauskaitei-Lukošienei pavyko surinkti informacijos apie trečiąją seserį. Ji sužinojo, kad sesuo dabar gyvena Lenkijoje.
Ar pavyks Virginijai susitaikyti su seserimi ir kokių žingsnių sesės imsis ieškant trečiosios, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
