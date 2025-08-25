Evelina naujagimį sūnų iškeitė į dvigubai vyresnį Kęstutį: „Nemąstydama pasirinkau“

Kokį sprendimą – likti su savo vaiku ar su vyru – Evelinai priimti, jauna moteris sprendė laidos „TV Pagalba“ studijoje.
Evelinai dabar vos 20 metų, o jos mylimajam Kęstučiui – 42. Mergina tikina, kad nėštumo laikotarpiu ir pagimdžius jai buvo labai sunku – sugyventinis jai nepadėdavo atlikti namų ruošos darbų, jauna mama net save pavadino verge:
„Kentėjau tiesiog nuo Kęstučio.“
Kęstutis tikino, kad nori šeimos ir vaikų, tačiau visai nesirūpino Evelina, tad pagalbos ji būdavo priversta ieškoti kitur. Visus drabužius ir reikiamus daiktus kūdikiui jauna mama gavo iš socialinių darbuotojų.
„Jis niekada nedirbdavo, jokio darbo neturėjo. Iš mano pinigų gyvendavom. Aš gaudavau stipendiją, neįgalumo išmoką. Visada socialinės paklausdavo, kur mano pinigai. O juos pralakė Kęstutis“, – sakė Evelina.
„Kai pagimdžiau, Vaiko teisės mane iš karto nuvežė į Krizių centrą. Jis į gimdymą nevyko, tuo metu girtas buvo“, – atskleidė jauna mama.
Sūnaus atsisakė, nes pasirinko Kęstutį
Šiandien Evelinos sūnus yra pas globėjus, nes ji savo sūnaus atsisakė.
„Buvo pogimdyvinė depresija, jaučiau, kad nebegaliu jo auginti ir jo atsisakiau. Čia buvo savanoriškas mano sprendimas, vaikeliui taip bus geriausia, nes jaučiau, kad pati nieko negalėsiu jam duoti. Dabar labai skauda širdį“, – sakė Evelina ir pridūrė, kad dabar ji su savo sūneliu pasielgė taip pat, kaip su ja pasielgė jos pačios mama.
Kęstutis tikino, kad visada norėjo vaiko ir šiek tiek supyko ant Evelinos, kai ji iš ligoninės grįžo viena. „TV Pagalbos“ studijoje vyras teigė, kad Evelina dažnai būna neapsisprendusi, ko nori, ir pavadino ją „melagiuke“.
Kęstutį erzino Evelinos negebėjimas apsispręsti, dėl to jis sakė, kad vienintelis noras yra atgauti sūnų, o iš pačios mylimosios jis nieko nebesitiki. Visgi Evelina, nors iš sugyventinio nesulaukė jokios pagalbos, lemiamą akimirką pasirinko būtent jį.
„Manęs socialinė darbuotoja paklausė, ką renkuosi – vaiką ar Kęstutį? Aš nemąstydama pasirinkau Kęstutį, – savo sprendimą paaiškina mergina. – Man tada buvo labai sunku, nes neturėjau vyriškos meilės, palaikymo.“
Sužinojęs netikėtą faktą Kęstutis supyko
Evelina tikino, kad labai myli Kęstutį, net ir kai jis geria ar jos nepalaiko. Tačiau dabar jau to gana – mergina išsiskyrė su mylimuoju ir persikėlė gyventi kitur. Negana to, dabar ji turi naują draugą, tačiau su Kęstučiu vis dar palaiko ryšį.
Kęstutis šio fakto nežinojo ir tai išgirdęs supyko:
„Dabar aš pats užversiu knygos lapus“, – teigė Kęstutis.
Visgi lemiamą žodį santykiuose tars Evelina.
Ką ji nusprendė, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.