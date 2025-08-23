Kaimynių Violetos ir Aidos konfliktas pasiekė kulminaciją: „Sako, atsisveikink su gyvenimu, liko trys dienos“

Dviejų šeimų nesutarimus bandė malšinti „TV Pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė.
Berniukų mama Aida neneigė fakto, kad kieme kunkuliuoja didžiulis konfliktas su kaimyne. Ji teigė, kad Violeta nemėgsta jos šeimos, o gal tiesiog senyvai moteriai nepatinka vaikai. Mama pripažino, kad jos dvyniai berniukai tikrai yra judrūs ir kartais gerokai paišdykauja, kaip ir visi vaikai.
O ir bendras namas, kuriuo reikia dalintis, medinis, tad viskas kiaurai girdisi per sienas.
Konfliktai su kaimynų šeima paaštrėjo
Abipusiai konfliktai apkartino šių dviejų moterų gyvenimus. Jos priekaištauja viena kitai ir negaili skaudžių žodžių. Moterys nesutaria dėl daugybės smulkių, bet kartu ir jautrių dalykų. Tai – varteliai, tai konteineriai, tai vaikų draugai ar net tėvų bendravimo su savo vaikais maniera. Violeta tikino, kad net yra užsirašiusi, kokiais bjauriais žodžiais tėvas ir mama užgaulioja savo vaikus.
Negana to, pensininkė Violeta taip pat ne sykį tikino patyrusi kaimynų agresiją.
„Šeštadienį ir sekmadienį, kai išeiginės, aš bijau. Jie leidžia iš akmenų, iš pagalių, kas papuola. Galva dar ir dabar neužgijusi, kai gauni... Ketvirtą nakties į grindis duoda, vieną sykį galvojau, kad sprogo kas, kai davė, galvojau, kad gaisras ar kas“, – ramybės dėl Aidos vaikų tikino neturinti Violeta.
Neapsikentusi kaimynė jau daug kartų kvietė policijos pareigūnus, bet tai esą įpylė dar daugiau žibalo į kaimynų nesutarimų ugnį ir iš Aidos šeimos netgi sulaukė grasinimų.
„Jų motina atlėkė sykį ir griebė man už krūtų, sako: atsisveikink su gyvenimu, ilgiausiai liko trys dienos. Aš mirsiu neužmiršiu tos dienos“, – po vieno konflikto rimtų grasinimų iš jaunos šeimos tikino sulaukusi Violeta.
Gina savo vaikus
Violeta norėtų, kad vaikų tėvai griežčiau auklėtų savo atžalas.
„Konfliktai dėl vaikų, nieko neleidžia... Būna dvynukai mano susimuša, žodžiais susikapoja vaikai, tada nori išeiti į lauką, o čia kaimynė juos visokiais keiksmažodžiais išvadina. Mes visą laiką kalbėjome gražiuoju, bet neina. Jai ramybės, tikiu, kad nėra nuo vaikų. Ryte irgi būna kad ne nuotaikoje vaikai. Tačiau pasak jos, net negalime vaikščioti po kiemą, nes čia jos žemė. Kariaujame nuolat, ji į vaiko teises kreipiasi anonimiškai, nuolat iškviečia“, – pasakojo Aida.
Pasak daugiavaikės motinos, kaimynė skundžia tėvus Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistams dėl to, kad vaikai naktimis nemiega, kad jie neva neprižiūrimi tinkamai.
„Mes per šventes stengiamės išvažiuoti, kad tik paliktume ramybėje. O ji sako, kad mes sumušėme ją. Negalima meluoti, aš to nedarau... Aš iš viso dirbu iš eilės ir su ja net nesusitinku“, – konfliktų su kaimyne tikino vengianti Aida.
Kaip G. Žemaitei sekėsi gesinti dviejų moterų konfliktą, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Pagal laidą „TV Pagalba“ parengtas straipsnis pirmą kartą buvo publikuotas 2025 m. gegužės 21 d.