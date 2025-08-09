Taip gyventi Marius nebegali: širdis plyšta ne tik jam, bet ir jo mamai

Situaciją aiškinosi „TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė.
Mariaus mama neslepia, kad jau metus bejėgiškai stebi sūnaus vidinę kančią. Po skyrybų su žmona Marius palūžo – vyras paniro į gilią depresiją ir, ieškodamas paguodos, ėmė vis dažniau vartoti alkoholį.
„Kai pamini jos vardą, jis visas dreba“, – graudinosi Mariaus mama.
Moteris pasakojo, kad sūnus dirbo užsienyje, o tuo metu Lietuvoje likusi žmona, pasak jos, ėmė gyventi nerūpestingai – linksmintis, vartoti alkoholį ir megzti santykius su kitais vyrais.
Pasekmės – skaudžios
Skyrybos įvyko greitai, tačiau emocinės žaizdos iki šiol neužgijo. Marius vis dar neranda ramybės.
Gelbėtoja Toma vyrą aplankė jo namuose – jis buvo išsekęs ne tik fiziškai, bet ir morališkai. Be to, per eilinį vakarėlį Marius buvo sumuštas.
Pokalbio metu vyras ne kartą kartojo, kad jau apsisprendė keisti savo gyvenimą – žada mesti žalingus įpročius ir kabintis į viltį. Tačiau Toma pripažino netikinti šiais pažadais – jos nuomone, Marius tiesiog sako tai, ką žmonės nori girdėti, kad būtų paliktas ramybėje.
