Su pirmu vyru Snieguolė išgyveno tikrą košmarą, bet gyvenimas nelepina ir su antruoju: „Aš apaksiu“

Į „TV Pagalbą“ Snieguolė kreipėsi vyro prašymu. Visa šeima jau ilgą laiką kenčia nuo alkoholio priklausomybės kamuojamo Renato. Jis ne tik kelia ranką prieš žmoną, bet ir prageria paskutinius centus.
„Aš ligota, man reik akinukus pirkti, nėra iš ko akinukų pirkti. Aš gaunu grupę, jis gauna pašalpą – prageria. Viskas. Nu aš apaksiu“, – piktinosi Snieguolė.
Pasak moters, Renatas maldavo, kad ji paskambintų „TV Pagalbai“, nes esą nori gydytis, bet be pagalbos to padaryti negali. Moteris jam jau anksčiau iškėlė ultimatumą – jei nesikoduos, gyventi su ja negalės.
Papasakojo tragišką istoriją
Gelbėtojui Žilvinui Žitkui bekalbant su Snieguole, ši pradėjo pasakoti apie iš Renato patiriamą smurtą. Šeimos namuose dažnai lankosi policija, šiuo metu vyras taip pat turi smurto artimoje aplinkoje orderį.
Tačiau, pasak moters, gyvenimas su Renatu nepalyginamai geresnis, nei su pirmuoju vyru. Globos namuose nuo kūdikystės gyvenusi Snieguolė vos sulaukusi pilnametystės ištekėjo, susilaukė 6 vaikų, deja, dėl vyro smurto visi jie buvo atimti, o vieno iš jų moteris neteko amžiams.
„Pirmas vyras išmetė pro langą, gavo komą, suparalyžiavo visą kūną“, – pasakojo Snieguolė.
Sunkiu momentu ją palaikęs Renatas užsitikrino moters pasitikėjimą, kurio nesugriauna net kartais pasitaikantis smurtas prieš Snieguolę. Moteris šventai tiki, kad vyrui pavyks pasitaisyti.
Renatas nori gydytis
Snieguolė nemelavo sakydama, kad Renatas pats išreiškė norą gydytis, vyras prieš kameras tikino, kad yra pasiryžęs kartą ir visiems laikams išsivaduoti nuo priklausomybės.
Gelbėtojui Žilvinui grįžus pas šeimą po kelių dienų išlydėti jų į gydymo įstaigą atėjo kaimynė. Moteris papasakojo, kad jau ilgą laiką bandė Renatą įtikinti gydytis, nes šalia girtaujančio vyro gyventi buvo baisu.
„Ir drūžbos, ir papjovimai, ir gąsdinimai, ir langų daužymai, uojetau...“ – vardijo moteris.
Tačiau visam tam, panašu, atėjo galas. O nuvežęs Renatą į gydymo įstaigą gelbėtojas Žilvinas nusprendė geležinę kantrybę turinčiai Snieguolei padaryti malonią staigmeną.
