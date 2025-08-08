Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Kol Viktorijos vyras sėdėjo kalėjime, jos dėmesio užsigeidė kaimynas: „Jis bandė mane nustumti nuo laiptų“

2025-08-08 18:30 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba"
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-08-08 18:30

Laidos „TV Pagalba“ studijoje – atviras ir karštas trijų žmonių, patekusių į meilės trikampį, pokalbis. Kol Antanas sėdėjo įkalinimo įstaigoje apie jo žmoną Viktoriją sparną pradėjo rėžti gudrus kaimynas. Kai vyras grįžo iš kalėjimo, jie taip susikibo, kad dabar apie juos visus žino ir policininkai, ir medikai.

Laidos „TV Pagalba" studijoje – atviras ir karštas trijų žmonių, patekusių į meilės trikampį, pokalbis. Kol Antanas sėdėjo įkalinimo įstaigoje apie jo žmoną Viktoriją sparną pradėjo rėžti gudrus kaimynas. Kai vyras grįžo iš kalėjimo, jie taip susikibo, kad dabar apie juos visus žino ir policininkai, ir medikai.

0

Į aistringą meilės trikampį papuolusių trijų asmenų reikalais „TV Pagalbos“ studijoje domėjosi Renata Šakalytė ir Edgaras Navickas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žinia apie neištikimą moterį Antaną pasiekė kalėjime

Dar būdamas įkalinimo įstaigoje Antanas išgirdo gandus, kad apsukrus kaimynas bando nuvilioti jo dešimčia metų vyresnę žmoną Viktoriją.

Vos užvėrė įkalinimo įstaigos duris jis nusprendė išsiaiškinti santykius su kaimynu, kuris ir toliau atkakliai nenuleidžia rankų bei siekia jo mylimosios rankos, su kuria jis kartu gyvena jau septintus metus.

„Daužė duris, išvadino įvairiais žodžiais, man kantrybė neatlaikė, atėjo prigėręs... Kantrybė nelaikė ir susimušėme. Rodė meilės laiškus jo, visą kūčką...“, – sakė vyriškis, bijantis prarasti mylimą moterį.

Atvažiavusi į pasimatymus su įkalinimo įstaigoje bausmę atliekančiu Antanu moteris nuo jo romano su kaimynu neslėpė ir pasakojo, kad šis trokšdamas meilės netgi laužė jos buto duris. Moteris esą norėdama atsikratyti įkyriu kaimynu sykį netgi kvietė policijos pareigūnus.

Viktorija prašo Kazio palikti ją ramybėje

Viktorija sako, kad grįžus jos vyrui iš kalėjimo ji jaučiasi daug saugesnė ir tikina, kad myli Antaną.

„Kazys išprovokavo muštynes, jis bandė mane nustumti nuo laiptų ir tada aš per nugarą trenkiau jam su plaktuku du kartus. Jis pastoviai mane provokuoja, daužo mano duris, vadino tu prostitutė, tu tokia ir anokia. Man jis neįdomus, aš turiu vyrą“, – į dviejų vyrų konfliktą tikino įsitraukusi ir pati Viktorija.

Bendrabutyje kilusios muštynės neapsiėjo be policijos pareigūnų ir Kazys prieš jį ranką pakėlusiai porai parašė pareiškimą.

„TV Pagalbos“ studijoje apsilankęs Kazys tikino, kad pats Antanas jį nuolat bendrabutyje provokuoja, tad dabar prašo jį palikti ramybėje, nes santykių su juo esą norėjo pati Viktorija.

„Jis grįžęs iš kalėjimo sakė, kad su manimi susidoros 40 vyrų... Atvažiavęs ten labai nori kietas būti, visą baraką paimti... Nebus taip, jeigu pirmadienį tave butų ūkis jau išmeta. Tikrai skaudu, aš jai ne kartą padėjęs, ne sykį ranką ištiesęs ir taip šmeižti... Tavo reikalas, tavo asmeninis gyvenimas, neprikišinėk man tos savo Viktorijos, aš nesikišu“, – kitokią konflikto versiją pasakos sužalojimus plaktuku patyręs vyriškis.

Laidos metu Antanas su Viktorija supras, kad paprasčiausias sprendimas jiems – kuo greičiau išsikraustyti iš apkalbų ir nesantaikos židiniu tapusio bendrabučio.

Kazys piktinosi, kad draugauti jam siūlė pati Viktorija, nors moteris su tuo kategoriškai nesutinka. Kazys taip pat įspėjo Antaną, kad jo moteris daug ką nuo jo slepianti ir esą Taujėnų miestelyje turi dar ne vieną meilužį.

„Ne, nesiūlei... Pats Kazys atėjo, atsidarė tavo lovą ir į ją įkrito? Nekabink makaronų ir Antanui atvirai pasakyk viską. Ar tu pasakei, kiek vyrų į tavo duris beldėsi, visi Taujėnai tavo žygdarbius žino“, – informacijos apie moters neištikimybę Antanui tikino turintis Kazys.

Kaip į tokius kaimyno žodžius reaguos mylimą moterį norintis apsaugoti Antanas? Ir kokį kompromisą priims trys suaugę žmonės?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

