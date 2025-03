„TV Pagalbos“ žvaigždė Gerda Žemaitė – apie santykius su buvusiu vyru, meilę ir teismus: „Gavau geras pamokas“

Portalui tv3.lt G. Žemaitė sutiko atvirai papasakoti apie savąją šių dienų kasdienybę, sudėtingus metus, teisminį procesą ir pamažu randamą susitaikymą su tuo, kas įvyko.

Kasdienybėje netrūksta ir muzikos

Nors televizija yra neatsiejama nuo G. Žemaitės kasdienybės, „TV Pagalbos“ žvaigždė savo sekėjus pastaruoju metu nustebina ir kiek kitokiais vaizdais – iš įrašų studijos. Prieš kelerius metus projekte „X Faktorius. Žvaigždės“ kartu su kolega TV operatoriumi Remigijumi Sinkevičiumi sudalyvavusi Gerda nusijuokia sulaukusi klausimo, ar jau vis drąsiau žengia į atlikėjos karjerą.

„Ne, žinokit, tai tik hobis. Kadangi kolegai operatoriui Remigijui taip pat labai patinka muzika, jis puikiai repuoja, nusprendėme pabandyti dar kartą pamuzikuoti. Stano pasiūlė sukurti kelias dainas, tai pagalvojome, kodėlgi ne? Žiūrėsime, kas iš to išeis“, – šyptelėjo ji.

Be jokios abejonės, ilgametei eterio žvaigždei pasidalijus naujienomis, kad jos gyvenimą lydi ir muzika, netruko nuvilnyti ne tik palaikančių, bet ir piktų komentarų banga – neva dabar dainuoja, kas tik gali. Vis dėlto, pati G. Žemaitė šypteli – blogų komentarų ji neskaito, o ir prie replikų ji jau yra pripratusi.

„Aišku, kad sulaukiu blogų komentarų, bet, palyginus, jų būna tikrai nedaug. Per laiką išmokau į juos visai nereaguoti, neskaityti – kam man to reikia. Žinoma, būna ir tokių, kurie neigiamas žinutes parašo ir asmeniškai. Bet tokių tikrai nedaug. Pastebėjau, kad tokie „laido riteriai“ yra drąsus tik tada, kai lieka anonimiški“, – dalijosi ji.

Tenka varstyti teismų duris

Tiesa, su viena, kaip sako pati G. Žemaitė, „laido ritere“ televizijos laidų vedėjai teko susitikti net teisme. „TV pagalbos“ žurnalistė 2023 metų pabaigoje kreipėsi į policiją dėl keletą mėnesių besitęsusio nepažįstamos moters šmeižto ir grasinimų. Tačiau pareigūnams išspręsti šio konflikto nepavyko – jau šių metų sausį abi moterys susitiko teismo salėje.

Paklausta, ką jau pavyko pasiekti šioje byloje, G. Žemaitė pripažino, kad procesas dar tik prasideda, todėl kol kas plačiau komentuoti negali.

„Teisminis procesas, manau, dar nėra nė įpusėjęs, nes byloje surinkta daug medžiagos, o nukentėjusių asmenų – ne vienas. Tai didelė baudžiamoji byla, todėl ji tikrai užtruks. Aišku, kol kas nelabai ką galiu komentuoti, nes verdikto dar nėra, o visi posėdžiai vyksta už uždarų durų. Privalau gerbti įstatymą ir teismą, todėl negaliu plačiau aptarti šios temos. Bet tikiu, kad verdikto vis tiek sulauksime ir žmogus turės atsakyti už savo veiksmus“, – portalui tv3.lt kalbėjo G. Žemaitė.

Paklausta, ar dabar, pamačiusi, koks ilgas procesas jos laukia, nesigaili pasirinkusi teisminį kelią, ji nesudvejojusi atsakė: „Žinot, tai, ką tas žmogus daro, yra visiškai nesuvokiama. Galbūt man nereikėtų vargintis ieškant teisybės, jei tai neliestų mano vaikų ir šeimos. Viena yra, kai kažkas apie tave kalba ir linki blogo, bet visai kas kita, kai tai paliečia tavo mažametį sūnų. Internete esanti informacija lieka ilgam. Nežinau, kaip tokie įrašai paveiks mano vaiką ateityje – jam dabar šešeri, bet kas bus po dešimties ar daugiau metų? Todėl šiame teisminiame procese siekiama, kad visi tie įrašai būtų pašalinti.“

G. Žemaitė darkart pridūrė esanti nusiteikusi ilgai bylinėtis – nepažįstamoji net ir atsidūrusi teisme savo veiksmų nesustabdė.

„Ji ir toliau kuria bei kelia vaizdo įrašus. Panašu, kad jos elgesys visiškai nesikeičia. Nežinau, kas dedasi to žmogaus galvoje, bet sunku suprasti, nes visas tas šmeižtas tęsiasi net ir teisminio proceso metu“, – dalijosi televizijos laidų vedėja.

Galiausiai G. Žemaitė pridūrė, kad ši byla jai tapo itin varginanti ne tik emociškai, bet ir dėl nuolatinių kelionių į Anykščiuose vykstančius teismo posėdžius. Televizijos laidų vedėja prasitarė, kad netrukus ketina spręsti šį klausimą.

„Planuoju rašyti prašymą, kad galėčiau nedalyvauti posėdžiuose gyvai, nes ne visi nagrinėjami klausimai yra tiesiogiai susiję su manimi – byloje yra ir kitų aspektų bei asmenų, dėl kurių vyksta teismas. Tikiuosi, kad teismas patenkins mano prašymą ir atleis mane nuo privalomo dalyvavimo“, – sakė G. Žemaitė.

Metai nestokojo išbandymų

G. Žemaitei praėjusiais metais teko išgyventi ir dar vieną skaudų išbandymą – nutrūko septynerius metus trukusi jos santuoka su prodiuseriu Andriumi Žemaičiu. Nuo šios žinios praėjus jau kiek daugiau nei pusmečiui, Gerda atvirai sako – šiandien ji pagaliau gali pamažu atsitiesti.

„Pradžia buvo labai sunki, negaliu sakyti, kad dabar jau viskas puiku ir lengva. Vis dar būna visko, bet po truputį šviesėja, viskas stoja į savo vėžes. Tenka išmokti labai daug – svarbiausia, prisiimti visą atsakomybę už savo gyvenimą. Kai esi ne vienas, buitis, finansiniai klausimai, kasdieniai dalykai pasidalija tarp dviejų žmonių, o kai lieki viena – visa tai gula tik ant tavo pečių. Mokausi su tuo tvarkytis“, – atvirai kalbėjo G. Žemaitė.

Vis dėlto pašnekovė pridūrė – už kiekvieną gyvenimo pamoką, net ir pačią sudėtingiausią, ji yra be galo dėkinga. „Anksčiau visiškai nemokėjau būti viena ir dabar suprantu, kad nemokėjau mylėti savęs. O tai yra be galo svarbu. Gali skambėti egoistiškai, bet kiekvienas žmogus turi suvokti, kad jis pats yra svarbiausias savo gyvenime. Jei myli save, aplinkiniai tai jaučia – skleidi kitokią energiją, lengviau mylėti ir kitus. Mūsų santykiai su kitais žmonėmis yra tiesioginis atspindys to, kaip jaučiamės patys su savimi. Tai turbūt buvo mano didžiausias metų atradimas“, – atviravo žurnalistė.

Paklausta, kas jai šiuo gijimo etapu labiausiai padėjo, Gerda nė nesusimąstė: „Man labai padeda psichoterapija, hipnozės terapija. Stiprybės semiuosi būtent iš šių dalykų. Be viso to, stengiuosi keliauti, prasiblaškyti.... Juk galiausiai viskas yra mūsų pačių rankose. Kiekvieną dieną mes kuriame patys. Jei nuspręsime, kad diena bus gera, ji tokia ir bus. Aišku, tam reikia pastangų – gyvenimas nėra tiesi linija, jis pilnas išgyvenimų, nesėkmių ir pakilimų. Tačiau aš tikiu, kad po sunkaus etapo visada ateina sėkmingas.“

Tiesa, G. Žemaitė pasidžiaugė, kad lengviau išgyventi skyrybų procesą jai padėjo ir tai, jog ji ir buvęs sutuoktinis Andrius yra brandūs žmonės, tad pavyko išvengti bet kokių skandalų. Vis dėlto paklausta, ar po skyrybų aktyviai palaiko ryšį su buvusiu sutuoktiniu, Gerda neslėpė – šiandien jie bendrauja minimaliai.

„Bendraujame tik vaiko ir darbo klausimais. Galbūt norėčiau, kad bendravimas būtų draugiškesnis, bet dabar toks etapas. Vis tiek skyrybų procesas dar gana šviežias, tai manau, kad tam irgi reikia laiko“, – kalbėjo ji.

Nors skyrybos dažniausiai tampa didžiuliu skauduliu ne tik tai išgyvenančiai porai, bet ir atžaloms, su buvusiu sutuoktiniu sūnų Nikolą auginančios Gerdos istorija galėtų būti laikoma pavyzdine. G. Žemaitė sako, kad po skyrybų jiems su Andriumi pavyko sukurti vaikui kiek įmanoma „sveikesnę“ aplinką.

„Manau, kad padarėme viską, kad kuo mažiau savo skyrybomis pakenktume vaikui. Nikolas taip pat turi psichoterapeutą mokykloje, kuris dirba su juo ir padeda lengviau suprasti situaciją. Atrodo, kad jis jaučiasi gerai – mes abu nuolat transliuojame, kad jį labai mylime, kad jis mums svarbus, nepaisant to, jog gyvename atskirai. Manau, kad vaikams didžiausią žalą daro tada, kai suaugusieji juos paverčia įrankiu manipuliuoti vienas kitu. Ačiū Dievui, kad mes abu tai suprantame ir nuo to sąmoningai saugome savo vaiką“, – pasakojo ji.

Pasvajoja apie naujus santykius

Nors nuo skyrybų praėjo dar nedaug laiko, G. Žemaitė neretai sulaukia klausimų apie naujus santykius. Paklausta, ar jau pasvajoja apie naują meilę, televizijos žvaigždė nusijuokė – apie tai galvoti jai dar anksti.

„Ateityje – žinoma, pagalvoju. Tikiu, kad vieną dieną sutiksiu žmogų, su kuriuo jausiuosi laiminga. Visi norime turėti artimą žmogų šalia, su kuriuo galime pasitikėti ir kurį galime mylėti. Manau, kad viskas ateina savo laiku. Šiandien tokio žmogaus dar nėra, vadinasi, dar nesu tam pasiruošusi. Bet tikrai tikiu, kad vieną dieną viskas susidėlios taip, kaip turi būti“, – šyptelėjo ji.

O ką patartų šiuo metu skyrybas išgyvenančioms moterims? Gerda tarstelėjo, kad svarbiausia neužsisklęsti savyje.

„Nereikia tik gulėti, stresuoti ar apsikrauti darbais. Labai svarbu rasti būdą, kaip padėti sau – skaityti psichologines knygas, lankytis pas psichoterapeutą, jeigu tik yra galimybė, ar užsiimti kokia kita veikla. Svarbiausia – leisti sau išgyventi visus jausmus. Jei norisi verkti – verkti, jei norisi pykti – leisti sau pykti. Negalima praleisti nė vieno skyrybų etapo, kitaip viduje liks neišspręstų dalykų. Taip, šis laikotarpis ilgas ir skausmingas, bet po kiekvienos audros vis tiek išlenda saulė. Net jei dangus apniukęs, mes žinome, kad virš debesų vis tiek šviečia saulė. Lygiai taip pat yra ir gyvenime – reikia turėti aiškų suvokimą, kad ir tai praeis. Ir kai sunku, tiesiog priminti sau: „Tai laikina“, – dalijosi G. Žemaitė.