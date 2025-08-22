Sūnus namą pavertė landyne, tačiau imtis kardinalių veiksmų tėvai nedrįsta: baiminasi blogiausio

Griūvančiu jauno žmogaus gyvenimu domėjosi ir jam padėti bandė „TV Pagalbos“ gelbėtoja Rūta Filejeva.
Tėvai užaugino du sūnus – vienas jų dabar verčia tėvus nerimauti. Sūnus metė mokslus, prarado automobilį ir teisę vairuoti.
Bandė gydytis nuo alkoholizmo
Vaikino mama sakė, kad vyras pastovaus darbo neturi, buvo išvykęs į užsienį, taip pat susiranda laikinų darbų Lietuvoje, tačiau vos tik gauna pinigų prasideda savaites trunkantys baliai.
„Gydytis nenori, nieko daryti nenori, tai ką mums daryti? Laukti, kad vieną dieną įvyks kažkas baisaus?“ – klausė motina.
Sykį sūnus bandė užsikoduoti nuo alkoholio, bet vos tik baigėsi kodas, per naktis trunkančios šėlionės prasidėjo vėl iš naujo. Motina tikino jau pavargusi tvarkyti namus po nuolatinių sūnaus vakarėlių ir manė, kad išbandė jau viską.
„Tai kas, kad jam ne aštuoniolika. Bet jis taip nori gyventi, jei norėtų kažką keisti, tai gal ir keistų“, – pergyveno vyriškio mama.
Namuose lankosi įtartini asmenys
Nors vaikino tėvai išsiskyrę, tačiau padėti sūnui nori abu ir šiuo klausimu sutaria. Vyriškio tėvas tikino ne sykį iš judviejų namų vaikęs vos ant kojų pastovinčius sūnaus pažįstamus ir neaiškius tipus, o sykį namuose buvo kilusios muštynės, kurias pavyko nufilmuoti.
Savikontrolę praradęs sūnus tuomet grasino tėvui ir rodė nepadorius gestus varydamas jį iš jam priklausančio būsto, kuriame visur mėtėsi buteliai ir buvo rūkoma viduje.
„Draudimas šių namų net nebedraudžia. Negali drausti, nes neparankus klientas. Čia sulaužyta viskas ir viršuje“, – pasakojo vyriškio tėvas.
Tėvai galėtų išvaryti sūnų iš šių namų, jis liktų be pastogės ir be paramos, tačiau baiminasi, kad taip dar greičiau gali nutikto kokia nelaimė.
