Adelė įtaria, kad 65 metus gyveno su neištikimu vyru: iš pavydo ėmesi drastiškų veiksmų

Situaciją aiškinosi „TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė.
Adelė įsitikinusi, kad jos sutuoktinis buvo jai neištikimas, nors tai neigia tiek pats vyras, tiek romanu su juo įtariama kaimynė.
Moteris, norėdama pagąsdinti vyrą, pagrasino skyrybomis, nors santuokoje jie jau 65 metus.
„Jis man tiek yra įgrisęs, aš tiesiog nežinau. Aš atiduodu, tegul pasiima, kas nori“, – sakė Adelė.
Sutuoktinis su Adelės kaltinimais nesutiko:
„Maisto ruošimas, grindų plovimas – viskas man“, – teigė vyras, tikindamas, kad visus santuokos metus stengėsi dėl žmonos ir net minties apie kitas neturėjo.
Nepaisant vyro kalbų apie ištikimybę, Adelė vis tiek nusprendė jį pamokyti. Faktas, kuris sukrėtė gelbėtoją Tomą, buvo tas, kad Adelė užrakino savo vyrą namuose ir neleidžia jam išeiti net į kiemą. Taip esą jį saugo.
