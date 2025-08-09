Už būstą sumokėjo, bet jo šeimininke netapo: Oksana įtaria, kad buto pardavėja ruošiasi ją apgauti

Visa istorija – „TV Pagalbos“ reportaže.
Oksana su šeima seniai planavo pagerinti savo gyvenimo sąlygas, todėl lygiai prieš metus pardavė vieno kambario butą ir nusprendė nusipirkti erdvų, trijų kambarių butą.
Kadangi Oksanos vyras pažinojo buto pardavėjos Jūratės sūnų, šeima ja visiškai pasitikėjo. Buto pirkimo metu moteris gulėjo ligoninėje, tad jie pradinį įnašą, 7,5 tūkst. eurų, nuvežė būtent ten ir padavė palatoje bei pasirašė laisvos formos sutartį.
Jūratė po kelių dienų turėjo būti išrašyta iš ligoninės, ji esą pažadėjo nedelsiant sutvarkyti dokumentus pas notarą ir įvesti bute elektros tiekimą. Tačiau praėjo metai ir Oksanos šeimai butas dar vis nepriklauso, o elektrą jie perka iš kaimyno.
Šeima buto pardavėjai dar vis skolinga tūkstantį eurų, tačiau bijo pinigus atiduoti, nes ja nebepasitiki. Oksana taip pat papasakojo, kad Jūratės sūnaus jos vyras draugu nebevadina, iš jo Oksana vis sulaukia grasinimų.
Papasakojo kitokią istoriją
Neseniai Oksana su buto pardavėja susitiko pas advokatą, bet jis iš karto perėjo į dar vis teisėtos buto šeimininkės pusę.
„Pasakė, kad jeigu eisiu teisminiu keliu, neteksiu ir buto, ir pinigų“, – pasakojo Oksana.
„TV Pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė pasiūlė Oksaną palydėti į Jūratės namus ir pabandyti su buto šeimininke pasikalbėti dar kartą. Jūratė šią buto pirkimo istoriją papasakojo visai kitaip.
„Mes niekaip negalim susišnekėti su šita moteriške“, – vos pamačiusi Oksaną rėžė moteris.
Jūratė tvirtino norinti kuo greičiau kilusį nesutarimą išspręsti, tačiau esą buvo susitarusi su Oksana, kad butą perrašys, kai ši atiduos likusį tūkstantį eurų, o moteris jau metus to nepadaro.
„Žadėjau dovanot tą tūkstantį eurų, jeigu nebūtum manęs taip šmeižus“, – kalbėjo Jūratė.
Buto šeimininkė sakė, kad prarado pasitikėjimą buto pirkėja, nes ši esą specialiai vengia sumokėti likusius pinigus. Moterų tarpusavio ginčą ir apsižodžiavimą gelbėtojai Gerdai nutraukti pavyko ne iš pirmo karto.
Ar moterims pavyks susitarti?
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“, kuri pirmą kartą eteryje pasirodė 2025 metų balandžio 22 dieną.