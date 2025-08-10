Mama iš savo sūnaus tokio akibrokšto nesitikėjo: nesupranta, kaip jis galėjo taip pasielgti

Į dingusio vyriškio paieškas leidosi gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė.
Garbaus amžiaus moteris sako, kad daugiau taip gyventi nebegalinti. Jau kuris laikas 64-erių motinos namuose gyvenantis sūnus yra tapęs mamos širdies ir galvos skausmu, o jo elgesys pastaruoju metu tapo labai keistas.
Motina pasakoja, kad į parduotuvę sūnus išėjo prieš tris dienas sekmadienį ryte ir nuo to laiko taip ir negrįžo. Pasakė tik tiek, kad eina pirkti cigarečių.
Kreipėsi į policiją
Pirmiausiai moteris kreipėsi į policiją, tačiau paieškos nedavė jokių vaisių.
Nors Toma taip pat dėjo didžiules pastangas ir dingusio sūnaus ieškojo net trijose įstaigose, taip jo ir nesurado. Kaip paaiškėjo vėliau, Vygantas į namus grįžo po savaitės, o visą tą laiką glaudėsi pas kažkokį draugą.
„Pas draugus buvau... Truputį gastrolėse“, – dėl savo poelgio grįžęs į namus pernelyg nesikrimto sūnus.
Po skyrybų apmaudžiai prarado motinos butą
Vygantas pasakoja, kad palūžo, kai prieš trejus metus subyrėjo jo santuoka. Geros širdies vyras užrašė butą sutuoktinei, kai jie jau buvo išsiskyrę, o jo gera širdis sukėlė nuostabą gelbėtojai Tomai.
Netrukus šis nepasvertas vyro poelgis, kai jis patikėjo kažkokiais buvusios žmonos pažadais, skaudžiai atsisuko prieš jį patį ir, jei ne mamos namai, greičiausiai būtų likęs benamiu.
„Tas butas trijų kambarių, kuriame jie gyveno, buvo mūsų su vyru, ant manęs buvo užrašytas... Matyt, buvo paėmęs ir labai gera dūšia buvo, tai ir perrašė. Iš pradžių sakė pinigus dalinsimės, o paskui „Toyota“ gavo ir viskas“, – dėl sūnaus padarytos didžiulės klaidos apmaudą liejo jo motina.
Po skyrybų iki tol nedaug alkoholiu piktnaudžiaudavęs vyras palūžo ir kaip pats sako, „sėdo ant kamščio“.
„Durnai išėjo... Penktadienį ji buvo baliuje, ji man paskambino atvažiuok parsivežti. Aš nuvažiavau, parsivežiau, ji man žodis po žodžio ir davė per snukį parvažiavusi, o aš neišlaikiau ir atgal daviau, policiją man iškvietė. Ir tą orderį išrašė, nors ji pirma pradėjo“, – skyrybų priežastį prisiminė vyriškis.
Vygantas prisižadėjo, kad daugiau taip savo mamos nežinioje nepaliks, tačiau taip pat jos prašė vieno dalyko – nuolatos nepriminti jo padarytų kvailų gyvenimiškų klaidų, o neabejotinai viena skaudžiausių – ir prarastas butas.
