Mama nebegali bendrauti su 3 savo vaikais: esą globėja užblokavo numerį jų telefonuose

„TV Pagalba“ surengė dviejų moterų akistatą.

Danguolė (vardas pakeistas) tapo trijų Brigitos vaikų globėja. Iš pradžių, kaip teigia Brigita, viskas buvo gerai – Danguolė jai leido matytis su vaikais, tačiau po ilgesnio tarpo moteris kažkodėl nebeleido lankytis vaikų namuose.

Brigita neslepia, kad kartais išgeria – būtent vaikus ji ir prarado dėl alkoholio vartojimo.

„Mėgau švęsti gyvenimą“, – neslepia moteris.

Tačiau dabar moteris tikina, kad tvarkosi gyvenimą. Visgi, jei ir pasigydytų priklausomybes, nežinia, ar galėtų susigrąžinti vaikus, mat ji su savo draugu gyvena dviejų kambarių bute – toks būstas yra per mažas šeimai su trimis nepilnamečiais vaikais.

REKLAMA

REKLAMA

Neleidžia bendrauti su vaikais

Brigita guodžiasi, kad vaikų globėja praėjusios vasaros pabaigoje ją esą pradėjo ignoruoti. Dar blogiau – biologinė mama sako, kad Danguolė ją užblokavo vaikų telefonuose.

REKLAMA

„Aš dukters savo klausiau, kodėl tu mane „Facebook’e” užblokavai? Taip gražiai bendravom. Ne aš, sako, tave užblokavau. Tai kas? O ji sako: mama, tavęs geriau „Facebook’e“ nebūtų“, – graudinasi Brigita.

Moteris pasakoja, kad daug kartų savo vaikus sutiko einančius gatvėje. Tačiau abejoja, ar ji gali prie jų prieiti ir su jais pabendrauti:

„Reikia, kad prižiūrėtų kažkas, kaip aš su jais bendrauju, kad kažko neprisikalbėčiau. – O jau buvo tokių atvejų? – Sūnus su sese vedžiojo šuniuką, aš priėjau pasisveikinti. O globėja iš karto Vaiko teisėms paskambino“, – pasakoja Brigita.

REKLAMA

REKLAMA

Globėja: „Vaikučiai būna nusivylę“

Gelbėtojas Žilvinas Žitkus paskambino globėjai Danguolei – jis norėjo išgirsti ir jos istorijos pusę.

„Ji kartais pasimato su vaikučiais, bet ji užgeria ir neateina į tuos pasimatymus, – pradeda pasakojimą Danguolė. – Tada vaikučiai būna nusivylę. O aš jai leidžiu pasimatyti su jais, kada tik ji nori.“

Visi trys vaikai kituose namuose auga jau 5 metus ir kitą moterį vadina mama. Brigita jaučia grėsmę, kad vieną dieną vaikai patys nebenorės su ja susitikti. Moteris pripažįsta, kad priklausomybės trukdo jos santykiams su vaikais, tačiau negali pripažinti, jog išgerti sau leidžia per dažnai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Aš jums tiesiai šviesiai pasakysiu – kadangi yra per daug vietos jūsų gerklėje, neužtenka vaikučiams vietos jūsų širdyje“, – į moters pasiaiškinimus sureaguoja Ž. Žitkus.

Ar ras kompromisą?

Po penkių dienų Žilvinas su Brigita nuvažiavo pas Danguolę į namus. Brigita siekia su vaikais pasimatyti 3 kartus per mėnesį – su tuo nesutiko ir pats gelbėtojas Žilvinas, dėl to moterys sutarė dėl dviejų susitikimų per mėnesį. Danguolė tikina, kad visas sąlygas susitikti su vaikais būna sudariusi, tačiau Brigita pati neatvyksta į pasimatymus ir vis sugalvoja pasiaiškinimus, kodėl negalėjo atvykti.

REKLAMA

„Blogiausia, kad mama prižada įvairių dalykų, o tada nebeateina, nepasirodo“, – pasakoja Danguolė.

Žilvinas Brigitai ir Danguolei davė dar pasiūlymą.

„Bandom, bet aš tuo netikiu“, – išgirdusi siūlymą sako Danguolė.

Koks buvo pasiūlymas, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.