  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Dėl šio poelgio Jokūbas sėdo į kalėjimą: „Žinojau, kad blogai, bet galvojau, kad vaikams būtų geriau“

2025-08-26 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 18:30

Vitalija prisipažįsta, kad nors ir myli savo vyrą, su juo nesijaučia saugi. Po 7-erių santuokos metų ji pagaliau išdrįso pasakyti vyrui, ko jai visą laiką trūko. Tačiau ar sutuoktinis išgirs žmonos norus ir į juos atsižvelgs?

Jautri šeimos drama – „TV Pagalbos“ siužete. 

Meilė vyrui Vitalijos biografijoje paliko kriminalinę žymę – ji buvo užfiksuota daranti nusikaltimą. Teismas pripažino, kad sutuoktiniai veikė išvien. Jokūbui teko atlikti bausmę kalėjime, o Vitalijai pritaikyta kardomoji priemonė. Nuo to laiko šeimos gyvenimas labai pasikeitė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jokūbas (nuotr. stop kadras)

„Buvo Covid-19 ir labai pakėlė benzino kainas ir aš labai supykau. Pamačiau, kad kažkas pylėsi benziną ir nesumokėjo, pagalvojau: o kodėl aš taip negaliu? Aš irgi įsipyliau ir nesumokėjau, o po to pradėjo patikti. Vaikus vežiojau visur – į Palangą, prie ežerų. Žinojau, kad blogai, bet tuo metu galvojau, kad vaikams būtų geriau“, – teisinosi Jokūbas.

Buvo apkaltinti vagyste

Kartą jis pasiūlė tokiu pačiu būdu nusižengti ir žmonai, o ji sutiko. Teisėsauga sulaikė abu nusikaltimus vykdžiusius sutuoktinius. Vitaliją 6 mėnesius stebėjo Probacijos tarnyba, o Jokūbas buvo įkalintas.

Kadangi pora nebuvo sudariusi povedybinės sutarties, Jokūbui esant įkalinimo įstaigoje visos anksčiau turėtos skolos, o taip pat ir skolos už konfiskuotą automobilį bei teismo paskirta bauda teko Vitalijai. Bendra skolų suma viršija 22 tūkst. eurų. 

„Iš kur pas mane tokie pinigai?“ – klausė sunkumų prislėgta moteris. 

Jokūbas vos prieš mėnesį iš įkalinimo įstaigos grįžo į apytuščius namus. Daugiavaikei mamai Vitalijai buvo per sunku vienai tvarkytis su sunkumais, todėl vaikai atsidūrė globos įstaigoje.

„Aš buvau psichologiškai, morališkai prislėgta. Man buvo ant tiek sunku, kad vyresnieji nelankė mokyklos, nesitvarkydavo, neklausydavo, kad Vaiko teisės per prievartą, apgaulės būdu išvežė vaikus į globos namus“, – pasakojo Vitalija.

Įtaria vyro neištikimybę

Vitalija iš santuokos su Jokūbu gavo visai ne tai, ko tikėjosi. Moteris svajojo apie ramų šeimyninį gyvenimą, nes anksčiau buvo nudegusi nuo santykių, bet be didžiulių teisinių ir finansinių bėdų, gyvendama su Jokūbu ji dar ir patyrė neištikimybę.

Vitalija (nuotr. stop kadras)

Moteris prisipažino, kad nors ir labai myli savo vyrą, kaskart, kai jis ilgam išvažiuoja iš namų, neva pas gimines, jai pasidaro labai neramu, kad jis vėl iškrės ką nors netinkamo. Be to, kai nežino, kur tiksliai yra jos vyras, Vitalija tikino vis labiau prarandanti pasitikėjimą juo, o taip pat esą nesijaučia mylima.

„Gali būti, kad aš tiesiog nesuprantu, gal jo toks požiūris į meilę“, – svarstė Vitalija. 

„Kodėl aš kažkam turiu sakyti, kur aš važiuoju? Aš turiu savo reikalų, negaliu kaip pririštas šuo namuose sėdėt“, – teisinosi Jokūbas ir neigė, kad turi meilužių bei akcentavo, kad jei žmona bandys jį kontroliuoti, jos laukia skyrybos.

Vitalija aiškiai išdėstė, ko jai trūksta santykiuose su Jokūbu – švelnumo, nuoširdumo, meilės. Bet ar vyras jos prašymą išgirs?

Atsakymas – aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

