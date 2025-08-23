Dana dėl savo vaikų globos kovoja jau dvejus metus: lemtinga žinia pasitiko netikėtai

Vienišai mamai pagalbos ranką ištiesė gelbėtojas Žilvinas Žitkus.
Istoriją, kaip Dana išsiskyrė su neištikimu savo vyru, skaitykite: Aivaro praeitis vyrą pasivijo netikėtai – į duris pasibeldė 5 vaikai: „Taip ir sustingau prie virtuvės“
Penkių vaikų mama Dana pasakojo, kad ilgą laiką jautėsi silpna ir vis ieškojo tvirtos atramos savo gyvenime, nes prieš tai turėti santykiai su vyrais jai nesusiklostė ir šie ją skaudžiai išdavė.
Moteris taip pat patyrė net kelias buvusio vyro išdavystes, kurių nebeištvėrusi išvarė sugyventinį iš namų. Tiesa, po kelių metų patikėjusi, kad vyriškis pasitaisė, ir suprasdama, kad vaikams reikalingas tėvas, leido jam grįžti. Po kelių mėnesių Dana pastojo, o nuėjusi tvarkyti dokumentų dar kartą sulaukė antausio.
„Jis man eilinį kartą nepasakė, kad yra susituokęs ir turi kitą šeimą“, – piktinosi Dana, atsitiktinai sužinojusi, kad jos trijų vaikų tėvas yra susituokęs su kita moterimi ir net augina dukrą.
Vaikus prarado po anoniminio skundo
Atrasti stiprų vyrišką petį Danai nesisekė, o vienai kovoti su gyvenimo iššūkiais tapo pernelyg sunku. Namuose dažnai tvyrojo netvarka, o ją taip pat ėmė kamuoti depresija.
Savo kitus du vaikus ji prarado po anoniminio skundo ir turėjo pati juos nuvežti ir palikti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai. Dana įtaria, kad ją paskundė už sienos gyvenusi kaimynė. Esą sienos anksčiau nuomojamame bute buvo itin plonos ir visi barniai su vaikais kaimynams būdavo aiškiai girdimi.
„Girdėjo, kad aš bariausi su vaikais. Aš neneigiu, kad bariausi su jais, nes jų vienoje vietoje buvo penki. Žodis į žodį nepasakysiu, bet aš nebuvau šventa mama ir, kai man prasidėjo byla, kuri dar ir dabar nėra užsibaigusi dėl smurto atvejo, ir kai vaikai pradėdavo pasakoti, tai aš tiesiog išbėgdavau iš kiekvieno teismo posėdžio verkdama, nes kažkiek yra dalis tiesios ir iš vaikų žodžių. Aš pripažįstu, kad tikrai buvau ta mama, kuri nesugebėjo susitvarkyti su vaikais, negebėjo priimti pagalbos iš anksčiau, kai visi siūlė“, – savo praeities klaidų gailėjosi moteris.
Vėliau iš vaiko teisių apsaugos specialistų Dana išgirdo žodžius, kurie ją labai įskaudino. Jie teigė, kad ji netinkama mama ir savarankiškai nesugeba auginti vaikų.
Dėkinga socialinei darbuotojai
Po to įvykio ir skaudžių žodžių moteris tikino buvusi itin palaužta ir net svarsčiusi, kad galbūt neverta kovoti dėl savo dviejų vaikų atgavimo.
„Atidavusi vaikus aš ėjau kaip zombis per miestą ir tik atsimenu kelis momentus, kad esu kalbėjusi su keliais specialistais telefonu ir pasakiusi, kad viskas, nuleidžiu rankas ir nebekovoju... Pozityvo suteikė nuostabi socialinė darbuotoja, kuri įkvėpė jėgų, kad eičiau, daryčiau toliau, nepaleisčiau“, – gerų žodžių socialinei darbuotojai negailėjo Dana.
Prardusi vaikus moteris palūžo, jai emocinę sveikatą teko gydytis vaistais. Tačiau dabar Dana teigė, kad psichologiškai yra pasirengusi vėl atžalas auginti savarankiškai.
Sulaukė geros žinios
Gelbėtojas Žilvinas patikėjo, kad Dana yra pasiruošusi vėl auginti savo vaikus, tad po kelių dienų grįžo pas moterį su pilnutėliu automobiliu – briketais namų šildymui ir lovele mažyliams. Motina labai džiaugėsi pamačiusi šias dovanas ir atskleidė, kad jai netrukus bus atiduoti du vaikai.
„Buvo posėdis, kuriame nuspręsta vaikus vis tik grąžinti į šeimą, bet turiu padaryti vieną paskutinį žingsnį – pakeisti savo darbo vietą, nes negaliu dirbti dviem pamainomis, bet man čia nėra didelė bėda, nes grįžtu į savo seną darbovietę ir dirbsiu nuo 8 iki 17 valandos.
Vaiko teisės atsiima raštą iš teismo dėl globos apribojimo man motinystės teisių. Išgirdusi žinią šiandien apsiverkiau, nes du metus prakovojau dėl vaikų ir čia man didžiausia laimė, kad vaikai grįš į šeimą ir kad aš jais pati galėsiu rūpintis, o ne kažkas“, – džiaugsmo neslėpė ji.
Kaip baigėsi ši istorija, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Pagal laidą „TV Pagalba“ parengtas straipsnis pirmą kartą buvo publikuotas 2025 m. birželio 15 d.