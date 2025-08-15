Eimantas nesiskyrė su Karolina net tada, kai paaiškėjo jos tikrasis amžius: dabar gailisi tik vieno

Metai be bendravimo ir vis tiek meilė neišblėso. Bent jau Eimantui. Jaunas vyras „TV Pagalbos“ pokalbių studijoje vėl akis į akį susitiko su buvusia mergina Karolina, kuri kadaise buvo jo vienintelė ir pirmoji meilė. Tačiau jos žodžiai Eimantui tapo tarsi peilis į širdį.
Eimantas ir Karolina draugavo penkerius metus. Jų santykiai prasidėjo, kai Karolina tebuvo keturiolikos, o Eimantas – devyniolikos. Pasak vaikino, ji buvo pamelavusi apie savo amžių, bet net ir tiesai išaiškėjus, jų ryšys nenutrūko.
Atskleidė skyrybų priežastį
Vis dėlto po kurio laiko santykiams subyrėjus, Eimantas neslėpė, kad kaltė slypėjo abiejose pusėse. Tačiau pirmąjį žingsnį į šoną žengė jis.
„Mes išsiskyrėm praeitais metais, susipykę buvom, nes aš pas kitas merginas pradėjau vaikščiot, su kitom bendraut. Aš pavydus esu žmogus – jeigu jai parašydavo, aš užpavydėdavau jos, jeigu man, ji – manęs“, – pasakojo Eimantas.
Ši situacija kėlė nemažai klausimų. Kodėl vaikinas pradėjo ieškoti artumo kitur, nors vis dar mylėjo Karoliną? Pasirodo, jis galvojo, kad Karolinai atšalo jausmai.
„Todėl, nes iš Karolinos trūkdavo to dėmesio, meilės, bendravimo su ja, nes ji kažkaip bendraut mažiau norėdavo“, – skundėsi Eimantas.
Vaikinas tikino, kad net ir susitikinėjant su begale merginų, pamiršti Karolinos nebepavyko. Jo jausmai neišblėso – net ir praėjus metams.
„Tiesiog jausmai yra jai vis tiek, meilės dar yra šiek tiek jai. Aš tiek merginos nebuvau įsimylėjęs, kiek Karoliną pamilau“, – atviravo jis.
Ar meilė vis dar abipusė?
Iliuzijos greitai subliuško. Karolina pasirodė studijoje ir paklausta, ką jaučia buvusiam vaikinui, atsakė be užuolankų, kad „nieko“.
Eimantas bandė ją įtikinti, priminė apie jos žinutes jo draugams, kuriose esą išreiškė norą grįžti, bet Karolina tai neigė. Vaikinas vis tiek nenuleido rankų ir pradėjo kalbėti apie stiprius jausmus, kurie niekaip nedingo.
„Supranti, kad aš tave dar vis myliu“, – atviravo Eimantas.
Tačiau Karolina jautėsi kiek kitaip.
„O aš tavęs ne. Tu man nulis dabar“, – rėžė mergina.
Nustebęs laidos vedėjas Edgaras Navickas paklausė, kodėl Karolina tokia kategoriška.
„Nes jis ne vieną kartą mane yra įskaudinęs. Tik garsiai aš nenoriu sakyt“, – susigraudino pastaroji.
Skaudžiausias jos prisiminimas buvo, kai Eimantas pirmas pradėjo bendrauti su kita. Nors vaikinas aiškino, kad buvusios jo nebedomina, o domina tik Karolina, merginai tai neberūpėjo. Ji sakė, kad taikytis jau per vėlu.
„Čia jau tavo problema“, – atšovė ji.
Mergina sakė, kad apie jo vaikščiojimus pas kitas sužinojo iš jo tėvų. Karolinai pasakius, kad ji nebenori nei matyti, nei girdėti Eimanto, vaikinas neatlaikė įtampos ir apsiverkęs išbėgo iš studijos: „Atleiskit, aš išeinu, neturiu žodžių.“
Naujas Karolinos draugas leido spręsti jai pačiai
Vėliau į studiją atvyko Karolinos močiutė Virginija. Ji reiškė itin stiprų norą, kad Eimantas ir Karolina vėl būtų kartu. Dabartinis Karolinos vaikinas Šarūnas močiutei – ne prie širdies. Pasak Karolinos, močiutė nuo pat pradžių jo nemėgo:
„Jai nuo pat pirmos dienos jis neįtiko, ji galvoja, kad jis buvo mane pagrobęs iš vaikų namų ir buvau dingusi, nes aš pati buvau pabėgusi iš ten“, – sakė ji.
Tad kai Šarūnas įžengė į studiją, močiutė neslėpė savo neapykantos, vadindama jį „šlykštyne“.
Naujasis Karolinos draugas reagavo ramiai į Eimantą bei jo reiškiamus jausmui Karolinai.
„Čia jau pasirinkimas jos“, – ramiai teigė Šarūnas.
Ar Eimantas vis dar turi šansą? Visą įtampos kupiną istoriją žiūrėkite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“, kuri pirmą kartą pasirodė 2025 m. balandžio 10 d.