  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Eimantas nesiskyrė su Karolina net tada, kai paaiškėjo jos tikrasis amžius: dabar gailisi tik vieno

2025-08-15 21:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-08-15 21:15

Penkerius metus kartu buvę Eimantas ir Karolina išsiskyrė dėl abipusių išdavysčių. Nors praėjo jau metai, Eimantas vis dar myli Karoliną. Vaikinas gailisi paleidęs merginą ir nori ją susigrąžinti. Tačiau Karolina Eimantui jautė tik pyktį ir sakė, kad Eimantas jai visiškai svetimas ir nebereikalingas.

Metai be bendravimo ir vis tiek meilė neišblėso. Bent jau Eimantui. Jaunas vyras „TV Pagalbos“ pokalbių studijoje vėl akis į akį susitiko su buvusia mergina Karolina, kuri kadaise buvo jo vienintelė ir pirmoji meilė. Tačiau jos žodžiai Eimantui tapo tarsi peilis į širdį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eimantas ir Karolina draugavo penkerius metus. Jų santykiai prasidėjo, kai Karolina tebuvo keturiolikos, o Eimantas – devyniolikos. Pasak vaikino, ji buvo pamelavusi apie savo amžių, bet net ir tiesai išaiškėjus, jų ryšys nenutrūko.

Atskleidė skyrybų priežastį

Vis dėlto po kurio laiko santykiams subyrėjus, Eimantas neslėpė, kad kaltė slypėjo abiejose pusėse. Tačiau pirmąjį žingsnį į šoną žengė jis.

„Mes išsiskyrėm praeitais metais, susipykę buvom, nes aš pas kitas merginas pradėjau vaikščiot, su kitom bendraut. Aš pavydus esu žmogus – jeigu jai parašydavo, aš užpavydėdavau jos, jeigu man, ji – manęs“, – pasakojo Eimantas.

Ši situacija kėlė nemažai klausimų. Kodėl vaikinas pradėjo ieškoti artumo kitur, nors vis dar mylėjo Karoliną? Pasirodo, jis galvojo, kad Karolinai atšalo jausmai.

„Todėl, nes iš Karolinos trūkdavo to dėmesio, meilės, bendravimo su ja, nes ji kažkaip bendraut mažiau norėdavo“, – skundėsi Eimantas.

Vaikinas tikino, kad net ir susitikinėjant su begale merginų, pamiršti Karolinos nebepavyko. Jo jausmai neišblėso – net ir praėjus metams.

„Tiesiog jausmai yra jai vis tiek, meilės dar yra šiek tiek jai. Aš tiek merginos nebuvau įsimylėjęs, kiek Karoliną pamilau“, – atviravo jis.

Ar meilė vis dar abipusė?

Iliuzijos greitai subliuško. Karolina pasirodė studijoje ir paklausta, ką jaučia buvusiam vaikinui, atsakė be užuolankų, kad „nieko“.

Eimantas bandė ją įtikinti, priminė apie jos žinutes jo draugams, kuriose esą išreiškė norą grįžti, bet Karolina tai neigė. Vaikinas vis tiek nenuleido rankų ir pradėjo kalbėti apie stiprius jausmus, kurie niekaip nedingo.

„Supranti, kad aš tave dar vis myliu“, – atviravo Eimantas.

Tačiau Karolina jautėsi kiek kitaip.

„O aš tavęs ne. Tu man nulis dabar“, – rėžė mergina.

Nustebęs laidos vedėjas Edgaras Navickas paklausė, kodėl Karolina tokia kategoriška. 

„Nes jis ne vieną kartą mane yra įskaudinęs. Tik garsiai aš nenoriu sakyt“, – susigraudino pastaroji.

Skaudžiausias jos prisiminimas buvo, kai Eimantas pirmas pradėjo bendrauti su kita. Nors vaikinas aiškino, kad buvusios jo nebedomina, o domina tik Karolina, merginai tai neberūpėjo. Ji sakė, kad taikytis jau per vėlu.

„Čia jau tavo problema“, – atšovė ji.

Mergina sakė, kad apie jo vaikščiojimus pas kitas sužinojo iš jo tėvų. Karolinai pasakius, kad ji nebenori nei matyti, nei girdėti Eimanto, vaikinas neatlaikė įtampos ir apsiverkęs išbėgo iš studijos: „Atleiskit, aš išeinu, neturiu žodžių.“

Naujas Karolinos draugas leido spręsti jai pačiai

Vėliau į studiją atvyko Karolinos močiutė Virginija. Ji reiškė itin stiprų norą, kad Eimantas ir Karolina vėl būtų kartu. Dabartinis Karolinos vaikinas Šarūnas močiutei – ne prie širdies. Pasak Karolinos, močiutė nuo pat pradžių jo nemėgo:

„Jai nuo pat pirmos dienos jis neįtiko, ji galvoja, kad jis buvo mane pagrobęs iš vaikų namų ir buvau dingusi, nes aš pati buvau pabėgusi iš ten“, – sakė ji.

Tad kai Šarūnas įžengė į studiją, močiutė neslėpė savo neapykantos, vadindama jį „šlykštyne“.

Naujasis Karolinos draugas reagavo ramiai į Eimantą bei jo reiškiamus jausmui Karolinai.

„Čia jau pasirinkimas jos“, – ramiai teigė Šarūnas.

Ar Eimantas vis dar turi šansą? Visą įtampos kupiną istoriją žiūrėkite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą  „TV Pagalba“, kuri pirmą kartą pasirodė 2025 m. balandžio 10 d.

Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
Kovo 12 d. Serija 131
Kovo 10 d. Serija 130
Kovo 7 d. Serija 129
Kovo 6 d. Serija 128
Kovo 5 d. Serija 127
Kovo 4 d. Serija 126
Kovo 3 d. Serija 125
Vasario 28 d. Serija 124
Vasario 27 d. Serija 123
Vasario 26 d. Serija 122
Vasario 25 d. Serija 121
Vasario 24 d. Serija 120
Vasario 21 d. Serija 119
Vasario 20 d. Serija 118
Vasario 19 d. Serija 117
Vasario 18 d. Serija 116
Vasario 17 d. Serija 115
Vasario 14 d. Serija 114
Vasario 13 d. Serija 113
Vasario 12 d. Serija 112
Vasario 11 d. Serija 111
Vasario 10 d. Serija 110
Vasario 7 d. Serija 109
Vasario 6 d. Serija 108
Vasario 5 d. Serija 107
Vasario 4 d. Serija 106
Vasario 3 d. Serija 105
Sausio 31 d. Serija 104
Sausio 30 d. Serija 103
Sausio 29 d. Serija 102
Sausio 28 d. Serija 101
Sausio 27 d. Serija 100
Sausio 24 d. Serija 99
Sausio 23 d. Serija 98
Sausio 22 d. Serija 97
Sausio 21 d. Serija 96
Sausio 20 d. Serija 95
Sausio 17 d. Serija 94
Sausio 16 d. Serija 93
Sausio 15 d. Serija 92
Sausio 14 d. Serija 91
Sausio 13 d. Serija 90
Sausio 10 d. Serija 89
Sausio 9 d. Serija 88
Sausio 8 d. Serija 87
