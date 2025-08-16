Žaną įsiutino Vaiko teisių specialistų sprendimas: iš namų iškeldino ne vyrą, o ją ir vaikus

Jaudinanti istorija – „TV Pagalbos“ laidoje.
Slaugytoja dirbanti Žana augina tris vaikus. Bedarbiui vyrui Lionginui moteris patikėdavo vaikų priežiūrą ir vieną dieną gavo skambutį iš Vaiko teisių apsaugos specialistų – jie pranešė, kad su vaikais paliktą vyrą jie rado girtą.
Žanai buvo liepta kartu su vaikais persikelti gyventi į Krizių centrą, tačiau moteris puolė prieštarauti – kodėl iš namų iškraustoma dirbanti daugiavaikė motina su atžalomis, o ne nuo alkoholio priklausomas vyras. Deja, specialistai iškėlė ultimatumą.
„Ji mane dar pradėjo gąsdinti, sakė: nevažiuosi į Krizių centrą, mes vaikus atiduosim globoti“, – graudindamasi pasakojo moteris.
Ruošiasi gydytis
Į studiją įžengęs Lionginas akis slėpė akiniais nuo saulės. Vyras tikino besigėdijantis savo poelgiu ir to, kad tik dabar, žmonai su vaikais priverstinai išsikrausčius į Krizių centrą, ryžosi pradėti gydytis nuo priklausomybės.
„Esu kaltas“, – prisipažino Lionginas.
Laidos vedėja Renata Šakalytė-Jakovleva vyrui siūlė palikti šeimą ir leisti ramiai gyventi be jo, nebūti inkaru, tempiančiu visus žemyn paskui save, tačiau vyras prašė duoti jam dar vieną šansą.
„Myliu ją smarkiai, be jos negaliu“, – kalbėjo Lionginas.
R. Šakalytė-Jakovleva paprašė Žanos aiškiai įvardyti, kokio pokyčio ji tikisi iš vyro, su kokia sąlyga ji sutiktų toliau kartu puoselėti šeimyninį gyvenimą.
„Noriu, kad jis nustotų gerti, kad viskas būtų gerai namuose. Sunku taip gyventi“, – verkdama kalbėjo moteris.
Kaip į tokius jos žodžius reaguos Lionginas?
