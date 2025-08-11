Tokio siaubo patirti Angelė nelinkėtų niekam: lemtingą naktį prisimena iki šiol

Visą moters ir vyro skyrybų dramą žiūrėkite laidos „TV Pagalba“ reportaže.
Bendras gyvenimas moteriai su vyru darosi vis labiau nepakeliamas, tačiau ji vis dar jaučia baimę žengti galutinį žingsnį. Nusprendusi dar kartą akis į akį susitikti su sutuoktiniu ir pasitelkusi „TV Pagalbos“ komandą, ji tikėjosi apsispręsti – nutraukti santykius ar bandyti juos atkurti.
Siaubinga patirtis išliko atmintyje iki šiol
Angelė gelbėtojai Tomai Arcišauskaitei-Lukošienei atskleidė, kad prieš metus, per Naujųjų metų naktį, vyras pareikalavo sekso, rankose laikydamas žirkles ir darydamas psichologinį spaudimą.
„Pradėjo man grasinti, atsiprašant, atsinešė peilį, norėjo man lytinius organus išpjauti. Aš naktį šaukiausi pagalbos ir pas mane kaimynė atbėgo. Bet tada jis man pasakė, pasiskųsi seseriai, taip ir žinok.
Dar tą pačią Naujųjų naktį turėjau eiti pas jo mamą ir taip elgtis, lyg niekas neįvyko, – vieną juodžiausių gyvenimo dienų prisimena ji. – Sakė neduosi sekso, viskas... Reiškiasi su kažkuo jau esi turėjusi reikalų, peilius galando ir čia mane draskė.“
Moteris šiuo metu gyvena bute, kuris nuosavybės teise priklauso vyro tėvams. Nors būstą jie įsigijo kartu, ji baiminasi, kad po skyrybų gali likti be namų.
„Jis buvo ant antstolių paduotas, tai užrašėme ant jo mamos. Bet kartu mūsų šis butas, abu pinigus lygiai dėjome“, – teigė moteris, bijanti, kad po skyrybų gali atsidurti gatvėje.
Vis dar tiki, kad jis gali pasikeisti
Nepaisant patirtų skriaudų, Angelė prisipažįsta vis dar mylinti vyrą ir mano, kad kartu gyventi būtų įmanoma, jei jis sutiktų su tam tikromis jos sąlygomis.
„Būna, kad negeria 2-3 dienas, tada būna labai geras. Buvo išvažiavęs pasigydyti nuo alkoholizmo, tai buvo prabuvęs kokius du metus negėręs.
Būdavo pasaka gyventi, išvažiuodavome į koncertus, prie jūros. Dabar mašina stovi kieme, negalime niekur išvažiuoti“, – padėti užkoduoti vyrą prašė Angelė.
Tačiau vyras sako nenorintis taikytis ir kaltina žmoną smurtavus prieš jį. Anot jo, policija jai yra išdavusi net tris smurto artimoje aplinkoje orderius.
„Užtenka mane ėsti, ėsti, ėsti. Jeigu tu nori skirtis, eik ir skirkis. Kodėl tu pas mane sėdi?“, – griežtai rėžė vyriškis.
Vis dėlto po įtempto susitikimo moteris galutinai suprato, kokį sprendimą privalo priimti.
Ką nusprendė moteris, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
