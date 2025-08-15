Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Antstoliai paliko buvusį policininką be pastogės: „Jaučiuosi pažemintas ir nuskriaustas“

2025-08-15 13:20 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-08-15 13:20

Į „TV Pagalbą“ kreipėsi buvęs policijos pareigūnas iš Širvintų. „Jeigu galite, padėkite, nes gali atsitikti taip, kad mes abu su žmona tuoj atsidursime gatvėje“, – su tokiu pagalbos prašymu į TV3 televizijos laidos kūrybinę grupę kreipėsi širvintiškis Vilius, turintis didelių problemų su antstoliais.

Į „TV Pagalbą“ kreipėsi buvęs policijos pareigūnas iš Širvintų. „Jeigu galite, padėkite, nes gali atsitikti taip, kad mes abu su žmona tuoj atsidursime gatvėje“, – su tokiu pagalbos prašymu į TV3 televizijos laidos kūrybinę grupę kreipėsi širvintiškis Vilius, turintis didelių problemų su antstoliais.

REKLAMA
5

Nepavydėtina šeimos situacija domėjosi gelbėtoja Rūta Filejeva.

Į poros namus atvykusi „TV Pagalba“ sužinojo, kad vos po kelių dienų vyras ir jo žmona Jelena turi palikti savo būstą, kuriame gyveno vyro tėvai ir prabėgo visa širvintiškio vaikystė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei būsto neapleis, antstoliai pagrasino dar didesnėmis baudomis.

Dėl susikaupusių skolų vyras ir žmona iškeldinami iš būsto

Vyras pasakoja, kad policijos pareigūnu dirbo ketverius metus, o dėl skaudžios rankos traumos turėjo visiškai pakeisti savo gyvenimą.

REKLAMA
REKLAMA

„Buvo pirštai nupjauti, daugiau nei metus negalėjau valdyti rankos“, – laiką, kuomet prasidėjo vyro krizė ir šis įniko į alkoholį, prisiminė jis.

REKLAMA

Iki rankos traumos Vilius daug ir aktyviai sportavo – žaidė krepšinį, o po rankos traumos su neįgaliųjų draugija ėmė dalyvauti smiginio varžybose.

Visgi po rankos traumos vyras ėmė vis mažiau sportuoti, o netekęs darbo dar ir įniko į svaigalų liūną. Taip pat kurį laiką nemokėjo buto nuomos mokesčio, dėl ko susidarė 4 tūkst. eurų skola.

Kad pora turi palikti būstą, laišką iš antstolių sako gavosi dar sausio pradžioje, o už kiekvieną pradelstą dieną buvo numatyta 300 eurų baudą.

REKLAMA
REKLAMA

„Kol aš gulėjau ligoninėje, buvo ta pati suma ir gaunu žinutę po mėnesio, kad jau skola 7 tūkstančiai. Šito buto kažkam labai reikia, savivaldybei gal... Baisu, – per trumpą laiką kosmiškai išaugusia skola piktinosi buvęs valstybės tarnautojas. – Teismas nusprendė taip, kad turime išsikraustyti be suteikiamos gyvenamosios vietos, eik kur tu nori.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bute prabėgo visa vyro vaikystė

Vilius su ašaromis akyse pasakojo, kad šiame dviejų kambarių bute su savo tėvais gyveno nuo 1982-ųjų, tad tokia žinia jį ir jo žmoną šokiravo.

Jie guodžiasi, kad neturi, kur apsistoti, ir tiesiogine ta žodžio prasme yra išvejami į gatvę.

„Mamos kambarys buvęs jau visas išardytas, beliko viską išnešti. Jaučiuosi pažemintas ir nuskriaustas, nes čia ir mano vestuvės buvo, čia ir tėvukas miręs, čia daug prisiminimų“, – iki išsikėlimo dienos likus dvejoms paroms guodėsi vyriškis.

REKLAMA

Už invalidumą šiuo metu Vilius gauna į rankas 340 eurų, tuo tarpu jo žmona gauna socialinę pašalpą ir šiuo metu yra bedarbė. Viliaus ir Jelenos banko sąskaitos šiuo metu yra areštuotos, o susikaupusi skola anstoliams siekia apie 9 tūkst. eurų.

R. Filejeva pažadėjo šeimai susisiekti su antstoliais ir pasidomėti, ar gali būti taikomos laikinosios priemonės, jog būstą pora išsaugotų.

Ar „TV Pagalba“ suspės sustabdyti artėjančią nelaimę?

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“, kuri pirmą kartą eteryje pasirodė 2025 metų balandžio 24 dieną.

Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 21 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 19 d. Serija 136
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 14 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
Kovo 12 d. Serija 131
Kovo 10 d. Serija 130
Kovo 7 d. Serija 129
Kovo 6 d. Serija 128
Kovo 5 d. Serija 127
Kovo 4 d. Serija 126
Kovo 3 d. Serija 125
Vasario 28 d. Serija 124
Vasario 27 d. Serija 123
Vasario 26 d. Serija 122
Vasario 25 d. Serija 121
Vasario 24 d. Serija 120
Vasario 21 d. Serija 119
Vasario 20 d. Serija 118
Vasario 19 d. Serija 117
Vasario 18 d. Serija 116
Vasario 17 d. Serija 115
Vasario 14 d. Serija 114
Vasario 13 d. Serija 113
Vasario 12 d. Serija 112
Vasario 11 d. Serija 111
Vasario 10 d. Serija 110
Vasario 7 d. Serija 109
Vasario 6 d. Serija 108
Vasario 5 d. Serija 107
Vasario 4 d. Serija 106
Vasario 3 d. Serija 105
Sausio 31 d. Serija 104
Sausio 30 d. Serija 103
Sausio 29 d. Serija 102
Sausio 28 d. Serija 101
Sausio 27 d. Serija 100
Sausio 24 d. Serija 99
Sausio 23 d. Serija 98
Sausio 22 d. Serija 97
Sausio 21 d. Serija 96
Sausio 20 d. Serija 95
Sausio 17 d. Serija 94
Sausio 16 d. Serija 93
Sausio 15 d. Serija 92
Sausio 14 d. Serija 91
Sausio 13 d. Serija 90
Sausio 10 d. Serija 89
Sausio 9 d. Serija 88
Sausio 8 d. Serija 87
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų