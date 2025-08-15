Antstoliai paliko buvusį policininką be pastogės: „Jaučiuosi pažemintas ir nuskriaustas“

Nepavydėtina šeimos situacija domėjosi gelbėtoja Rūta Filejeva.
Į poros namus atvykusi „TV Pagalba“ sužinojo, kad vos po kelių dienų vyras ir jo žmona Jelena turi palikti savo būstą, kuriame gyveno vyro tėvai ir prabėgo visa širvintiškio vaikystė.
Jei būsto neapleis, antstoliai pagrasino dar didesnėmis baudomis.
Dėl susikaupusių skolų vyras ir žmona iškeldinami iš būsto
Vyras pasakoja, kad policijos pareigūnu dirbo ketverius metus, o dėl skaudžios rankos traumos turėjo visiškai pakeisti savo gyvenimą.
„Buvo pirštai nupjauti, daugiau nei metus negalėjau valdyti rankos“, – laiką, kuomet prasidėjo vyro krizė ir šis įniko į alkoholį, prisiminė jis.
Iki rankos traumos Vilius daug ir aktyviai sportavo – žaidė krepšinį, o po rankos traumos su neįgaliųjų draugija ėmė dalyvauti smiginio varžybose.
Visgi po rankos traumos vyras ėmė vis mažiau sportuoti, o netekęs darbo dar ir įniko į svaigalų liūną. Taip pat kurį laiką nemokėjo buto nuomos mokesčio, dėl ko susidarė 4 tūkst. eurų skola.
Kad pora turi palikti būstą, laišką iš antstolių sako gavosi dar sausio pradžioje, o už kiekvieną pradelstą dieną buvo numatyta 300 eurų baudą.
„Kol aš gulėjau ligoninėje, buvo ta pati suma ir gaunu žinutę po mėnesio, kad jau skola 7 tūkstančiai. Šito buto kažkam labai reikia, savivaldybei gal... Baisu, – per trumpą laiką kosmiškai išaugusia skola piktinosi buvęs valstybės tarnautojas. – Teismas nusprendė taip, kad turime išsikraustyti be suteikiamos gyvenamosios vietos, eik kur tu nori.“
Bute prabėgo visa vyro vaikystė
Vilius su ašaromis akyse pasakojo, kad šiame dviejų kambarių bute su savo tėvais gyveno nuo 1982-ųjų, tad tokia žinia jį ir jo žmoną šokiravo.
Jie guodžiasi, kad neturi, kur apsistoti, ir tiesiogine ta žodžio prasme yra išvejami į gatvę.
„Mamos kambarys buvęs jau visas išardytas, beliko viską išnešti. Jaučiuosi pažemintas ir nuskriaustas, nes čia ir mano vestuvės buvo, čia ir tėvukas miręs, čia daug prisiminimų“, – iki išsikėlimo dienos likus dvejoms paroms guodėsi vyriškis.
Už invalidumą šiuo metu Vilius gauna į rankas 340 eurų, tuo tarpu jo žmona gauna socialinę pašalpą ir šiuo metu yra bedarbė. Viliaus ir Jelenos banko sąskaitos šiuo metu yra areštuotos, o susikaupusi skola anstoliams siekia apie 9 tūkst. eurų.
R. Filejeva pažadėjo šeimai susisiekti su antstoliais ir pasidomėti, ar gali būti taikomos laikinosios priemonės, jog būstą pora išsaugotų.
Ar „TV Pagalba“ suspės sustabdyti artėjančią nelaimę?
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“, kuri pirmą kartą eteryje pasirodė 2025 metų balandžio 24 dieną.