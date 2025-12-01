Ši Dalios silkė per Kūčias taps tikra stalo pažiba: išrinkta metų skaniausia

Jums reikės:
- 4-5 silkių file;
- 1 svogūno;
- 1 morkos;
- saujos spanguolių;
- kelių čiobrelio šakelių.
Marinatui:
- 50 ml 9 proc. acto;
- 100 ml cukraus;
- 150 ml vandens;
- 5 gvazdikėlių;
- 5 kvepiančių pipirų;
- 1 lauro lapo.
Virkite marinatą su prieskoniais kol ištirps cukrus. Puodą nukelkite nuo ugnies ir iškart suberkite labai plonais griežinėliais supjaustytą svogūną ir plonai tarkuotas morkas. Saujoje suspauskite nuplautas spanguoles ir suberkite jas į marinatą. Įmeskite čiobrelio šakeles. Padėkite marinatui atvėsti.
Supjaustytas 1 cm gabaliukais silkes sudėkite į atvėsusį marinatą ir palikite 1-2 paroms šaltai pasimarinuoti.
Idealu būtų naudoti citrininį čiobrelį. Jei tokio neturite – sutarkuokite šiek tiek nuplautos citrinos žievelės.
Prieš pateikiant silkę marinatą nupilkite.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.