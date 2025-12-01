 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Ši Dalios silkė per Kūčias taps tikra stalo pažiba: išrinkta metų skaniausia

2025-12-01 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 11:45

„Maždaug taip paruošta silkė 2012 m. Švedijoje buvo išrinkta metų silke. O ar ji to verta – įsitikinkite patys“, – rašė tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.

Dalios ruošta silkė (nuotr. Gera virtuvė)

„Maždaug taip paruošta silkė 2012 m. Švedijoje buvo išrinkta metų silke. O ar ji to verta – įsitikinkite patys“, – rašė tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.

REKLAMA

Jums reikės:

  • 4-5 silkių file;
  • 1 svogūno;
  • 1 morkos;
  • saujos spanguolių;
  • kelių čiobrelio šakelių.

Marinatui:

  • 50 ml 9 proc. acto;
  • 100 ml cukraus;
  • 150 ml vandens;
  • 5 gvazdikėlių;
  • 5 kvepiančių pipirų;
  • 1 lauro lapo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Virkite marinatą su prieskoniais kol ištirps cukrus. Puodą nukelkite nuo ugnies ir iškart suberkite labai plonais griežinėliais supjaustytą svogūną ir plonai tarkuotas morkas. Saujoje suspauskite nuplautas spanguoles ir suberkite jas į marinatą. Įmeskite čiobrelio šakeles. Padėkite marinatui atvėsti.

REKLAMA
REKLAMA

Supjaustytas 1 cm gabaliukais silkes sudėkite į atvėsusį marinatą ir palikite 1-2 paroms šaltai pasimarinuoti.

Idealu būtų naudoti citrininį čiobrelį. Jei tokio neturite – sutarkuokite šiek tiek nuplautos citrinos žievelės. 

Prieš pateikiant silkę marinatą nupilkite.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Silkė, šventinis stalas (nuotr. 123rf.com, Shutterstock.com)
Atskleidė, ar silkę valgyti sveika: kiti mano visiškai neteisingai (5)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų