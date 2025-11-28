 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Šios salotos per šventes aplenks net baltą mišrainę: Lietuvos šefas ragina išbandyti

2025-11-28 15:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 15:50

Artėjant žiemos šventėms, intensyviau skamba ne tik kalėdinė muzika, bet ir indai lietuvių virtuvėse – gyventojai jau pradeda ruoštis, ragauja ir eksperimentuoja ieškodami naujų skonių Kalėdoms.

Balta mišrainė (Nuotr. worldrecipes.eu)

Artėjant žiemos šventėms, intensyviau skamba ne tik kalėdinė muzika, bet ir indai lietuvių virtuvėse – gyventojai jau pradeda ruoštis, ragauja ir eksperimentuoja ieškodami naujų skonių Kalėdoms.

Prie prekybos tinklo „Iki“ komandos prisijungęs šefas Dainius Šapakauskas siūlo intrigą šių metų vaišėms – gaivias, pigias ir spalvingas salotas, kurias padėjus ant švenčių stalo net nereikės raginti „Dėkitės, dėkitės“, rašoma pranešime spaudai.

Dainiaus Šapakausko salotos

Kalėdos, pasak komunikacijos vadovės Gintarės Kitovės, Lietuvoje yra ne vien tradicijų, bet ir kūrybiškumo virtuvėje švente. Panašu, kad šiemet ant stalų atsiras dar daugiau spalvų, gaivos ir netikėtų derinių.

„Pasiruošimas gražiausioms metų šventėms prasidėjo gerokai anksčiau nei iškrito pirmosios snaigės. Tai metas, kai daug kas pradeda švęsti dar gerokai prieš Kalėdas – susitinka su draugais, keliauja į svečius, mėgaujasi skaniu, gurmaniškesniu maistu.

Parduotuvėse pirkėjai vis dažniau stabteli ties prieskonių, riešutų lentynomis, į krepšelius keliauja egzotiniai vaisiai, įdomesni sūriai, kumpiai.

Žmonės ima naudotis nuolaidomis ir iš anksto įsigyja prekių, kurios kuo puikiausiai tiks iki pat švenčių. Tad matome, kad nemažai jau dabar gamina bandomuosius patiekalus, repetuoja skonius ir ieško naujų idėjų“, – sako G. Kitovė.

Šioje paieškų atmosferoje restorano šefas D. Špakauskas siūlo idėją, galinčią tapti vienu iš šių metų kulinarinių atradimų. Anot jo, daugelis žmonių švenčių metu dairosi kažko, kas būtų įdomiau už įprastines salotas, bet kartu ir nesudėtinga bei nebrangu ruošti.

„Žmonės šventėms ir susibūrimams ruošiasi tarp darbų ir susitikimų. Todėl šiandien reikia receptų, kurie neužima daug laiko, nereikalauja didelių išlaidų, bet atrodo šventiškai ir džiugina savo skoniu“, – sako restorano šefas.

Jis pastebi, kad žmonės vis labiau vertina ir balansą: jei bus silkė pataluose, norėsis ir kažko gaivesnio. Todėl salotos ypač tinka žiemos stalui – jos sotokos, bet neužgožia kitų patiekalų, jose daug spalvų ir šviežumo.

„Šių salotų paslaptis slypi ingredientų dermėje. Intensyvus rūkytos vištienos skonis prašosi kažko švelnaus – tam ir yra avokadas su savo sviestine tekstūra. O fetos sūris čia tarsi finišas – jis prideda charakterio visam patiekalui. Kartu jie sukuria derinį, kuris ir sotus, ir gaiviai modernus“, – išbandyti siūlo D. Špakauskas.

Aktualus patarimas – šios salotos šaldytuve išsilaiko 1-2 dienas. Tačiau avokadas laikui bėgant suminkštėja, todėl skaniausia jomis mėgautis ką tik pagamintomis. Jei norite jas pagaminti iš anksto, paruoškite vištieną, papriką ir padažą. Avokadą ir fetą įmaišykite prieš pat patiekiant – taip visos sudedamosios dalys išlaikys savo tekstūrą ir skonį.

Dar viena šefo gudrybė – padažas. „Nesibaiminkite eksperimentuoti su žaliosios citrinos sultimis – jos ne tik apsaugo avokadą nuo parudimo, bet ir suteikia visam patiekalui gaivumo. O jei turite laiko, padažą paruoškite iš anksto ir palikite šaldytuve bent pusvalandžiui – taip skoniai geriau susimaišys“, – rekomenduoja šefas.

Gaivios rūkytos vištienos salotos su avokadu ir feta

Reikės:

  • rūkytos vištienos;
  • 1 didelės raudonosios paprikos;
  • laiškinių svogūnų;
  • žiupsnelio kalendros (jei nemėgstate, galite pakeisti papildomais svogūnų laiškais);
  • 2 avokadų;
  • fetos;
  • majonezo;
  • šviežiai spaustų žaliosios citrinos sulčių;
  • „Vege-Sal“ prieskonių mišinio arba druskos pagal skonį.

Gaminame:

  1. Supjaustykite rūkytą vištieną – turėtų gautis apie 4 puodeliai mėsos. Galite palikti gabalėlius stambesnius arba smulkesnius, priklausomai nuo savo skonio.
  2. Smulkiai supjaustykite raudonąją papriką.
  3. Susmulkinkite kalendras ir įstrižai supjaustykite laiškinius svogūnus.
  4. Avokadus supjaustykite kubeliais ir apšlakstykite 1-2 šaukštais žaliosios citrinos sulčių, kad neparuduotų.
  5. Atskirame dubenyje sumaišykite majonezą, šiek tiek žaliosios citrinos sulčių ir prieskonių mišinį (arba druską) – tai bus padažas.
  6. Į didelį dubenį sudėkite vištieną, raudonąją papriką ir laiškinius svogūnus. Užpilkite padažu ir atsargiai išmaišykite.
  7. Įmaišykite kapotas kalendras.
  8. Galiausiai švelniai įmaišykite fetos sūrį ir avokadus, stengdamiesi jų nesuspausti.
  9. Paragaukite – jei reikia, galite šiek tiek pasūdyti, tačiau nepamirškite, kad feta jau savaime sūri.
  10. Salotas galima tiekti iškart arba palaikyti šaldytuve kelias valandas.

 

