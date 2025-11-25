Šią mišrainę Kūčioms gamina kasmet: receptą užsirašykite iš anksto

Reikės:
- 1 indelio konservuotų baltų pupelių (240 g);
- 1 didelio svogūnas;
- 2 v. š. pomidorų padažo;
- čiobrelių ir raudonėlių;
- 5 pipirų mišinio;
- aliejaus ir truputis sviesto;
- gabalėlio aštraus pipiro ir skiltelės česnako (tiems kas mėgsta aštriau).
Paprasčiausia yra naudoti konservuotas „Karališkas pupeles“, bet galite ir patys išsivirti baltas pupeles. Tik tada užtruksite kiek ilgiau, nes jas reikėtų per naktį pamirkyti šaltame vandenyje ir tik tada virti.
O toliau viskas gan greita ir paprasta. Svogūną smulkiai supjaustę pakepiname aliejuje, užbarstome viduržemio jūros prieskoniais (provanso žolelėmis arba dar paprasčiau raudonėliu ir čiobreliais), užberiame pipirų mišinio, pomidorų padažo ir dar įdedame gabalėlį sviesto.
Keptuvėje viską sumaišome su virtomis pupelėmis ir pakepiname dar kelias minutes. Jei mėgstate aštriai, kepant svogūnus įpjaustykite gabalėlį aštriojo pipiro, o pupelėms atvėsus išspauskite ant salotų česnako skiltelę.
Gan greitos salotos, tinkančios prie riebios keptos kiaulienos. O atvėsusios labai dera prie paukštienos kepenėlių paštetų (gal tik netiks prie foie gras, nes prie jų reikia kažko daug tobulesnio). Kadangi pagal lietuvių papročius ant Kūčių stalo turi būti pupelių, tai pas mus ant stalo būna kaip tik šios pupelės.