Nekainuos nė 3 eurų: taip keptos vištienos blauzdelės sužavės visus

Keletą jų siūlo išmėginti prekybos tinklas „Lidl“, kviečiantis išbandyti gardžius ir nebrangius vištienos blauzdelių receptus, po kurių norėsis pirštus apsilaižyti, rašoma pranešime spaudai.
„Vištienos blauzdelės – viena paklausiausių ir pirkėjų mėgstamiausių mėsos dalių visus metus. Dėl nedidelės kainos jos yra ypač praktiškas pasirinkimas, tad prekių krepšeliuose atsiduria kone kasdien.
Egzistuoja daugybė nebrangių ir gardžių receptų, todėl ši universali mėsa puikiai tiks tiek taupiam kasdieniam, tiek ir šventiniam stalui“, – sako minėto prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė.
Prekybos tinklas kviečia išbandyti du greitus, maistingus ir nebrangius receptus: gaiviai pikantiškas vištienos blauzdeles su citrina bei vištienos blauzdeles su morkomis ir mėlynuoju svogūnu.
Gaiviai pikantiška ir nebrangu: citrininės-česnakinės vištienos blauzdelės
Kai už lango dargana, norisi kasdienai suteikti daugiau spalvų ir gaivos, ir tai pavyks padaryti skanaujant česnaku bei citrina pagardintas keptas vištienos blauzdeles.
Minėtas prekybos tinklas dalijasi lengvai ir greitai paruošiamu receptu, kuris paskanins pietus, ir dar – už itin nedidelę kainą.
2–3 porcijoms reikės:
- 6–8 vištienos blauzdelių;
- 2 skiltelių česnako (tarkuoto);
- 1 citrinos sulčių ir šiek tiek žievelės;
- 2 šaukštų alyvuogių aliejaus;
- 1 šaukštelio medaus (nebūtina);
- Druskos, pipirų;
- Rozmarino arba čiobrelių;
- Ryžių, šviežių daržovių patiekimui.
Gaminimas:
Sumaišykite citrinos sultis, česnaką, aliejų, druską, pipirus ir medų. Apvoliokite blauzdeles, sudėkite į kepimo indą ir palikite bent 10–15 min., o geriausia – per naktį.
Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C. Kepkite vištienos blauzdeles apie 30–35 min., kol odelė gražiai apskrus.
Kol vištiena keps, pasiruoškite garnyrą – tam puikiai tiks virti ryžiai ir šviežios daržovės. Daržoves taip pat galite kepti orkaitėje: geriausiai tinka brokolis ar žiediniai kopūstai, morkos, paprika (kepa apie 15–20 min.).
Taip gardu, kad net pigu: vištienos blauzdelės su morkomis ir mėlynuoju svogūnu
Tai patiekalas, kurio tikrai verta pasigaminti daugiau ir atsidėti sotiems kitos dienos pietums. Vištiena, morkos ir mėlynieji svogūnai: vos trys ingredientai, kurie taps tikru kulinariniu hitu.
Ingredientai 2–3 porcijoms:
- 6–8 vištienos blauzdelės;
- 3–4 vidutinės morkos (supjaustytos lazdelėmis arba stambiais griežinėliais);
- 1–2 mėlynieji svogūnai (supjaustyti skiltelėmis);
- 2 skiltelės česnako (pagal skonį);
- 2 šaukštai alyvuogių aliejaus;
- 1 šaukštelis rūkytos arba paprastos paprikos;
- 0,5 šaukštelio maltų kmynų (arba žiupsnelis kumino);
- Druska ir pipirai pagal skonį;
- Šviežių žolelių (čiobrelių, petražolių), daržovių, kuskuso arba ryžių patiekimui.
Paruošimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C. Didelėje kepimo formoje išdėliokite morkas ir mėlynąjį svogūną. Apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pabarstykite druska, pipirais.
Vištienos blauzdeles apšlakstykite likusiu aliejumi, pabarstykite paprika, kmynais, druska ir pipirais. Gerai įmasažuokite.
Sudėkite vištieną ant daržovių. Jei naudojate česnaką, įmeskite kelias skilteles tarp daržovių. Kepkite apie 30–40 min., kol morkos suminkštės, o blauzdelės apskrus.
Patiekite su šviežiomis petražolėmis ar čiobreliais, taip pat mėgstamu garnyru: tam puikiai tinka virti ryžiai, kuskusas, agurkų ir citrinos salotos arba orkaitėje keptos bulvės, jei norisi sotesnio varianto.
